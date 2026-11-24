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큰사진보기 ▲인생 첫눈을 만나 신난 외국인 학생들2026년의 첫눈이자 생애 첫눈을 만난 학생들이 쉬는 시간이 되자 뛰어나가 눈을 온 몸으로 맞이했습니다 ⓒ 이영민 관련사진보기

"아오, 우리 방글라데시 학생들 오늘 완전 신나겠네."

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"눈 와요! 눈! 스노우!!!"

"올해의 첫눈이에요. 여러분 태어나서 처음 보는 눈이에요?"

"첫눈은 한국 사람들에게도 설레는 일이에요. 오늘은 로맨틱한 날이에요."

'너희들 참 복이 많구나!'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난 20일 아침, 밤사이 세상이 완전히 바뀌었다. 온 세상을 하얗게 덮은 눈은 아주 적당하게 수분을 머금고 있었다. 너무 무겁지도 너무 가볍지도 않게, 소복하게 풍경을 덮기 딱 좋은 질감이었다. 온종일 사뿐사뿐 내리는 눈을 보며 위의 말을 몇 번이나 했는지 모른다.전날은 지난 9월에 입국한 방글라데시 학생들의 한국어 초급반 수업이 있었는데, 2026년의 첫눈이 내렸었다. 수업을 시작한 지 얼마 안 되었을 때 눈발이 하나씩 날리기 시작했다.지난 두 주간 배운 내용을 복습하며 어휘, 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 문제를 4시간 내내 풀어야 하는 날이었다. 학생들의 집중력이 사라지기 전에 최대한 진도를 많이 빼야 한다는 사명감에 열을 올리려던 참이었다.설명을 하다 잠시 창밖을 바라본 순간, 눈이 내리고 있었다. 나는 설명을 멈추고 소리쳤다. 서른네 개의 눈이 일제히 창밖을 향했고 이내 교실에는 환호성이 터졌다. 학생들은 창문을 열고 카메라를 꺼내 들더니 영상을 찍고 손을 내밀어 내리는 눈을 받아보기도 했다.오늘 끝내야 할 진도가 만만치 않았지만 학생들의 설렘을 말릴 수 없었다. 이 눈은 이 아이들에게 올해 첫눈일 뿐 아니라, 태어나 처음 만나는 눈일 테니 말이다.화이트보드에 '첫눈'이라는 글자를 크게 썼다.학생들은 모두 설렘 가득한 눈빛으로 고개를 끄덕였다.'로맨틱'이란 말에 20대 초반의 학생들은 환하게 웃는다. 학생들은 눈이 너무 아름답다며, 생각보다 차갑지 않다고 했다. 얼른 나가서 첫눈을 더 가까이서 만나보라고 등 떠밀고 싶은 마음을 꾸욱 누르고 꾸역꾸역 여덟 쪽의 문제를 풀어나갔다. 내렸다 그쳤다 하는 첫눈을 배경 삼아 네 시간의 수업을 잘 마쳤다. 오랫동안 멈추지 않고 내려준 첫눈이 무척 고마웠다.첫눈에 이어 소복하게 쌓인 눈까지 이틀 연달아 만난 학생들은 얼마나 설레고 신났을까. 생각만으로도 내 마음이 다 벅찼다.생각하다가 문득 이들의 인생 첫눈을 함께 맞이한 나도 참 복이 있다는 생각이 들었다. 인생의 첫눈을 기억할 때마다 우리의 수업도 함께 떠올리겠지? 우리는 첫눈을 함께 나눈 사이니까.첫눈이 내리지 않았더라면 '첫눈'이라는 단어도 '내리다'라는 표현도 알려주지 못한 채 마쳤을 학기다. 다음 학기쯤에는 날씨 표현을 배울 수도 있겠지만, '첫눈'이라는 단어는 배우지 못하고 지나칠 가능성이 크다. 이토록 설레고 벅찬 단어를 학생들에게 직접 보여주고 들려줄 수 있는 선생이 되었다는 건, 초급 학생들을 가르치며 얻는 또 하나의 특권이었다. 물론 수업 시간에 마침 첫눈이 내려준 덕분이었다.눈이 내리는 것을 바라보고, 손바닥에 떨어진 눈송이를 만져 보고, 친구들과 함께 환호했던 순간. 학생들에게 '첫눈'은 그렇게 사전 속 단어가 아니라 평생 생생히 기억할 하나의 경험이 되었을 것이다.그 특별한 순간을 함께할 수 있었다니. 내게도 참 큰 복이고 기쁨이었다.