오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲김칫소넣기김칫소 넣기 ⓒ 정현순 관련사진보기

AD

"저녁 먹고 9시나 10시쯤 절이려고. 너무 일찍 절이면 제대로 잠도 못 자고 꼭두새벽부터 난리잖아. 계산 좀 해봤더니 그 시간이 적당할 것 같다. 참 손자는 학원에서 몇 시에 온다고 했지? 이리로 오라고 전화해서 저녁 먹고 가."

큰사진보기 ▲절인배추절인배추 ⓒ 정현순 관련사진보기

고무장갑을 끼고 김장 준비가 한창인데 전화벨 소리가 계속 울린다. 고무장갑을 벗고 전화를 받았다. 며느리였다. "어머니 저 지금 잠깐 들리게요"한다. "내가 바빠서 그러는데 특별한 일이 아니면 며칠 후에 오면 안 되겠니?" 했다. 며느리는 "어머니 잠깐이면 돼요. 지금 곧 갈게요"한다.20분 정도 있었나? 며느리가 왔다. 그런데 손에는 커다란 김치통이 들려있었다. 들어오면서 하는 말이 "어머니 김장 준비하는 거 다 알고 왔어요. 김치통도 갖고 왔어요. 김장 준비하는데 뭐라도 다듬으려고요" 했다. 싫지 않았다. 불러서 온 것이 아니고 스스로 온 것이라 더 싫지 않았다."그럼 대파, 쪽파, 갓 다듬을래?" 하고 물으니 "네. 마늘도 주세요"한다. "그건 벌써 며칠 전에 다 준비해 놓았지" 하니 며느리가 그러냐면서 웃는다.지난 20일이었다. 오후부터 김장 준비를 본격적으로 시작했다. 마늘, 생강처럼 잔손이 많이 가는 것은 미리미리 준비해두었다. 며느리한테 어떻게 알고 왔냐고 물었다. 며느리는 며칠 전 밍키(강아지)를 산책 시키는 남편을 만났다고 한다.같은 동네에 살고 있기에 손자들, 사위, 아들, 딸은 물론 며느리도 가끔 만나기가 일쑤다. 며느리는 남편에게 내가 김장을 언제 하는지 물어봤다고 한다. 김장 때만 되면 며느리는 배추라도 다듬게 꼭 연락하라고 신신당부를 하곤 했었다. 하지만 난 부담 주기 싫어서 따로 알리지 않았다.며느리가 김치통을 들고 오니 솔직히 고맙고 기분이 좋아졌다. 외출했다 돌아온 남편도 며느리를 보더니 함박웃음이다. 며느리와 김장 준비를 하면서 이런저런 이야기를 했다. 그동안 듣지 못했던 아들과 손자에 관한 이야기, 사는 이야기 등 소소한 이야기들이 오고 가고 했다. 언제 일이 끝났는지 모르게 끝났다. 하던 일을 다 끝내고 며느리가 "배추는 언제 절이실 거예요?" 하며 묻는다.며느리는 "그러면 좋은데요. 7시에 집으로 학습지 교사가 와요" 한다. "아 참 그렇지. 그럼 너는 얼른 가야겠다" 하니 "어머니 죄송해요"라고 한다. "죄송하긴 이렇게 와줘서 고맙다"라고 말했다. 며느리를 보내고 남편과 나는 저녁 먹고 TV를 보면서 쉬고 있었다. 그런데 아들이 왔다. "넌 웬일이니?" 물으니 "엄마네 오늘 김장한다면서요. 무채 썰러 왔어요" 한다.며느리가 전화해서 알고 왔다고 한다. "퇴근해서 바로 왔으니 저녁 안 먹었지?" 묻고 저녁상을 차려 주었다. 아들이 얼마 전에 담근 총각김치가 맛있다면서 갈 때 싸달라고 했다. 아들은 저녁을 먹고 무채를 다 썬 후 내일 김칫소 넣으러 온다며 집으로 돌아갔다. 갑자기 할 일이 없어진 것같이 한가로운 마음이 들었다.나도 9시 반쯤 느긋하게 배추를 절이기 시작했다. 새벽 3시쯤 일어나 절인 배추를 뒤집은 다음, 소파에 잠시 누워있다가 따뜻한 커피 한 잔을 마시고 5시쯤 배추를 씻었다. 전날 무채는 물론 다른 양념거리 준비도 모두 해놨기에, 김칫소에 넣을 재료들을 버무리고 소를 넣으면 김장은 끝이다.남편하고 둘이 할 때는 전날 모든 준비를 다 할 수가 없었다. 남편이 전날 할 수 있는 것은 대파, 쪽파, 갓을 다듬어 준비하는 정도고 나는 배추를 절이는 것으로 분담하기도 했다. 김칫소를 넣는 다음 날에는 내가 배추를 씻으면 남편은 무채를 썰어야 하기에 시간이 꽤 오래 걸렸다.그런데 이번 김장은 전날 며느리가 부재료를 다듬어 주고 아들은 무채까지 썰어주어 일이 훨씬 수월해진 것이다. 전날 아들이 집으로 돌아가면서 "엄마 우리 올 때까지 김칫소 넣지 마세요" 했다. 나는 "그래 알았어. 아침 먹고 천천히 와도 될 것 같다"라고 답했다.하지만 전날 미리 준비 해놨기에 시간이 많이 단축되었다. 일부러 아들과 며느리가 올 때까지 기다릴 필요도 없었다. 일은 속도가 붙었을 때 계속하는 것이 좋은 방법이란 생각이다. 전날 와서 도와준 것만으로도 충분하다는 마음이었다. 애들의 마음이 이미 전달이 된 것이다.김칫소를 넣기 시작했다. 생각지도 않게 일이 일찍 시작되었기에 아이들은 일이 거의 끝날 무렵 왔다. 애들은 놀라면서 "어머니 벌써 거의 다하셨네요" 했다. 애들 손에는 수육 거리와 작은 김치통이 들려있었다. "어제 보내주신 총각김치 먹어보니 너무 맛있어서 김치 많이 가지고 가려고요"한다. 모두 얼굴을 보면서 한바탕 웃었다. 보쌈은 다음에 먹기로 하고 설거지까지 마친 뒤 점심은 나가서 먹기로 했다.애들이 얼마나 오랜 시간 동안 일을 했느냐가 문제가 아니었다. 짧은 시간이지만 도와주고 싶은 마음에 함께했다는 것이 나에게는 큰 의미가 있고, 또 좋은 시간이었다. 큰 김치통에는 김장김치를, 작은 김치통에는 김장김치와 겉절이를 싸주었다. 김장을 했으니 겉절이도 먹어봐야지 하면서. 두통의 김치를 가지고 가는 아이들의 모습을 보니 더욱 흐뭇했다.