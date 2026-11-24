큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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24일 취임 100일을 맞은 김민석 더불어민주당 대표가 "엇박자 얘기 없이 당청 관계가 안정되고 여러 가지 일들을 풀어갈 수 있는 기초가 잡혔다"고 그간의 성과를 자평했다.김 대표는 이날 오전 당 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 "이번 100일이 가장 만만치 않았던 기간 중에 하나였던 것 같다"고 소회를 밝히며 이같이 말했다.이어 "당청 관계라는 것은 원래 엇박자가 나거나 소리가 나면 기사가 나지만 그렇지 않으면 기사가 안 난다. 그런 점에선 안정화됐다고 생각한다"며 "언론에 난 것보다도 안 난 성과들이 더 있는 것 같다"고 덧붙였다. 또 다른 성과로는 청년당사 '더블루' 설립과 청년 연설대전 개최, 당내TF 운영, '민티07' 안착 등을 꼽았다.다만 "당에서 소리가 나는 부분은 잘 풀어가야 한다. 풀어가야 하는 부분도 있고 정리를 해야 하는 부분도 있다"며 "제가 초반에 약간 실수한 부분도 있다. 이런 부분들이 정리가 되면서 나아질 것이라고 기대하고 있다"고 말했다. 그러면서 "무엇이 잘 되고 잘못됐느냐 하는 것들을 분석적으로 생각하는 것도 중요하지만 앞으로 모든 걸 다 잘되도록 노력해야겠다"고 덧붙였다.김 대표는 또 "당내 안정은 결국은 민생 때문에 하는 것"이라며 "여러 지표와 성과만큼 민생이 더 확 와 닿도록 하는 게 당이 노력해야 할 가장 첫 번째, 두 번째, 세 번째라고 생각한다"라고 강조했다. 그러면서 "노력과 창의력, 집중력 그 모든 것이 민생으로 모아지도록 노력을 하겠다"고 말했다.한편, 김 대표는 전날 발표된 청와대 개각에 "안정적으로 바로 일할 수 있는 인사"라며 "역량이라든가 대통령과의 국정 철학 합치가 굉장히 높은 분들로 구성이 됐다"고 평가했다.이재명 대통령은 지난 23일 국가정보원장 후보자에 강금실 전 법무부 장관을, 행정안전부 장관 후보자에 한준호 민주당 의원을 지명했다. 외교부 장관 후보자에는 임웅순 국가안보실 제2차장, 통일부 장관 후보자에는 홍익표 전 청와대 정무수석, 문화체육관광부 장관 후보자에는 강유정 청와대 수석대변인이 지명됐다.김 대표는 강금실 국정원장 후보자에 대해서는 "국정원은 상당히 안정돼 있는 거대한 조직"이라며 "아주 미세한 관리보다는 큰 방향에서의 감각이 훨씬 더 의미 있는 것이 아닌가 싶다"라고 말했다.한준호 행안부 장관 후보자에 대해서도 "이미 청와대에서 실무 경험도 해봤고 당에서도 최고위원을 경험했고, 과거에 청와대 비서실장으로도 계속해서 거론됐던 분"이라며 "충분히 (장관직을) 맡아 갈 수 있다고 보고 있다"고 했다.일각에서 전문성 부족을 지적하는 것을 두고는 "국회나 행정부에서 일정하게 책임 있는 경험을 해보고, 전체 국정 방향을 이해하고, 기본적인 관리 능력이 있으면 부처를 운영해 나가는 데는 큰 문제가 없다고 본다"라고 말했다.최근 수능 혼란의 여파로 물러난 최교진 전 교육부 장관을 에둘러 비판하기도 했다. 그는 "지금의 제일 큰 숙제는 AI 시대에 교육으로의 전환을 어떻게 할 것인가 아닐까"라며 "그런 데서 생긴 문제를 조금 더 긴장감 있게 바라보고 대처했어야 하는 거 아닌가"라고 지적했다.후임 교육부 장관의 인선 조건을 두고는 "솔직히 말씀드리면 이 정부의 장관 인선 중에 제일 어려운 게 교육부 장관"이라며 "온 국민이 전문가"라고 했다. 그러면서 "AI 시대로의 전환에서 교육이 어디로 가야 할 것인가를 짚어내고, 미래 지향적 과제들을 국민에게 제기하고 토론하면서 징검다리를 놓을 수 있는 전환기적 역량이 중요하지 않을까"라고 했다.이밖에 조희대 대법원장 탄핵 추진을 두고는 "이번 판결을 탄핵 사유에 넣었느냐 안 넣었느냐, 그것이 법리적으로 적절하냐 아니냐 하는 쟁점은 남아 있지만, 그것을 떠나 이번 판결 자체를 짚어내는 것은 매우 중요하다"고 짚었다.김 대표는 "다른 일반 국민보다 훨씬 더 엄격하게 헌법이나 법률을 지키고 준수하는 모습을 보여야 할 대법원장이 헌법과 법률을 위반했다"라며 "그런 문제가 있는 것을 대법원장이라는 이유로, 사법부를 존중하자라는 이유로 계속 두고 시정을 미뤄왔을 때 문제가 어디까지 갈 수 있는가 하는 것을 이번에 보여준 것"이라고 말했다.한편, 민주당은 이날 오후 국회 본관에서 '한덕수 대법원 판결, 무엇이 문제인가' 긴급 토론회를 열고 조 대법원장 탄핵 추진의 정당성을 알릴 예정이다. 이 자리엔 김 대표도 참석한다.