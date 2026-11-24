큰사진보기 ▲김성식 부장판사는 “지금 우리가 손가락질하고 외면하는 이른바 ‘문제아’들은 결국 우리 자녀들과 같은 시대를 부대끼며 살아갈 이웃이자 친구들입니다. 내 아이만 잘 키운다고 세상이 안전해지지 않습니다. 모든 청소년이 건강한 환경에서 바르게 자랄 수 있도록 어른들이 먼저 울타리가 되어주어야 합니다”라고 힘주어 말했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲희망커넥트 남상원 대표와 김성식 부장판사. 사단법인 희망커넥트는 사회 각계각층에서 활동하는 후원자들이 모여 어려움에 노출된 지역사회에 실질적인 나눔이 실천될 수 있도록 활동을 펼치고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

"지금 우리가 손가락질하고 외면하는 이른바 '문제아'들은 결국 우리 자녀들과 같은 시대를 부대끼며 살아갈 이웃이자 친구들입니다. 내 아이만 잘 키운다고 세상이 안전해지지 않습니다. 모든 청소년이 건강한 환경에서 바르게 자랄 수 있도록 어른들이 먼저 울타리가 되어주어야 합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

법정이라는 공간은 흔히 차갑고 엄격한 곳으로 여겨진다. 판사의 호통과 무거운 침묵이 흐르는 곳에서 죄의 경중을 가리고 시비를 다투는 것이 우리가 익히 아는 재판의 풍경이다. 그런데 이러한 통념을 깨고, 상처 입은 이들의 손을 잡아주는 법관이 있다. 바로 대전회생법원의 김성식 부장판사다.사법연수원 36기로 어느덧 20년째 법복을 입고 있는 김 부장판사는 법정을 단숨에 압도하는 날 선 카리스마를 지닌 인물은 아니다. 대신 굳게 닫힌 사람의 마음속으로 조용히 파고들어 얼어붙은 감정을 녹이고 감화시키는 따뜻한 인간미를 가진 사람이다.그동안 걸어온 발자취를 들여다보면 그 진가를 고스란히 알 수 있다. 일반 법관들이 2~3년마다 민사와 형사, 행정 등 여러 재판부를 옮겨 다니며 법리적 성취를 쌓을 때, 그는 이혼·상속·양육 등 가사사건과 청소년 비행·보호처분을 전담해 장기간 근무하는 '가사소년 전문법관'의 길을 택했다.이런 남다른 결정을 내리기까지는 그의 성품을 누구보다 잘 아는 아내의 조언이 결정적이었다고 한다. 치열한 법리 다툼으로 승패를 가리는 일보다는 가정의 해체를 막고 흔들리는 청소년들을 바른길로 이끄는 인간적인 일이 남편에게 훨씬 더 잘 어울린다는 아내의 진심 어린 권유가 그의 마음을 움직인 것이다.그렇게 가사소년 전문법관의 길에 들어선 그는 처벌이나 판결문 속의 건조한 문장 대신, 촉법소년을 비롯한 위기 청소년들과 눈을 맞추며 진심 어린 상담을 이어갔다. 가사조사관, 소년보호관과 머리를 맞대고 복지기관을 연계하는 등 법관이 할 수 있는 '후견적 역할'에 모든 열정을 쏟아부었다.하지만 김 부장판사에게도 지워지지 않는 미안함으로 남은 기억이 있다. 가정법원 업무가 아직 낯설었던 초창기 시절, 경찰의 손에 이끌려 마주한 열여섯 살 소녀의 모습이다.엄동설한인 2월이었지만 그 아이는 얇은 여름옷에 슬리퍼를 신은 채였고, 아침과 점심마저 굶은 상태였다. 그러나 당시 초보 가사소년 판사였던 김 부장판사는 행여 업무에 실수할까, 따뜻한 위로 한마디 없이 딱딱하고 형식적인 절차만을 설명해 주고 면담을 끝냈다.이 소녀로 인해 김 부장판사는 '아이들이 이 차가운 법정에 서기 전에, 어른들이 먼저 손을 내밀어 막아줄 수는 없을까?'란 부채감이 생겼고, 결국 2023년, 직장 동료의 남편이 운영하는 청소년 후원단체 '희망커넥트'와의 인연으로 이어졌다.김 부장판사는 기꺼이 단체의 감사를 맡아 투명한 운영을 돕는 것은 물론, 주머니를 열어 금전적인 후원을 아끼지 않고 있다.나아가 위기 청소년들을 직접 찾아가 사회생활에 실질적인 도움이 되는 강연을 펼치며 든든한 멘토로 나섰다.처음 김 부장판사를 마주한 아이들은 강사가 '현직 판사'라는 말에 잔뜩 주눅이 들어 훈계조의 딱딱한 강연을 예상한다. 하지만 정작 마이크를 잡은 그의 모습은 법대 위의 엄격한 판사가 아닌, 허물없이 다가와 어깨를 두드려주는 푸근한 이웃집 아저씨 그 자체다. 진심이 담긴 그의 응원과 현실적인 조언에 아이들의 굳었던 표정은 금세 풀리고, 강연장은 이내 뜨거운 호응과 박수로 가득 찬다.최근 대전회생법원으로 자리를 옮긴 김 부장판사는 지난 시간을 돌아보며 깊은 보람을 전했다. 가정과 청소년을 지키던 일에서 이제는 경제적 파탄에 직면한 이들에게 다시 일어설 기회를 주는 회생법원으로 무대를 옮겼지만, 결국 그 본질은 '타인의 부활을 돕는 길'이라는 점에서 맞닿아 있기 때문이다.23일 인터뷰에서 김 부장판사는 "그동안 걸어온 길이 누군가의 삶을 다시 일으켜 세우는 과정이어서 참 감사하고 보람됐다"며 "앞으로도 희망커넥트의 청소년 후원 사업에 더 많은 어른이 동참할 수 있도록 제가 가진 인맥을 총동원해 볼 생각"이라며 사람 좋은 웃음을 지어 보였다.이어 어른들이 청소년 문제에 기꺼이 팔을 걷어붙여야 하는 이유를 담담하지만 힘주어 말했다.법정의 차가운 저울 대신 따뜻한 온기로 한 사람의 인생을 지탱해 온 김성식 부장판사. 그가 법정 안팎에서 피워 올린 인간미 넘치는 행보가 우리 사회에 어떤 선한 파동을 일으킬지 앞으로의 발걸음이 더욱 기대된다.