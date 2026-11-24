큰사진보기 ▲24일부터 시작되는 논산시의회 행정사무감사에 참여하는 초선의원들. 왼쪽부터 더불어민주당 박노진 행정사무감사특별위원장, 박민규·김태성·김형준 의원, 국민의힘 김재광 의원이다. 이들은 첫 행정사무감사를 앞두고 본지 서면 질의에 중점 감사 분야와 준비 과정을 밝혔다. (사진=논산시의회 홈페이지 캡처) ⓒ 논산시의회 홈페이지 갈무리 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회 초선 의원 7명이 첫 행정사무감사 시험대에 오른다. 지난 7월 1일 임기를 시작한 지 5개월도 채 되지 않은 의원들이 논산시의 주요 사업과 예산을 얼마나 파악하고 있는지, 집행부의 잘못된 행정을 제대로 짚어낼 수 있을지 관심이 쏠린다.제10대 논산시의회 의원 13명 가운데 초선은 8명이다. 행정사무감사에 참여하지 않는 이건창 의장을 제외하면 초선 7명이 감사에 나선다. 전체 감사위원 12명 중 절반이 넘는다. 의정 경험은 짧지만 시정을 감시하고 예산 낭비를 막아야 할 책임은 재선 이상 의원들과 다르지 않다.논산시의회는 24일부터 다음 달 2일까지 9일간 행정사무감사를 벌인다. 감사 대상은 시청 38개 실·과·소와 4개 읍·면·동, 2개 재단이다. 의원들이 요구한 감사 자료는 지난해 479건보다 86건 늘어난 565건이다.감사에 참여하는 초선 의원 7명에게 중점 감사 분야와 준비 과정, 집행부에 확인할 사항 등을 서면으로 물었다. 답변을 보내온 5명은 지방채와 대규모 개발 사업, 복지·돌봄, 생활 민원, 대중교통 문제를 주요 감사 대상으로 꼽았다. 가장 많이 거론된 것은 논산시의 재정 문제다.특히 169억 원 규모의 지방채 발행 계획과 대규모 개발 사업에 들어가는 예산이 시민 생활에 필요한 사업을 위축시키지 않을지가 관심사다.행정사무감사특별위원장을 맡은 박노진 의원(더불어민주당)은 지방채 발행 계획과 2027 논산세계딸기산업엑스포의 재정 부담을 집중적으로 살펴보겠다고 밝혔다.박 위원장은 "꼭 필요한 사업인지와 지금 빚을 내서 추진해야 하는지는 따로 판단해야 한다"고 말했다. 지방채 발행 동의안에 포함된 국방국가산업단지 조성 98억 원, 탑정호 관련 사업 52억 원, 선샤인랜드 기반 시설 19억 원이 당장 필요한 지출인지 따져보겠다는 것이다. 사업을 나눠 추진하거나 다른 재원을 확보해 빚을 줄일 방법은 없었는지도 확인할 계획이다.딸기엑스포 사업비 증가도 감사 대상이다. 엑스포 총사업비는 당초 197억 1000만 원에서 240억 원으로 42억 9000만 원 늘었다. 박 위원장은 사업비가 늘어난 이유와 논산시가 추가로 부담해야 할 금액을 확인하겠다고 했다. 입장권 판매와 후원금 수입이 목표에 미치지 못할 경우 부족한 재원을 어떻게 마련할 것인지도 따질 방침이다.그는 "재정이 어렵다고 아이들 돌봄이나 어르신 복지, 시민 안전처럼 꼭 필요한 예산부터 줄여서는 안 된다"며 "미룰 수 있는 사업과 효과가 확인되지 않은 사업부터 살펴야 한다"고 강조했다.박민규 의원(더불어민주당)도 지방채 169억 원의 사용 계획과 상환 대책을 우선 점검하겠다고 밝혔다. 논산시가 예상했던 교부세 수입에 충분한 근거가 있었는지, 실제 수입이 기대에 못 미칠 경우 빚을 갚을 대책은 마련돼 있는지 따질 계획이다.박 의원은 정책특별보좌관의 위촉 기준과 활동 성과도 감사 대상으로 꼽았다. 인도와 도로 보수, 가로등, 주차장, 놀이터 등 시민 생활과 밀접한 사업이 대규모 개발 사업에 밀리고 있지는 않은지도 확인하겠다고 했다.그는 반월동 공영주차장 주변 통행로와 쌘뽈학교 앞 보행 환경 등 생활 민원을 직접 살피며 시정을 익혀왔다고 설명했다. 박 의원은 "생활 민원이 해결되지 않는 이유가 예산 부족인지, 부서 간 협의나 후속 조치의 문제인지 구체적으로 확인하겠다"고 말했다. 잘못된 행정에는 책임을 묻되 공무원들이 이뤄낸 성과도 제대로 평가하겠다는 입장이다.김태성 의원(더불어민주당)은 탑정호 종합개발사업에 초점을 맞췄다. 탑정호 주변에 추진되는 리조트와 휴게 시설, 어린이 놀이 시설 등 여러 사업의 필요성과 추진 시기를 따져보겠다는 것이다.김 의원은 "행정 절차를 거친 사업이라도 지금 추진하는 것이 적절한지, 시민들이 납득할 수 있는지 살펴보겠다"고 밝혔다. 경기가 어려운 상황에서 큰 돈이 들어가는 개발 사업을 무리하게 추진하는 것은 아닌지 확인하고, 시민 부담을 키울 수 있는 사업에는 책임 있는 설명을 요구할 계획이다.10년 넘는 행정 경험을 가진 김 의원은 과거 공직에서 근무했던 부서의 업무 경험을 바탕으로 시정을 파악하고 있다고 설명했다. 그는 "초선으로서 부족한 점도 있겠지만 실수를 줄이기 위해 자료를 확인하며 공부하고 있다"며 "시민의 눈과 귀와 입이 돼 보고, 듣고, 말하겠다"고 했다.김형준 의원(더불어민주당)은 시민들이 일상에서 겪는 돌봄 공백을 주요 감사 대상으로 정했다. 김 의원은 논산시 장애인가족지원센터의 지난해 운영기관 선정과 위탁 계약이 12월에 이뤄지면서 관련 예산 1억 1219만 원이 집행되지 못한 경위를 확인하겠다고 밝혔다. 그동안 긴급돌봄이 필요했던 장애인 가족에게 어떤 지원이 이뤄졌는지도 살펴볼 계획이다.어르신 돌봄 인력 문제도 제기했다. 김 의원이 제시한 자료에 따르면 어르신돌봄센터 생활지원사 정원은 지난해 142명에서 올해 136명으로 줄었고, 감사 자료 작성 당시 실제 근무 인원은 132명이었다. 김 의원은 인력 공백으로 방문 횟수가 줄거나 돌봄을 기다린 어르신이 있었는지 확인하겠다고 했다.청년 일자리 사업도 예산 집행 실적보다 실제 취업과 정착 성과를 따져보겠다는 입장이다. 지원받은 청년들이 6개월이나 1년 뒤에도 논산에서 일하고 있는지, 농업 이외 분야의 취업 기회는 충분한지 확인할 계획이다. 학교 급식 예산 분담과 지역 농산물 공급 실적도 살펴보기로 했다.김재광 의원(국민의힘)은 시내버스 노선 개편과 운송 업체에 지원되는 재정 문제를 중점적으로 살펴보겠다고 밝혔다. 시내버스 운영에 상당한 시 예산이 지원되는 만큼 지원 내역과 노선 운영 실태를 자세히 확인하겠다는 것이다.김 의원은 "시대가 변했고 시민들의 눈높이도 높아졌다"며 "기존에 해오던 방식이라고 그대로 넘어가지 않겠다"고 말했다. 이어 "잘못을 지적해 공무원을 곤란하게 하기보다 시민들이 논산시 행정을 더 잘 알 수 있는 감사가 됐으면 한다"고 덧붙였다.한편, 이번 감사는 24일 기획감사실과 예산실 등을 시작으로 25일 지역경제·투자유치 분야, 26일 국방산업·건설·교통 분야를 다룬다. 27일에는 관광·환경·청년 분야, 30일에는 복지·돌봄·보건 분야를 감사한다. 다음 달 1일에는 논산시청소년청년재단과 논산문화관광재단 등을 살펴보고, 2일 광석면·취암동·연무읍·가야곡면 현장감사로 일정을 마무리한다.행정사무감사는 '의정활동의 꽃'으로 불린다. 시민을 대신해 집행부의 예산 집행과 주요 사업을 살펴보고, 잘못된 행정은 바로잡도록 요구하는 자리이기 때문이다. 의원들이 시정을 얼마나 깊이 이해하고 있는지, 집행부를 견제할 능력을 갖췄는지도 감사 과정에서 드러난다.중요한 것은 무엇을 묻고, 어떤 답변을 받아내느냐다. 초선 의원 7명이 첫 행정사무감사에서 어떤 역량을 보여줄지 시민들의 눈길이 쏠리고 있다.