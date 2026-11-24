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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시 음암면의 한 파크골프장에서 마을 노인회장을 사칭해 금품을 가로채는 사기 사건이 발생해 지역 사업장과 주민들의 각별한 주의가 요구된다.24일 서산시 음암면에 따르면, 23일 오후 1시경 음암면 소재 A파크골프장에 70대 후반으로 추정되는 여성 B씨가 방문해 자신을 인근 상홍리 노인회장이라고 소개했다.B씨는 미리 준비해 온 떡을 건네며 환심을 산 뒤, "다음 날 마을 노인회 야유회 일정이 있어 찬조금이 필요하다"며 금전을 요구했다. 지역 어르신의 말에 의심 없이 이를 믿은 사업장 측은 현금 10만 원을 건넸다.그러나 사업장 측은 B씨가 자신의 연락처 대신 엉뚱한 마을 주민의 연락처를 적어두고 간 점 등을 뒤늦게 수상히 여겨 음암면 행정복지센터에 사실 확인을 요청했다.음암면이 즉시 인근 마을 이장단 등을 통해 확인한 결과, B씨는 상홍리 노인회장이 아닐뿐더러 해당 마을 노인회의 야유회 일정 역시 전혀 없는 것으로 드러났다.사칭 사기임을 확인한 음암면은 즉시 피해 사업장에 해당 사실을 알리고, 사업장 내 폐쇄회로(CC)TV 영상 등 관련 증거자료를 확보해 경찰서에 신고하도록 안내했다.또한 추가 피해 확산을 막기 위해 지역 이장단 및 사회단체 단체 대화방에 이번 사칭 수법과 주의사항을 긴급 전파하고, 유사한 금전 요구가 있을 경우 반드시 면사무소나 마을 임원에게 먼저 사실 여부를 확인해 줄 것을 당부했다.음암면은 앞으로 마을방송 등을 활용해 마을 임원 및 단체 관계자를 사칭한 금전 요구에 대한 경각심을 지속적으로 일깨우고, 주민과 관내 사업장을 대상으로 피해 예방 홍보를 강화할 방침이다.이은구 음암면장은 "지역사회의 따뜻한 인심과 신뢰를 악용한 사칭 사기 피해가 더 이상 발생하지 않도록 주민과 사업장에서는 금전 요구를 받을 경우 반드시 사실관계를 먼저 확인해 주시기 바란다"며 "음암면에서도 관계기관과 긴밀히 협조해 유사 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.