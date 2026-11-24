큰사진보기 ▲11월 23일 '우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단'이 단식 농성 2일차 활동을 이어나갔다. ⓒ 김수형 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 자주시보에도 실립니다.

지난 23일 '우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단(아래 단식 농성단)'이 단식 농성 2일차 활동을 이어나갔다. 단식 농성단은 '우회파병' 우려가 제기되는 청해부대 파견 연장 수정동의안을 국회가 부결할 것을 촉구하며 지난 22일부터 국회의사당역 5번 출구 뒷편에서 단식 농성과 여러 실천 활동을 진행하고 있다.이날 오전 8시, 단식 농성단 단원들은 출근 시간에 맞춰 국회 정문 앞에서 국회의 수정동의안 부결을 촉구하는 1인 시위를 진행했다.같은 날 오전 10시, 국회 국방위원회는 전체회의을 열어 정부의 청해부대 파견 연장 수정동의안을 상정하고 법률안심사소위원회로 회부했다. 수정동의안은 26일 국방위 전체회의에서 처리될 예정이다. 이에 단식 농성단은 오후 12시 국회 앞에서 '국방위 청해부대 위장 파병안 논의 중단 촉구 대학생 기자회견'을 진행했다.첫번째 발언을 맡은 하명진 단원은 "국방위의 청해부대안 검토 보고서에는 '우회파병 논란을 불식시킬 수 있게 구체 사항을 명확히 하라'는 내용이 기재됐다"며 "동의안의 내용 전체가 명백한 참전, 파병"이라고 말했다.두번째로 발언한 류우승 단원은 "미국은 여기서 멈추지 않을 것이다. 오늘 우회 파병을 받아내면, 내일은 직접 파병을, 모레는 더 많은 병력을 요구할 것"이라며 "하나를 내주면 열을 내놓으라는 것, 그것이 트럼프 정부의 방식이다. 그래서 지금, 국회는 처음부터 단호하게 거부해야 한다"라고 국회가 국민의 뜻에 따라 미국의 파병 강요에 맞설 것을 호소했다.이후 단식 농성단 단원들은 연세대로 이동해 '청해부대 우회파병안'을 반대하는 내용의 대자보를 학내에 부착했다. 한 단원은 대자보 글을 통해 "소총을 들고 다니는 해적을 상대하는 청해부대에 기뢰제거함, 해상초계기, 폭발물 처리 장비가 대체 왜 필요한가? 미국의 파병압박에 못 이겨, 국민들의 눈을 피해 파병하려는 것"이라고 지적했다.이날 오후 5시 30분, 단식 농성단은 다시 한 번 국회 앞에서 국회 국방위의 수정동의안 논의를 지적하며, 이를 부결할 것을 촉구하는 기자회견을 진행했다.발언을 맡은 안호진 단원은 "이 수정동의안은 명백한 우회파병안"이라며 "청해부대가 호르무즈 인근으로 해상초계기 같은 탐지가 가능한 전쟁무기를 끌고 오면, 이란이 파괴한 미국의 중동 레이더를 대신한다고 생각하지 않겠냐"며 우리의 의도와 상관없이 이란전쟁에 개입하게 될 우려가 크다고 강조했다.황중현 단식 농성단 단장은 "트럼프 정부는 시차도, 밤낮도 가리지 않고 청와대에 전화를 걸어 파병을 강요했다. 이라크 전쟁 때처럼 혼자 종전을 선언하고, 그것을 구실로 우리를 전쟁에 끌어들이려는 수작"라고 주장하며 파병을 계속해서 강요하는 미국을 향한 규탄의 목소리를 냈다.이날 밤 여러 시민들이 단식 농성단 단원들을 위해 담요와 핫팩 등 방한 용품을 전달하기 위해 농성장을 찾아왔다. 경찰이 이를 제지하려고 하기도 했으나, 단원들에게 무사히 방한 용품이 전달됐다.단식 농성단은 이후에도 국회의 '청해부대 우회파병안' 부결을 촉구하며 국회의사당 정문 앞 기자회견과 출근길 1인시위, 학교 실천 등을 이어갈 예정이다.