▲최현덕 남양주시장, '팔당상수원 관리지역 시군 상생협의회 공동 협약식' 환영사 로컬라이프

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장이 23일, '팔당상수원 관리지역 시군 상생협의회 공동협약식'에서 발언하고 있다. 사진 왼쪽부터 서태원 가평군수, 전진선 양평군수, 최현덕 남양주시장, 이충우 여주시장, 황준기 용인특례시 부시장. ⓒ 남양주시 관련사진보기

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남양주시가 팔당상수원 규제 개선을 위해 7개 시군의 협력을 이끌어내며 공동 대응에 본격 나섰다.23일, 남양주시는 시청 여유당에서 팔당상수원관리지역 7개 시군이 참여하는 '팔당상수원관리지역 시군 상생협의회'를 출범하고 공동 협약을 체결했다. 이번 협의회에는 남양주시를 비롯해 용인특례시, 광주시, 이천시, 양평군, 여주시, 가평군 등 팔당상수원관리지역 7개 시군이 참여했다. 이들 시군은 상수원 보호를 위한 불합리한 규제를 개선하고 지역주민에 대한 지원을 확대하기 위해 힘을 모으기로 했다.팔당상수원은 지난 반세기 동안 수도권 2600만 주민에게 식수를 공급해 온 주요 수자원이다. 그러나 상수원 보호를 위한 각종 규제가 장기간 이어지면서 지역 주민들은 재산권 행사와 지역발전에 제약을 받아왔다.특히 7개 시군은 수질오염총량제 등 수질관리 정책을 이행하고 있음에도 특별대책지역 지정과 수변구역 규제 등이 중복으로 적용되면서 주민들의 부담이 가중되고 있다. 이에 남양주시는 상수원 보호를 위해 오랜 기간 불편과 제약을 감수해 온 주민들에게 정당한 보상과 지원이 필요하다고 보고, 지난 8월 7개 시군의 공동 대응을 위한 상생협의회 구성을 제안했다.7개 시군은 이번 출범식에서 공동 협약을 체결하고 다음과 같은 6대 협력과제를 추진하기로 했다.구체적인 내용을 살펴보면 ▲ 규제 피해에 대한 정당한 보상과 주민지원사업 개편 ▲ 수질오염총량제 등 과학적 수질관리기반의 규제 개선 ▲ 한강수계관리위원회의 독립성과 자율성 강화 ▲ 수자원 보호 및 피해지역 상생 특별법 제정을 통한 국비 지원체계구축 ▲ 친환경 수변 개발과 공공하수처리구역 확대 등 상생 인프라 확충 ▲ 지역주민 환경교육 및 홍보 활성화 등이다.아울러 7개 시군은 공동성명을 채택하고 정부와 국회에 상수원 보호에 따른 정당한 보성과 제도 개선을 촉구했다.주요 요구사항은 ▲ 물이용부담금 부과율 현실화와 주민지원사업비 증액 등 정당한 손실보상 ▲ 특별대책지역 고시 폐지 ▲ 한강수계기금의 일방적 삭감 중단 ▲ 한강수계관리위원회 개편 및 기금 운용의 투명성 확보 ▲ 팔당 수자원의 국가 핵심 전략자원 격상과 국비 보상 ▲ (가칭)'국가 전략 수자원 보호 및 피해지역 상생 특별법' 제정 등이다.최현덕 시장은 "수자원은 이제 단순한 식수를 넘어 국가 미래를 좌우하는 핵심 전략자원"이라며 "지난 50년간 팔당상수원을 지켜온 지역주민들은 국가의 물 안보를 위해 헌신해 온 만큼 그에 합당한 예우와 보상을 받아야 한다"고 강조했다.이어 "이번 협약은 7개 시군이 공동의 목소리로 지역 현안 해결에 나서는 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 긴밀한 협력을 통해 규제 개선과 특별법 제정 등 실질적인 제도 개선이 이뤄질 수 있도록 힘을 모으겠다"고 말했다.한편, 남양주시는 앞으로 상생협의회를 중심으로 7개 시군이 공동으로 규제 개선 방안을 마련하고, 정부와 국회에 제도 개선을 건의할 계획이다. 특히 중첩규제 해소와 주민지원 확대를 위한 협력을 지속해 나갈 방침이다.