큰사진보기 ▲김여정 노동당 중앙위원회 총무부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 북한 노동당 중앙위원회 총무부장이 스위스가 북한의 송도원국제소년단야영소를 대러시아 제재 대상에 포함한 데 강하게 반발하면서 평양 주재 스위스 외교사무소의 철수를 요구했다. 스위스 외무장관이 평양을 방문해 외교사무소를 공식 개소한 지 한 달도 채 지나지 않아 양국 관계가 갈등에 직면했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 24일 김 부장이 이날 발표한 담화에서 스위스의 제재 조치를 북한의 주권에 대한 엄중한 침해이자 주민들의 인권을 유린하는 행위라고 비난했다고 보도했다.김 부장은 스위스가 북한과의 관계 발전을 거론하며 대화와 협력을 약속하고 돌아간 직후 제재를 단행했다면서 "이는 분명히 배신적이며 적대적인 신호이다. 두말할 것 없이 더러운 처사이다"라고 비난했다. 이어 "도발과 관여는 량립(양립)될 수 없으며 서방 특유의 속성인 외교적 이중성은 조선민주주의인민공화국과의 관계에서는 통할 수 없다"고 주장했다.앞서 이냐치오 카시스 스위스 외무장관은 지난 10월 29~30일 북한을 방문해 조용원 노동당 비서, 최선희 외무상과 회담하고 평양 주재 스위스 외교사무소 개소식에 참석했다.스위스는 1974년 북한과 수교했으며, 북한에 대한 인도적 지원과 한반도 평화를 위한 중재 활동을 해왔다. 코로나19 사태로 2020년 3월부터 북한 내 현장 지원 활동이 중단됐던 만큼 이번 외교사무소 개소는 양국 간 교류를 활성화하는 계기가 될 것으로 기대됐다.그러나 스위스 정부는 카시스 장관의 방북 직후인 이달 3일 북한 강원도 원산에 있는 송도원국제소년단야영소를 제재 명단에 추가했다.앞서 영국은 지난 5월, 유럽연합(EU)은 9월 송도원야영소에 대한 제재를 단행했다. 러시아가 점령한 우크라이나 지역의 아동들을 북한으로 이송하는 사업에 이 시설이 관여했다는 이유에서다.EU는 지난 9월 공개한 제재 결정문에서 송도원야영소가 문화 교류를 명목으로 우크라이나 아동들에게 친러시아 성향의 정치적 메시지를 주입하고 군사화된 교육을 실시하는 등 강제 동화에 관여했다고 판단했다.EU 회원국이 아닌 스위스도 이 같은 대러시아 제재에 동참했다. 이에 따라 송도원야영소의 스위스 내 자산은 동결되고 해당 기관에 대한 자금 제공도 금지된다.김 부장은 그러나 이번 담화에서 스위스가 오히려 아동권리협약에 규정된 어린이들의 문화·휴식·오락에 관한 권리를 침해했다고 주장했다. 다만 우크라이나 아동의 북한 이송 문제에 대해서는 구체적인 해명을 내놓지 않았다.김 부장은 스위스와의 관계를 전면적으로 재검토할 필요가 있다면서 "나는 우리 외무성에 평양주재 스위스외교사무소를 수일 내에 철수시키는 문제를 엄정히 검토하고 해당한 조치를 취할 것을 권고할 것이다"라고 밝혔다.최근 김정은 국무위원장이 외교 행보를 활발히 하고, 외국 외교사무소를 평양에 개설하는 등 북한은 국제사회에 존재감을 부각하려 노력 중이다. 하지만 이번 사례처럼 전 지구적으로 민감한 문제인 아동 인권 침해 및 강제 동화와 같은 전쟁 범죄를 '아동의 권리'로 강변하는 모습을 보이면서 국제사회에서의 입지를 스스로 좁히는 한계를 보여주고 있다.