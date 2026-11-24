큰사진보기 ▲2026년 6월 16일, 텍사스주 셔먼에서 코히어런트(Coherent)의 제조 시설 확장 착공식이 시작되기를 기다리고 있는 엔비디아(Nvidia)의 젠슨 황(Jensen Huang) 사장 겸 최고경영자(CEO). ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

AD

엔비디아의 공동 창업자 젠슨 황이 최고경영자(CEO)로 전격 복귀했다. 사임한 지 불과 11일 만이다.엔비디아는 23일(현지시각) 이사회에서 젠슨 황을 CEO 및 이사회 이사로 복귀시키는 안건을 만장일치로 의결했다고 발표했다. 이는 즉시 효력이 발생한다.엔비디아는 "젠슨 황과 일련의 논의 및 회의를 진행한 결과 그의 솔직함과 엔비디아를 이끌 능력에 만족하게 됐다"라며 "미국 정부 고위 관계자들의 의견을 수렴한 결과 젠슨 황이 국가 안보에 위협이 되지 않는다는 확신을 갖게 되었다"라고 밝혔다.하비 존스 엔비디아 이사회 의장은 젠슨 황의 복귀가 회사의 주주와 임직원, 협력사 및 고객에게 최선의 이익이라고 강조했다.젠슨 황은 성명을 통해 "새로운 산업혁명이 시작되는 시점에 엔비디아로 복귀해 세계에서 가장 중요한 기술 기업을 이끌게 돼 영광"이라며 "최대한 겸손한 마음과 새로운 헌신으로 CEO를 맡게 됐다"라고 밝혔다.또한 "이 과정에서 엔비디아 이사회가 보여준 신뢰와 숙고에 감사하다"라며 "특히 혼란스러운 시기에 이사회 의장으로서 리더십을 발휘한 존스 의장과 콜레트 크레스 임시 CEO 및 경영진에 감사하다"라고 말했다. 크레스는 최고재무책임자(CFO)로 복귀한다.그러면서 "엔비디아의 직원, 주주, 업계 전반의 지도자들, 그리고 전 세계 협력사들의 아낌없는 지지에 깊이 감사하다"라며 "무엇보다 가족의 사랑과 지지에 감사하다. 하루빨리 업무에 복귀하고 싶다"라고 강조했다.젠슨 황의 복귀는 지난 12일 사임 이후 열흘 남짓 만에 이뤄진 극적인 반전이다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 그는 AI 반도체 시장의 선두 기업으로 키워냈다. 한때 엔비디아는 애플을 넘어 시가총액 1위에 오르기도 했다.하지만 미국 정보당국이 중국 스파이로 지목한 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황과 불륜 관계였던 것으로 드러났고, 이 때문에 엔비디아의 최신 반도체가 중국으로 불법 반출됐다는 의혹이 불거졌다.엔비디아 직원과 투자자들은 회사의 '상징'과도 다름없는 젠슨 황의 복귀를 요청했다. 일론 머스크 테슬라 CEO와 팀 스위니 에픽게임즈 CEO 등 주요 기술 기업 경영자들도 젠슨 황의 복귀를 촉구하는 온라인 청원에 서명했다.여론의 지지를 얻은 젠슨 황은 지난 17일 "이사회가 원하면 기꺼이 돌아가고 싶다"라며 복귀 의지를 나타냈으나, 이사회는 "재선임은 없을 것"이라고 일축했다.이사회가 젠슨 황의 복귀 가능성에 선을 그었지만, 돌연 입장을 바꾼 것은 도널드 트럼프 미국 대통령의 압박과 주가 하락의 부담 때문으로 보인다.트럼프 대통령은 젠슨 황의 복귀 소식이 전해지자, 곧바로 소셜미디어 트루스소셜에 "올바르고 타당한 결정을 내렸다"라며 "엔비디아뿐만 아니라 미국 경제의 번영과 성공을 위해 젠슨의 리더십이 필요하다"라고 환영했다.또한 젠슨 황을 "애국자이자 국보"라고 치켜세운 그는 "미국 정부는 젠슨의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래한다고 볼 이유가 없다"라며 "미국 정부는 그가 불법행위에 관여했다는 증거를 보유하고 있지 않다는 점을 법무장관이 확인했다"라고 강조했다.트럼프 대통령은 지난 16일 기자들에게 "많은 사람이 젠슨이 돌아가야 한다고 생각한다. 분명 나쁜 생각은 아니다. 나는 그것을 마다하지 않는다"라며 젠슨 황의 복귀를 공개적으로 지지한 바 있다.또한 젠슨 황과 불륜 관계였던 앨리스 황에 대해서도 "중국의 스파이인지는 알 수없 없다"라며 "아무도 그걸 증명하지 못했다. 스파이가 아닐 수도 있다"라고 주장하기도 했다.트럼프 대통령은 이날 CNBC방송과의 인터뷰에서 자신이 젠슨 황의 복귀에 개입했다는 사실을 인정했다. 그는 "내가 엔비디아 이사회와 직간접적으로 대화해왔고, 이 문제에 매우 강한 의지를 갖고 있었다"라며 "이사회는 매우 난처한 입장이었지만, 책임감 있게 행동했다"라고 말했다.이어 "그들은 국가안보 위협에 대한 보장을 요청했고, 우리가 파악하고 있는 선에서 보장을 제공했다. 우리는 많은 것을 알고 있다"라며 젠슨 황이 국가안보를 훼손할 행동을 하지 않았다는 미국 정부의 조사 내용을 전달한 것을 시사했다.여기에다 젠슨 황의 사임 이후 엔비디아뿐만 아니라 AI 관련 기업들의 주가가 폭락하면서 기술 산업과 증시 전반에 부담을 준 것도 이사회가 입장을 바꾼 요인으로 보인다.반면에 민주당은 즉각 반발했다. 차기 연방의회 상원 은행위원장으로 내정된 엘리자베스 워런 의원(민주)은 젠슨 황의 복귀 결정이 "무모하다"라며 엔비디아 이사회가 미국의 수출통제 규정을 지켰는지에 대해 의회에 답변해야 한다고 밝혔다.그러면서 "젠슨 황의 복귀는 초당적 수출통제 법안들을 무산시키려고 엔비디아가 로비 활동을 벌여 우리의 국가안보를 위험에 빠뜨리지 못하도록 해야 할 긴급성을 더욱 높일 뿐"이라고 주장했다.척 슈머 상원 민주당 원내대표는 "트럼프 행정부가 국가안보를 팔아 먹었다"라며 "이는 의회가 행동에 나설 필요성을 보여준다. 민주당은 모든 권한을 동원해 트럼프 대통령과 젠슨 황, 엔비디아 임원진 등 금전적 이익을 위해 국가안보를 훼손하는 이들의 부정행위를 조사할 것"이라고 압박했다.공화당 일각에서도 우려의 목소리가 나온다. 존 코닌 상원의원(공화)은 "국가안보 위험이 없다니, 도대체 무슨 근거인가"라며 젠슨 황 복귀를 비판했다.젠슨 황은 다음 달 1일 하원 외교위위원회, 미중전략경쟁특별위원회, 정보위원회가 공동 개최하는 비공개 청문회에 출석하고, 다음 달 3일 예정된 상원 은행위원회에도 나와서 공개 증언하는 데 동의한 것으로 알려졌다.앞서 엔비디아 이사회는 무역 관련 규정 준수와 국가안보 위험을 감독하기 위해 외부 독립 인사들로 구성된 국가안보·수출통제위원회를 출범했으며, 회사 전반의 규정 준수 업무를 감독하고 이사회에 보고할 최고준법책임자(CCO)를 찾고 있다.트럼프 대통령은 "엔비디아는 미국의 무역 규제 관련 규정에 대한 준수 여부를 내부적으로 철저히 조사해야 한다"라며 "이는 엔비디아가 국가안보를 보호하기 위한 법적 의무와 애국적 책무를 잘 이행하고 있는지 확인하기 위한 것"이라고 주문했다.<워싱턴포스트>는 "젠슨 황의 복귀는 민주당의 중간선거 압승으로 기술업계 지도자들이 트럼프 대통령과의 긴밀했던 관계를 재조정해야 하는 상황에도 불구하고, 기업들의 의사 결정에 백악관의 영향력이 여전히 크다는 점을 보여준다"라고 평가했다.젠슨 황의 복귀로 엔비디아는 경영 정상화의 계기를 마련했다. 그러나 미 의회 조사와 내부 통제 강화, 대중국 반도체 수출 문제, 글로벌 AI 시장에서의 경쟁력 유지 등이 핵심 과제로 꼽힌다.