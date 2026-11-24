은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲안드레 윤 선생님은 직원들의 생일을 꼭 챙긴다.케이크 하나로라도 자신의 존재 자체로 축하받고 사랑받는다는 사실을 확인시켜 줄 수는 있다고 믿는다. 국가 경제의 상당 부분이 해외로 떠난 형제자매들의 송금에 의존하는 가난한 나라. 그럼에도 주말 밤의 공원에서 마주친 사람들의 표정은 밝고 평온했다. ⓒ 이안수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲11월 19일에 초대받았던 디나 선생님의 댁 거실에는 이미 크리스마스 장식으로 가득했다.11월의 세번째 주말이 오늘(11월 21일) 셀라는 크리스마스 시즌이 이미 시작된 분위기이다. 셀라의 아메리카 중앙 공원등 공공장소는 이미 크리스마스 장식 설치가 끝났고 상업공간이나 개인 집도 크리스마스 분위기 연출에 각기 바쁘다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲셀라의 숙소들에는 파나하첼이나 안티구아등에서 오는 셔틀들이여행객들을 부지런히 내려놓고 있고 우리가 묵는 호스텔에도 만실이라 여행자들이 점점 도심에서 먼 숙소도들로 올라가고 있다. 아내도 오늘 스페인에서 온 여행자 산드라와 함께 태평양의 해변, 엘프레돈으로 2박 3일간의 여행을 떠났다. 더 추워진 고원의 셀라와는 다른 해발 0m에서 편한 호흡으로 피로도 회복하고 올 계획이다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"저희 사업장 옆 일본공원(Plaza Japón)과 이스라엘공원(Plaza Israel)에서 오늘 밤, 크리스마스트리 점등식이 열릴 예정입니다. 매년 이맘때면 두 공원 사이를 지나는 '4번 거리' 대로의 통행을 막아 광장으로 변신합니다. 광장은 수백 개의 노점이 도열한 난장이 되는, 이곳 '소나 3'에서 가장 큰 축제에요. 이미 공연 무대 세 개나 설치되고 있고 벌써부터 좋은 자리를 잡으려는 사람들로 북적이기 시작했습니다. 밤에 살살 나오셔서 사람들 사는 모습 속으로 한번 들어가 보심이 어떨지요?"

"이곳은 비가 제법 오는데 선생님 계신 곳은 어떠한지요. 지금 가면 선생님과 슬금슬금, 기웃기웃 괜찮으시겠어요?"

"ㅎㅎㅎ 뼈에 젖을 정도는 아닌 것 같은데요.. 점등식 준비와 난장을 펼치시는 분들은 얼마나 맘이 조이겠어요? 응원 갑시다요."

"선생님의 마음속에 사랑이 차고 넘치는군요. 즉시 달려가겠습니다."

큰사진보기 ▲크리스마스트리 점등식을 기다리는 사람들.윤선생님은 가족들과 함께 값싼 길거리 음식 하나 나누어 먹는 것만으로도 행복해하는 표정들을 보는 것만으로도 절로 행복해진단다. 가진 것과 관계없이 누구나 행복할 수 있다는 것을 셀라 사람들이 보여주고 있다고 했다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲아메리카 중앙공원의 대형 크리스마스트리와 조명 장식행복하기 위해 필요한 것은 생각보다 작았다. 토스타다스？한 접시와, 그것을 나누어 먹을 사람이면 충분해 보였다. 이곳에서 만난 수많은 미소와 눈빛은 내가 이 나라를 떠난 뒤에도 오래도록 잊히지 않을 것 같다. 행복하기 위해 필요한 것은 생각보다 작았다. 토스타다스 한 접시와, 그것을 나누어 먹을 사람이면 충분해 보였다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"저는 저런 모습만 봐도 행복합니다. 가족들이 길거리 음식 하나를 나누어 먹으면서 저렇게 즐거워하는 모습을 보는 것만으로도 충분합니다. 저 역시 살아오면서 어려움이 없었던 것은 아닙니다. 그런데 셀라 사람들을 보고 있으면 신기하게도 제 걱정이 작아지더군요. 가진 것이 많지 않아도 행복할 수 있다는 것을 이 사람들이 매일 보여주니까요. 그러다 보니 25년이라는 세월도 외롭다는 생각 없이 지나갔습니다. 지금 돌아보면 모두 찰나 같습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

11월의 세 번째 주말을 맞은 과테말라 셀라(케찰테낭고)는 이미 크리스마스의 문턱을 넘어선 듯하다. 달력은 아직 11월이지만 도시의 풍경은 한 달쯤 앞서가고 있다.아메리카 중앙공원(Parque Centro América)에는 대형 크리스마스트리와 조명 장식 설치가 끝났고, 시청 주변과 성령 대성당(Catedral del Espíritu Santo) 앞 광장에도 연말 분위기가 물씬하다. 해가 지고 불빛이 하나둘 켜지면, 해발 약 2330m 고산도시 특유의 차가워진 공기 속에 온기가 더해진다.상점들은 저마다 화려한 쇼윈도를 꾸미고, 가정집 현관에도 트리와 전구 장식이 늘어나고 있다. 성탄절 달도 아닌 11월부터 성탄절을 앞당겨 즐기는 데에는 미국에 가족이나 친척을 둔 사람들이 많은 서부 고원 지역의 특성이 반영된 것이기도 하겠지만 행복한 시간이라면 조금 일찍 당겨서라도 더 오래 누리고 싶어 하는 셀라 사람들의 낙천적인 성품이 반영된 것 같기도하다.불과 닷새 앞으로 다가온 미국의 추수감사절(11월 넷째 주 목요일)도 이런 분위기에 한몫하는 듯하다. 추수감사절부터 크리스마스와 연말연시로 이어지는 기간은 이들에게 '가족에게 돌아가는 시간'이기도 하다.셀라의 숙소들에는 아티틀란 호수로 유명한 파나하첼(Panajachel)과 식민도시 안티구아(Antigua Guatemala)에서 출발한 셔틀버스가 배낭여행객뿐 아니라 가족 여행객도 부지런히 내려놓는다. 가장 중요한 가족의 시간을 이곳 셀라에서 보내려는 가족 단위 여행자도 부쩍 늘었다. 우리가 묵는 호스텔도 만실이라, 여행자들은 점점 도심에서 먼 숙소로 올라가고 있다.화려한 관광도시는 아니지만, 스페인어 학교로 유명한 셀라는 오래전부터 장기 체류 여행자와 어학연수생의 도시였다. 무엇보다 셀라는 여전히 마야 문화와 공동체의 숨결이 살아 있는 도시다. 이런 정체성은 배낭여행객은 물론 가족 단위 여행자에게도 매력으로 작용하는 듯하다. 관광지의 편리함을 누리며 구경꾼으로 머무는 대신, 잠시나마 주민들의 일상 속으로 스며들 수 있기 때문이다. 관광이 아닌 '짧은 삶'을 원하는 사람에게 셀라는 만족할 만한 응답을 준다.아내는 스페인에서 온 산드라(Sandra)와 함께 셀라를 떠났다. 11월 환절기 고원의 한기를 피해 태평양의 검은 화산모래 해변, 엘파레돈(El Paredón)에서 해발 0m, 해수면 높이의 마을에서 편안한 호흡으로 몸의 균형을 회복하고 올 계획이다.나는 셀라에 혼자 남는 선택을 했다. 한 방, 한 침대를 벗어날 수 없는 숙명 같은 짓 여행자의 처지에서 잠시 벗어나, 홀로 있는 시간을 휴가로 누리기로 한 것이다.아내를 떠나보내고 뜻밖에 짧은 고독의 사치를 선물받은 것에 감사하며 커피 한 잔을 들고 면벽했다. 누구의 일정에도 맞추지 않고, 누구와도 대화하지 않는 시간으로 보낼 생각이었다.그 결심은 메시지 한 통에 지진처럼 흔들리는 허약한 맹세가 되고 말았다. 안드레 윤 선생님의 연락이었다.정오까지 청명했던 하늘에 구름이 몰려들더니 마침내 비까지 내리기 시작했다. 우기가 끝난 뒤의 비답게 폭우는 아니었지만, 외출을 번복할 만한 빌미는 될만했다.내 속셈을 읽어내신 듯 답장의 어조가 더 단호해졌다.가랑비 속에서도 내 옷이 젖을 걱정보다 행사를 준비하는 사람들의 심경을 먼저 헤아리는 선생님의 마음씀에, 내 고독의 사치는 순식간에 설 자리를 잃고 말았다.오토바이 우버로 서둘러 도착한 현장에는 이미 비가 그쳐 있었다. 크리스마스트리와 공연 무대 설치가 모두 끝나 있었고, 어제까지만 해도 도로였던 광장은 거대한 난장으로 변해 있었다.윤 선생님이 화사한 얼굴로 나를 맞아주었다. 우리는 줄지어 선 난장의 군중 속을 함께 걸었다.과테말라의 길거리 음식이 모두 집결한 듯했다. 바삭한 토스타다스(Tostadas), 숯불 향이 밴 초리판(Choripán), 노릇하게 구운 엘로테(Elote), 옥수수 알갱이만 떼어낸 에스키테스(Esquites), 폴로 아사도(Pollo Asado), 푸푸사(Pupusa), 부뉴엘로스(Buñuelos), 추로스(Churros), 따뜻한 아톨(Atol)과 폰체(Ponche)까지. 음식 냄새가 광장을 가득 채웠다. 그 사이사이에는 작은 리어카 칵테일바와 수공예품 좌판, 연인과 가족이 부담 없이 선물할 만한 소박한 잡화 가게가 자리 잡고 있었다.공원과 도로는 빈틈없이 사람들로 가득했다. 도대체 무엇이 이토록 많은 사람을 거리로 불러낸 것일까. 세계적인 공연이 열리는 것도, 특별한 스타가 오는 무대도 아니었다. 사람들은 그저 먹거리를 사 먹고, 천천히 걷고, 가족과 붙어 앉아 웃음을 터뜨리며 이야기를 나누고 있었다. 그 표정만큼은 충분히 행복해 보였다.윤 선생님은 그런 사람들을 유난히 좋아했다. 그는 점등식이 아니라 그 표정들을 내게 선물하고 싶었던 것 같다.그는 스무 명이 넘는 직원에게 급여를 주는 날이 가장 행복한 날이라고 말한다. 그 돈으로 온 식구가 끼니를 거르지 않을 수 있다고 생각하면 그보다 행복한 일이 또 어디 있겠느냐는 것이다.직원이 여럿이다 보니 서로 갈등이 생길 때도 종종 있다고 했다. 성격이 급하고 고집이 센 사람이 다툼 끝에 충동적으로 회사를 그만두는 경우도 있다. 그렇게 나간 사람도 생계가 막막해지면 다시 전화를 해온단다. 한 번만 더 기회를 달라는 간절한 부탁이다. 그는 그런 직원을 여러 번 다시 받아주었다. 같은 이유로 퇴사와 복직을 반복한 사람도 있다. 이번에도 한 사람이 다시 연락해 왔다. 다만 이번에는 결정을 혼자 하지 않겠단다. 그와 함께 일했던 동료들의 동의 여부를 먼저 묻겠다고 했다.반면 직원이 회사를 떠나는 일을 오히려 기뻐하는 경우도 있다. 내년에는 오랫동안 성실하게 그를 도와온 직원 한 명이 회사를 떠날 예정이다. 낮에는 일하고 밤에는 공부하며 법조인의 꿈을 키워 온 그는, 이제 그 꿈을 이루기 위해 다른 도시에서 실무연수를 받아야 하기 때문이다. 이런 경우, 장학금으로 그의 퇴사를 응원한다.우리 부부가 그의 사업장을 방문할 때면 간혹 직원들이 내려주는 커피를 마신다. 그 맛은 웬만한 전문 커피점에 뒤지지 않는다. 그가 커피 전문가를 초빙해, 전 직원이 오랫동안 바리스타 교육을 받게 했기 때문이다. 언젠가 회사를 떠나더라도 재취업 선택의 폭을 넗히고 창업의 꿈을 키워 나갈 수 있게 하려는 배려였다.아무리 업무가 바빠도 직원들의 생일은 꼭 챙긴다. 생일 케이크 하나로 세상이 그의 존재를 기뻐한다는 것을 증명해 주는 것으로 스스로 자신을 존엄하게 여기도록 하고 싶은 마음에서다.마침내 밤 8시가 되어서 크리스마스트리에 불이 들어왔다. 사람들이 환호했다. 내 눈에는 트리의 불빛보다 더 밝게 빛나는 것은 가족들의 얼굴이었다. 그 뒤에도 그들은 여전히 그 현장을 떠날 생각을 하지 않았다. 우리는 공연이 이어지는 무대로 향하는 대신에 난장 사이를 이어 걸었다.할머니와 손자가 함께 엘로테를 나누어 먹고 있었고, 연인은 종이컵에 담긴 따뜻한 아톨을 마시고 있었다. 우리는 토스타다스 번철 앞에 발길을 멈추었다. 토스타다스는 셀라 어디에서나 만날 수 있는 대표적인 길거리 음식으로 바삭하게 튀기거나 구운 옥수수 토르티야 위에 으깬 아보카도, 검은콩 퓌레, 쿠르티도(curtido)라 불리는 양배추 절임, 얇게 썬 생양파 링과 다진 파슬리에 흰 치즈의 고명을 얹어 먹는다. 고소함과 아삭한 식감, 신선한 풍미가 어우러져 자꾸 손이 가는 맛이다.삼삼오오 수다에 빠진 사람들에게 눈을 준 윤선생님이 말했다.