'박규수의 사랑방에 모인 양반 자제들은 지구의와 외국책을 비롯한 서양 문물을 접하며 개화사상에 눈을 떴다. 박규수는 평안도 관찰사로 있을 때 무력 도발을 한 미국의 제너럴 셔먼호를 관민과 함께 격침한 인물이다. 하지만 그는 서구 열강의 침략에 맞서려면 그들의 문물을 받아들여 힘을 길러야 한다고 생각하였다.' (한국사 교과서 112쪽)

"선생님, 조선 후기 개화파의 대부로 평가받는 박규수가 개항과 서구 문물의 수용을 요구해 온 미국 상선 제너럴 셔먼호를 불태우라고 지시한 건 모순적인 행동 아닌가요? 세상에서 개항에 반대하는 개화파도 있나요?"

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상반된 그 두 문장만으로 해석하면 그렇게 생각할 수도 있겠지만, 역사적 사실과 인물의 행적은 전 생애에 걸쳐 다양한 관점에서 살펴봐야 한다. 역사를 인물사라고 하듯 우선 박규수가 어떤 인물인지 알면 도움이 될 것이다. 무엇보다 그를 개화파 지식인으로 단정하기에 앞서, 봉건 왕조인 조선의 성리학자, 곧 양반 기득권층의 일원이었다는 관점에서 이해해야 한다. 언뜻 간과하기 쉽지만, 우리가 실학자로 뭉뚱그리는 유형원과 이익, 정약용 등도 스스로 성리학자라는 정체성을 지니고 있었다. 실학자라는 구분은 후세의 역사학자들이 명명한 것이다.그는 서구 열강이 식민지 개척을 위해 지구 반대편 동아시아까지 침략하던 1807년에 서울에서 태어났다. 잘 알려진 이야기지만, 그의 할아버지는 '연암 일기'를 저술한 박지원이다. 국어 수업 시간 귀에 못이 박히도록 듣게 되는 '호질', '허생전', '양반전' 등 낱개의 소설들이 모두 '연암 일기'에 담겨 있다. 그가 개화사상에 처음 눈을 뜬 건, 실사구시(實事求是)와 이용후생(利用厚生)을 중시하는, 이른바 '북학파' 실학자인 할아버지의 영향이라고 봐도 무방할 성싶다.반남 박씨 명문가의 후손으로, 20대가 된 그는 당시 성군의 자질이 엿보이던 효명세자의 최측근이 되어 승승장구하지만, 아버지 순조를 대신해 대리청정하던 효명세자가 요절하면서 관직에서 물러난다. 당시는 왕실의 외척으로 무소불위의 권력을 행사하던 안동 김씨 세도 정치 시기였다. 그가 다시 출사한 건 나이 마흔도 넘어서다. 과거에 급제한 뒤 사헌부와 사간원 등의 요직을 거쳤고, 환갑의 나이에 평안도 관찰사로 발령받았다.제너럴 셔먼호 방화 사건도 그가 부임한 첫해에 일어났다. 이는 5년 뒤 1871년 미군이 통상 수교를 요구하며 조선을 침략한 신미양요의 빌미가 된다. 그는 무력으로 평양 관민을 겁박한 제너럴 셔먼호를 향해 화공 작전을 지시하면서도 미국을 비롯한 서구 열강의 압도적인 군사력과 기술력을 뼈저리게 느꼈다. 어릴 적 할아버지로부터 배운 실사구시적 가치관이 은연중에 몸에 밴 결과이기도 했다.그는 평안도 관찰사로 부임하기 전 할아버지의 경우처럼 청나라 베이징에 외교 사절단으로 다녀온 적이 있다. 당시 제2차 아편전쟁이 일어나 영국과 프랑스의 연합군에 의해 원명원이 불타는 등 지금껏 종주국으로 떠받들어온 청나라가 처참하게 몰락하고 있는 현실을 직접 목격했다. 제너럴 셔먼호 사건에 대한 당시 지배층 관료들의 인식은 서양 세력에 대한 분노와 적개심 일색이었지만, 그는 결이 조금 달랐던 셈이다.여기서 반드시 짚고 넘어갈 게 있다. 그가 평양 관민을 동원해 제너럴 셔먼호를 불태운 게 서구 문물의 도입을 통해 부국강병을 이루어야 한다는 개화사상과는 아무런 관련이 없다는 사실이다. 처음에 그는 대동강을 거슬러 평양까지 들어온 이 '이양선(異樣船)'에 식수와 음식 등을 충분히 제공하도록 지시했다. 성리학자로서 '밖에서 온 손님을 예의로 대한다'는 조선의 전통 예법을 충실히 따랐던 셈이다.이후 조선의 국법상 통상이 허용되지 않았으니 정중히 떠나라고 요청했음에도 제너럴 셔먼호의 선원들은 이를 거부하고 무력을 동원해 민가를 약탈하는 등 몇 날 며칠 난동을 피웠다. 곧, 평양 관민을 동원해 배를 불태우고 미국인 선원들을 처단한 건 이에 대한 정당방위 차원의 행동이었고, 당시 고을의 모든 사안을 책임지는 수령으로서 당연한 조치였다.이 사건이 있기 4년 전, 경상도 진주에서 농민 봉기가 일어났을 때 그는 안핵사로 파견되어 성난 민심을 수습했던 적이 있다. 당시 봉기의 원인이 지방 수령의 탐학 등 삼정의 문란에 있다는 점을 직시하고, 조정에 건의하여 삼정이정청을 설치하도록 했다. 이는 부패와는 거리가 멀었던 그의 검소하고 강직한 삶에 더해 탁월한 행정가로서 명성을 날린 계기가 됐다.그가 청렴하고 뛰어난 관료에서 개화사상가로서 면모를 일신하게 된 직접적 계기는 1872년 청나라 베이징으로 떠난 두 번째 사행길에서다. 당시 청나라에선 두 차례 아편전쟁의 패배로 서양의 기술을 받아들여 근대적인 군대를 양성하고 산업을 부흥하자는, 이른바 '양무운동'이 활발하게 전개되고 있었다. 중화 질서를 표방하던 청나라조차 서구 열강에 문호를 개방해야만 그들의 침략에 맞설 수 있다고 강조하는 모습에 그는 큰 충격을 받고 귀국했다.문호 개방의 필요성을 절감한 그는 당시 통상 수교 거부 정책으로 일관하던 흥선대원군과 사사건건 대립했다. 1873년 흥선대원군이 권좌에서 물러나고 고종의 친정이 시작되자 그는 정승의 요직에 올라 개화 정책을 주도하게 된다. 1875년 일본이 운요호 사건을 일으켜 개항을 요구하며 조선 정부를 겁박할 때, 일본과 전쟁을 벌이기보다 문호를 개방하여 실력을 키우는 게 낫다고 처음으로 주장한 인물이 바로 그다.우여곡절 끝에 체결된 강화도 조약은 관료로서 그의 마지막 행적이 됐다. 조약이 체결된 후 그는 관직에서 물러났고, 경복궁 동쪽 재동의 자신의 집 사랑방에서 젊은 명문가 자제들을 불러 모아 서구 문물을 가르치며 개화사상을 전파했다. 그때 그의 제자를 자처했던 청년들이 바로 갑신정변의 주역이 된 김옥균과 박영효, 홍영식, 서광범, 유길준 등이었다. 훗날 그들은 급진 개화파로 명명되었다.제자들이 새로운 세상을 향한 열망을 가슴에 품고 도모한 갑신정변을 정작 그는 보지 못했다. 그는 관직에서 물러나 제자들을 가르쳤던 이듬해인 1877년 71세를 일기로 세상을 떠났다. 참고로, 청년 개화파 지식인들을 길러낸 그의 옛 집터엔 지금 1987년 6월 민주항쟁의 결실인 헌법재판소가 섰고, 그 뒷마당에 심어진 백송 아래에는 조선의 근대화를 이끈 개화 세력의 탯자리임을 알리는 표지석이 설치되어 있다.서세동점의 제국주의 시대를 살다 간 박규수는 국내외의 정세 등의 환경 변화에 능동적으로 대처했다. 내로라하는 명문가의 자제로서 기존의 봉건적 신분 질서와 전통적 가치관에 자유로울 수 없었지만, 기존의 관습에 얽매이지 않았을뿐더러 냉혹한 현실 속에서 합리적인 대안을 도출하기 위해 동분서주했다. 가슴은 조선 사회와 백성들을 향해 있었지만, 그의 눈은 조선의 울타리 안팎을 넘나들었다.그가 '개화파의 대부'라는 역사적 평가는 그렇게 만들어졌다. 당시 살생부를 손에 쥔 채 왕권을 능가하던 흥선대원군의 치세에도 자신의 통상 개화론을 당당히 설파하는 학자적 용기는 후세에 귀감으로 삼을 만하다. 굳이 그의 삶을 한 줄로 평가하자면, 그는 '끊임없이 시대의 변화를 읽고 미래상을 그리던 19세기 조선의 엄친아'였다고 할 수 있겠다.끝으로, 그의 삶을 통해 이 시대의 정치인에게 필요한 자질이 무엇인지 생각해 보면 좋겠다. 청렴함과 강직함은 기본이고, 급변하는 국제 정세를 간파해 내는 통찰력과 지적 유연성을 '정면 교사' 삼을 만하다. 벼슬에 연연하지 않고 정치적, 학문적 이상을 후세에 전하기 위해 자신의 집을 청년들을 위한 사랑방으로 개방하는 교육자적인 면모 또한 곱씹어야 할 대목이다.