큰사진보기 ▲AI부정행위 의혹을 받고 있는 법학적성시험(리트) 만점자 이진우씨가 19일 오후 서울 강동구 천호역 부근 무인 숙박업소에서 심정지상태로 발견된 가운데 과학수사대가 투입되어 현장을 관리하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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"나는 당신의 영혼을 사서 하느님께 바쳤소."

"여기 들어와 보니 어머니께 너무 죄송합니다. 엄마 생각이 납니다."

큰사진보기 ▲상처를 직면하고 관계를 다시 세우는 회복적 교육잘못을 저지른 사람 배제하고 처벌하는 대신, 피해자와 공동체가 둥글게 둘러앉아 서로의 아픔을 듣고 관계를 다시 세우는 '회복적 교육'의 모습 ⓒ 강아롬(인공지능 제미나이로 제작) 관련사진보기

"다리가 후들거리고 속이 뒤틀렸습니다. 그 사람들의 집 앞에 서서 얼굴을 마주하기까지는 온 힘을 다한 용기가 필요했습니다. 그들의 눈 속에 담긴 분노와 얼굴에 떠오른 경멸을 마주했을 때, 저는 너무나 부끄러웠습니다."

큰사진보기 ▲1974년 늦여름, 피해 주민의 집을 다시 찾아 사과와 변상금을 건네는 17세 소년 러셀(이 사진은 인공지능으로 제작한 가상의 재연 사진입니다.) 보호관찰관 마크 얀치(오른쪽)의 중재로 시작된 이 만남은, 처벌보다 강력한 부끄러움과 용서의 힘을 보여주며 전 세계 회복적 정의의 출발점이 되었다. ⓒ 강아롬(인공지능 제미나이로 제작) 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린 코제트를 안은 장발장미리엘 주교의 용서로 새 삶을 얻은 장발장이 어린 코제트를 품에 안고 보호하고 있다. 조건 없는 신뢰는 한 사람을 변화시키고, 그 변화는 또 다른 생명을 살린다. ⓒ 유니버설 픽처스 / UPI 코리아 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 지식브런치에도 실립니다.

최근 'AI 리트냥이'로 불리며 논란이 된 이진우씨의 비극적인 소식을 접하며 만감이 교차했다. 그가 일으킨 논란과는 별개로, 그리고 그 진상을 철저히 가리는 것과는 더욱더 별개로 사람의 생명보다 귀한 가치는 없기에 한 젊은이의 죽음이 무척 마음 아프게 다가왔다.잘못에 대한 단죄가 이루어지는 과정에서 한 청년의 삶이 벼랑 끝으로 내몰리는 모습을 지켜보며, 머릿속을 떠나지 않는 질문 하나가 있었다. 사람은 바뀔 수 없을까.우리 사회는 지금 분노와 냉소의 시대를 지나고 있다. 누군가의 잘못이 드러나면 곧장 낙인을 찍고, "인간은 고쳐 쓰는 것이 아니다"라며 영구적인 퇴출을 요구한다. 소년범죄 사건이 불거질 때마다 여론은 어김없이 '소년법 폐지'와 '강력 처벌'을 외친다. 교화와 선도라는 말은 어느새 순진하고 무책임한 이상론처럼 치부되곤 한다.이런 시대에 영화 <레 미제라블>(2012)이 새삼 깊이 있는 울림으로 다가온다. 영화 속 자베르 경감은 오늘날 우리 사회가 매달리는 '엄벌주의'와 '원칙주의'를 고스란히 보여준다. 그에게 죄수 번호 '24601' 장발장은 평생 죄인으로 남아야 할 존재일 뿐이다. 자베르는 법과 규칙이라는 잣대 밖의 인간을 인정하지 않는다. 그러나 평생 죄인으로만 여겼던 장발장에게 목숨을 빚진 순간, 자베르가 살아온 세계는 뿌리째 흔들린다. 끝내 그 혼란을 견디지 못한 그는 센강에 몸을 던진다. 차가운 법과 처벌만으로는 결코 사람을 바꿀 수 없다는 사실을 뼈아프게 보여주는 장면이다.장발장의 인생을 완전히 바꾼 것은 감옥의 쇠창살이 아니라, 미리엘 주교가 건넨 은 촛대 두 개였다. 은식기를 훔쳐 달아나다 붙잡혀 온 장발장에게 주교는 "내가 준 선물"이라며 그를 감싸준다. 그리고 오히려 은촛대까지 챙겨주며 말한다.주교의 행동은 그저 불쌍히 여겨 베푼 동정이 아니었다. 한 사람의 어두운 과거를 덮고, 그가 다시 일어설 내일을 믿어준 '인간적 신뢰'였다. 그 따뜻한 손길에 마음이 움직인 장발장은 비로소 자신의 죄를 돌아보고, 평생을 타인을 위해 살아가는 시장이자 아버지로 살아간다. 이것은 단지 영화 속 지어낸 이야기일 뿐일까? 현실에 장발장이 존재한다면, 그리고 미리엘 주교 같은 성자가 있다면 어떻게 될까? 장발장은 바뀌지 않을까? 이것이 그저 허구일 뿐이라면, 우리는 이 이야기에 이토록 감동 받지는 못할 것이다.교사로 재직하던 시절, 소년범 대상의 인성교육 강의를 위해 서울남부교도소를 찾았던 기억이 지금도 생생하다. 철문 너머 차가운 공간에서 만난 소년범들은 겉으로는 거칠고 무심해 보였다. 하지만 대화의 물꼬가 트이고 스스로의 삶을 돌아보는 시간이 이어지자, 한 아이가 고개를 떨군 채 펑펑 울기 시작했다.그 아이의 뜨거운 눈물을 보며 나는 법이 왜 성인 형법과 별도로 '소년법'을 두었는지 비로소 마음으로 이해했다. 소년법 제1조는 반사회성이 있는 소년의 환경 조정과 품행 교정을 위한 보호처분 등의 조치를 통해 '소년이 건전하게 성장하도록 돕는 것'을 목적으로 명시하고 있다. 아직 성숙하지 않은 아이들을 단순히 처벌만 하는 것은 또 다른 상처와 분노를 키울 뿐이다. 잘못의 책임을 묻되 다시 일어설 기회를 열어주는 법의 정신은 결국 교육의 본질과 맞닿아 있다.그동안 우리의 인성교육은 혹시 '자베르의 방식'에 머물러 있지는 않은가. 규칙을 어기면 생활기록부에 남기겠다고 엄포를 놓고, 어른들이 정한 기준에 아이들을 억지로 맞추려 했던 것은 아닌지 되묻게 된다.진정한 인성교육은 아이를 규칙 안에 가두는 것이 아니다. 잘못을 저질렀을 때 그 행동이 타인에게 어떤 상처를 주었는지 스스로 깨닫게 하고, 진심으로 사과하며 관계를 다시 세울 수 있도록 돕는 '회복적 교육'이어야 한다.1974년 5월 캐나다 온타리오주 엘마이라 마을에서 일어난 사건은 오늘날 회복적 정의와 교육의 출발점이 되었다. 당시 열일곱 살이던 소년 러셀 켈리와 친구 폴 리볼드는 술과 약물에 취해 마을을 돌며 유리창을 깨고 타이어를 찢었으며, 심지어 보트까지 뒤집는 난동을 부렸다. 하룻밤 사이 스물두 곳의 재산이 파손되었고, 피해액만 당시 돈으로 3천 달러가 넘었다.켈리는 여섯 살에 아버지를 여의고, 열다섯 살에는 어머니마저 병으로 잃은 뒤 깊은 슬픔과 분노를 안고 방황하던 소년이었다. 경찰에 체포된 그에게 전과자의 낙인이 찍히는 것은 시간문제처럼 보였다. 하지만 담당 보호관찰관 마크 얀치는 켈리의 사정을 알게 되고, 이들을 감옥에 보내는 대신 피해 주민들을 직접 찾아가 사과하고 변상하게 하자는 파격적인 제안을 건넸다. 훗날 마크 얀치는 당시의 결정을 이렇게 회고했다."기존의 법은 '어떤 규칙을 어겼고 어떤 벌을 줄 것인가'만 묻습니다. 하지만 우리가 정말 물어야 할 질문은 '누가 상처를 입었고, 그 상처를 어떻게 회복할 것인가'였습니다. 감옥에 가두는 대신, 청년들이 자신이 저지른 일의 결과를 직접 마주하고 책임을 지게 하고 싶었습니다."범죄자들이 감옥을 들락거리는 '회전문 사법'에 회의를 느끼고 있던 고든 매코넬 판사 역시 이 제안을 받아들였다. 판사의 허락을 받아 피해 가구의 문을 두드린 그날을, 훗날 켈리는 이렇게 생생하게 떠올렸다.두 청년은 석 달간 땀 흘려 일해 모은 돈으로 각자 550달러씩의 보증수표를 만들어 다시 스물두 가구의 문을 두드렸다. 그러자 놀라운 일이 벌어졌다. 많은 주민이 "잘못을 인정하고 바로잡으려 애쓴 것만으로도 기쁘다", "이제 우리는 괜찮다"며 그들을 진심으로 용서해 준 것이다. 한 여성 피해자는 수표 중 100달러를 도로 돌려주며 "나는 원래 돈을 돌려받을 생각도 하지 않았다"고 청년을 다독인 뒤, 나머지 돈은 마을의 한부모 가정 어머니에게 선뜻 나누기까지 했다.켈리는 말했다. "피해자들에게 용서받았을 때, 비로소 스스로를 미워하던 나 자신도 용서할 수 있었습니다. 만약 그때 감옥에 갔더라면 그 어느 때보다 더 큰 분노를 품은 채 출소했을 겁니다. 아마 상습범이 되었을 겁니다."결국 사람을 바꾸는 힘은 차가운 처벌이 아니라 따뜻한 믿음에서 나온다. 누군가 끝까지 나를 포기하지 않고 기다려준다는 신뢰를 마주할 때 마음의 문이 열리는 것이다. 서울남부교도소의 그 소년이 흘렸던 눈물처럼 스스로 부끄러움을 느끼고 다시 일어설 용기를 얻는 순간, 비로소 사람은 변한다.우리는 여전히 차가운 심판의 잣대로 누군가를 재단하기 쉬운 세상에 살고 있다. 하지만 적어도 아이들이 자라는 학교만큼은 자베르의 차가운 시선보다 미리엘 주교의 따뜻한 은촛대를 건네는 공간이어야 한다. 한 사람이 무너졌을 때 손가락질 대신 다시 일어설 손을 내밀어 주는 것, 그것이 우리 교육이 끝까지 놓지 말아야 할 마지막 약속이다.