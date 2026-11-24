큰사진보기 ▲휴게소에 전시된 옛날 시험 풍경 사진. 책상 사이에 세워 올린 가방은 의심 때문이 아니라 유혹을 막는 장치였다. ⓒ 박영호 관련사진보기

[고등학교 2학기 2회고사 부정행위 방지 관련 안내]



1. 학교는 시험 실시 전 휴대전화를 포함한 모든 전자기기를 제출받아 보관한다.

2. 학습자료, 필기구를 제외한 모든 소지품이 든 가방은 시험실에서 상당 부분 떨어진 별도 장소(강당 등)에 보관한다.

3. 학생이 원소속 학급이 아닌 타 학급에서 시험에 응시할 수 있도록 교실을 교체한다.

4. 학생이 단추 등이 없는 간소한 복장(체육복 등)을 착용할 수 있도록 안내하고, 매 교시 안경과 복장 및 필기구를 검사한다. 수능과 같이, 의심 정황이 발생하거나 화장실을 이용한 학생에 대해서는 금속탐지기로 검사한다.

5. 학교는 가급적 시험일 당일 학교 와이파이를 차단하고, 복도 감독관이 휴대폰 앱을 활용하여 통신신호(와이파이, 블루투스 등)를 지속해서 확인하고, 기록(스크린샷)한다. 이상 통신 감지 시, 해당 시험실의 학생이 스마트기기를 소지하고 있는지 확인한다.

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덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

수능으로 한바탕 소동이 벌어지더니 이젠 학교 시험으로 불똥이 튀었다. 급기야 공문이 시행되기도 전에 평가 담당 장학사로부터 정기시험 감독을 강화하라는 문자가 왔다. 지난 22일, 학교에 있는 금속탐지기 개수를 확인하더니, 23일 월요일 오전 교육지원청에서 학교로 금속탐지기를 보내왔다.1번과 2번은 이미 그렇게 하고 있으니 별문제 없다. 지난해부터 교실을 새로 짓는 공사가 시작되어 사용하게 된 컨테이너 교실이 너무 작아서 가방을 복도로 내놓고 있다. 3번을 위해 선택과목을 제외한 과목은 1학년과 2학년 교실을 바꿔서 치르게 하는 계획을 세웠다. 선택 과목은 이미 원소속 학급이 무의미하다.4번부터는 간단하지 않다. 단추에 붙이는 스티커나 앞치마를 준비해야 하나 고민하고 있다. 요즘은 시험 도중에 화장실 가는 학생이 많아서 일일이 금속탐지기로 검색하려면 복도감독을 늘려야 한다.이미 교실마다 정감독과 부감독을 배치하고 복도감독도 배치하고 있었다. 시험문제를 출제한 교사는 혹시나 있을 문제에 대처하기 위해 대기해야 한다. 결국 교사가 더 필요하다. 교실도 더 많았으면 좋겠다.5번도 문제다. 교육지원청에서 보낸 안내를 따라 설치해 보았더니 처음에 무료지만 일정 기간이 지나면 자동으로 유료로 바뀐다는 안내가 나온다. 깜빡하고 결제를 하게 될까 걱정되어 앱을 지웠다. 통신신호를 지속해서 확인하고 기록할 수 있을까도 걱정이지만, 과연 의미가 있을까 하는 의심도 든다.의심스러운 신호를 찾았다고 무턱대고 소지품 검사를 할 수도 없는 노릇이다. 게다가 학교 와이파이를 차단하면 데이터 용량이 넉넉지 않은 복도감독은 어떻게 하라는 말인가. 별의별 걱정이 꼬리를 물고 나온다.갑자기 옛날 어릴 적 생각이 났다. 인공지능이 없던 옛날에는 사진처럼 이랬다. 정감독과 부감독이란 말도 없었다. 예순 명을 넘는 학생이 다닥다닥 붙어 앉아 시험을 보아도 감독은 한 명이면 충분했다.그 시절에는 교사가 교실 앞뒤를 오가며 눈을 부라리지 않아도, 모두가 제 시험지만 묵묵히 들여다보았다. 설령 곁눈질하는 아이가 있더라도 헛기침 한 번이면 그만이었다. 어쩌면 학교에 만연했던 체벌 때문에 가능한 일이었을 수도 있다.그때도 부정행위를 하는 학생은 있었지만 그래도 교사와 학생 사이에 믿음이 바탕에 있었다. 사이에 올린 가방은 의심이 아니고 유혹을 막기 위함이었다. 하지만 요즘 교사는 모든 학생을 의심의 눈초리로 바라보아야 한다. 교실은 보안 검색대가 되어가고, 교사는 가르치는 사람보다 감시자에 가까워졌다.기술은 눈부시게 발전해 주머니 속 작은 기기 하나에 세상의 모든 지식을 담아냈다. 그런데도 우리는 여전히 객관적이라는 핑계로 '오지선다' 시험을 치러 아이들을 줄 세운다. 시대는 저만치 앞서가는데 평가하는 방식은 제자리에 머물러 있으니, 기어이 제자들 몸수색을 위해 금속탐지기까지 동원하는 비극이 벌어지는 셈이다.무엇을 어떻게 가르치고 평가해야 할지 근본부터 다시 물을 때가 되었다. 혹여 부정행위를 떠올리는 학생이 있다면 이 말만은 꼭 일러두고 싶다. 남들은 보지 못해도, 부정행위를 하는 나는 나를 본다. 삐빅거리는 금속탐지기 소리보다 교실 안의 신뢰가 먼저 회복되기를 바랄 뿐이다. 2학기 2회고사를 앞둔 교무실은 인공지능 부정행위를 막을 대책을 세우느라 분주하다.