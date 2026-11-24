큰사진보기 ▲버니 샌더스 상원의원이 지난10월 24일 미네소타주 덜루스의 링컨 파크 중학교에서 열린 미네소타주 부지사 페기 플라나간 지지 유세에서 연설하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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최근 영미권 SNS에서는 버니 샌더스 상원의원이 의사당 계단에 홀로 걸터앉아 있는 사진이 화제를 모았다. 사진이 촬영된 2022년 8월, 샌더스는 인플레이션 감축법(IRA) 심의 과정에서 메디케어 처방약 가격에 상한을 두는 수정안을 제출했으나, 그를 제외한 상원의원 99명 전원이 반대표를 던지면서 부결됐다.그로부터 4년이 흐른 지금, 샌더스가 수십 년간 외쳐 온 숙원인 '메디케어 포 올(Medicare for All·전 국민 의료보험)'이 다시 미국 정치의 주요 의제로 떠올랐다.AP통신은 지난 23일(현지 시각) 보편적 의료보장을 위한 개혁이 내년 1월 개원하는 새 의회에서 민주당의 핵심 의제 중 하나가 될 것이라고 보도했다.미국은 세계에서 가장 많은 의료비를 지출하는 국가 중 하나지만, 높은 보험료와 치료비 부담으로 의료서비스 이용에 어려움을 겪는 국민도 적지 않다.경제협력개발기구(OECD)에 따르면, 2024년 미국의 1인당 보건의료 지출은 1만 4885달러로 회원국 평균(5967달러)의 약 2.5배에 달했다. 세계 최고 수준의 의료비 지출에도 의료서비스 접근성은 충분히 보장되지 않는다는 지적이 나온다.이러한 문제의 배경에는 민간보험을 중심으로 형성된 미국 특유의 의료보장 체계가 있다. 한국과 달리 미국에는 전 국민에게 의무적으로 적용되는 단일 공적 의료보험 제도가 없다. 대신 직장을 통해 가입하는 민간보험이 의료보장 체계의 중심을 이룬다.문제는 보험에 가입하더라도 의료비 부담에서 자유롭지 않다는 점이다. 민간보험은 계약에 따라 보장되는 치료와 의약품의 범위가 다르며, 보험료 외에도 환자가 직접 부담해야 하는 공제액과 본인부담금이 존재한다. 보험사가 특정 치료에 대한 보험금 지급을 거절하면서 환자들이 예상치 못한 의료비를 떠안는 사례도 적지 않다.실제로 미국의 의료정책 연구기관 커먼웰스펀드가 2026년 발표한 조사에 따르면, 근로연령 성인 10명 중 약 3명이 의료비 채무를 상환하고 있는 것으로 나타났다. 높은 의료서비스 가격과 복잡한 보험 행정절차도 미국의 의료비 부담을 가중하는 요인으로 지목된다.이러한 문제를 해결하려는 시도가 없었던 것은 아니다. 해리 트루먼 전 대통령은 이미 1945년 전 국민을 대상으로 한 의료보험 도입을 공식 제안했지만, 미국의사협회(AMA) 등 의료계와 보수 진영의 거센 반대에 부딪혀 실현하지 못했다.2010년에는 버락 오바마 전 대통령이 이른바 '오바마케어'로 불리는 건강보험개혁법(ACA)을 도입했다. 저소득층의 보험 가입을 지원하고, 기존 질환을 이유로 보험 가입을 거절하는 관행을 제한하는 등 의료보장 확대에 일정한 성과를 거뒀다.그러나 ACA는 기존 민간보험 중심의 의료체계를 유지한 채 가입과 보장 범위를 확대하는 데 그쳤다. 도널드 트럼프 행정부 1기에는 폐지 시도가 이어졌으며, 2025년 통과된 연방 재정법에 따른 메디케이드 지원 축소와 같은 해 말 ACA 추가 보험료 보조금 만료로 의료보장의 후퇴를 우려하는 목소리도 커졌다.의료보험 제도에 대한 미국인들의 불만은 2024년 12월 발생한 유나이티드헬스케어 CEO 브라이언 톰슨 암살 사건을 계기로 표면화됐다. 사건 직후 일부 온라인 커뮤니티에서는 보험사의 행태를 비판하며 용의자 루이지 맨지오니를 옹호하는 반응이 나타나기도 했다.같은 달 AP통신과 시카고대 여론연구센터(NORC)의 조사에서는 응답자의 69%가 보험사의 보장 거부에, 67%가 보험업계의 이윤 추구에 사건 발생의 일정한 책임이 있다고 답했다.이처럼 수십 년간 반복된 개혁 시도에도 의료비 부담과 보장 사각지대 문제가 해소되지 않으면서, 샌더스 의원이 오랫동안 주장해 온 '메디케어 포 올'이 다시 주목받고 있다.샌더스가 보편적 의료보험 도입을 주장하기 시작한 것은 30여 년 전으로 거슬러 올라간다. 1990년 하원의원에 당선된 그는 이후 단일보험자 방식의 전 국민 의료보험 도입을 지원하는 법안을 발의했다. 이후에도 의료서비스를 경제적 능력과 관계없이 보장받아야 할 기본적인 권리로 규정하며 관련 입법을 꾸준히 추진했다.전환점은 2016년 민주당 대통령 후보 경선이었다. 샌더스는 당시 메디케어 포 올을 핵심 공약으로 내세우며 전국적인 관심을 끌었다. 민간보험 중심의 의료체계를 단일 공적보험으로 전환하고, 증세를 통해 재원을 마련하겠다는 구상이었다.샌더스는 경선에서 패배했지만, 그의 도전은 당내 논의에 변화를 가져왔다. 그는 이후에도 관련 법안을 거듭 발의하며 보편적 의료보험 도입을 요구했다. 일부 민주당 의원들이 공동 발의에 참여하기도 했으나, 번번이 의회의 문턱을 넘지 못했다.2026년 중간선거를 계기로 상황에 변화가 나타났다. 민주당이 상·하원 다수당 지위를 확보하면서 그동안 진보 진영의 요구에 머물렀던 공공의료보험 확대가 당 지도부의 주요 입법 의제로 떠오른 것이다.차기 하원의장으로 유력한 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 최근 메디케어 가입 연령을 현행 65세보다 낮추고, 보장 범위를 확대하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다. 이는 샌더스가 주장해 온 메디케어 포 올의 단계적 시행 구상과 상당 부분 일치한다.샌더스 역시 지난 18일 AP통신과의 인터뷰에서 새로운 의회가 출범하면 4년에 걸쳐 보편적 의료보험 체계로 전환하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다. 그의 구상에 따르면, 첫해에는 메디케어 가입 연령을 55세로 낮추고 보장 범위를 확대한다. 이어 2년 차에는 45세, 3년 차에는 35세로 단계적으로 낮춘 뒤 4년 차에 적용 대상을 전 국민으로 넓히는 방식이다.다만 실제 제도 도입까지는 적지 않은 장애물이 남아 있다. 민주당 내부에서도 의료보장 확대에 필요한 재정 부담과 민간보험의 역할을 두고 이견이 존재한다. 상원 필리버스터를 극복하려면 60석이 필요한데, 현재 민주당이 확보한 의석은 56석으로 이에 못 미친다. 도널드 트럼프 대통령의 거부권 역시 변수다.그럼에도 1991년 첫 법안 발의 이후 35년간 보편적 의료보험을 주장해 온 샌더스에게 최근 민주당의 변화는 정치적으로 의미 있는 진전이다. 한때 당내에서도 소수의 지지만을 받았던 그의 구상이 이제는 당 지도부의 핵심 입법 과제로 격상됐기 때문이다.의사당 계단에 홀로 앉아 있던 샌더스의 사진은 그가 걸어온 '외통수'의 길을 상징하는 장면으로 회자되고 있다. 35년간 이어진 그의 외침이 이번에는 실질적인 제도 변화로 이어질 수 있을지, 내년 1월 출범하는 새 의회가 그 시험대에 오르게 됐다.