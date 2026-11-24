오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"퇴근 후면 자꾸 먹거리를 사서 먹거나 간단하게 먹을만한 걸 먹어요. 늦게 끝난 날에도 편의점이라도 들려서 군것질거리 사놓고, 집 가서 몰래 먹고요. 다이어트 의지도, 의욕도, 장기적인 목표도 있는데 이것 때문에 이루기가 힘든 것 같아요."

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저는 9년간 간호사로 일했고, 지금은 30~40대 여성의 식습관과 생활 습관을 1:1로 코칭하고 있습니다. 매주 회원들의 고민을 모아 함께 풀어보는 시간을 갖는데, 위의 사연은 그중 유독 많은 분들이 "저도 그런데요"라고 공감했던 이야기입니다.먼저 이 말씀부터 드리고 싶습니다. 이걸 의지 부족으로 볼 필요는 없습니다. 다이어트를 열심히 하고 싶은 마음과 퇴근 후 간식이 당기는 마음은 한 사람 안에 같이 있을 수 있으니까요.이 고민을 읽으면서 가장 먼저 눈에 들어온 두 가지가 있었습니다. 첫 번째는 '몰래' 먹는다는 부분이었습니다. 같이 사는 사람에게 "다이어트 한다며 왜 먹어?"라는 말을 듣기 싫어서일 수도 있지만, 사실은 남보다 자기 자신에게 들키기 싫은 쪽에 더 가까운 경우가 많습니다.두 번째는 시점이었습니다. 아무 때나가 아니라 정확히 '퇴근 후'였습니다. 하루가 끝나는 바로 그 순간에 터지는 거죠. 저는 이와 비슷한 패턴을 아이를 재우고 난 뒤, 이른바 '육퇴' 직후에 먹게 된다고 말씀하시는 분들에게서도 자주 봅니다.상황은 다르지만 이 두 요소는 결국 하나로 이어집니다. 힘든 나에게 보상이 필요하다는 것입니다. 그 보상이 왜 하필 음식인가 싶을 수도 있는데, 생각해 보면 가장 빠르고 가장 쉽게 손에 넣을 수 있는 게 음식이기 때문입니다. 편의점 문을 여는 것만으로 바로 손에 쥘 수 있으니까요.이 사연에는 이런 마음이 숨어 있었을 거라고 짐작해 봅니다. 하루를 버틴 나에게 주는 보상이니 먹을 자격은 있는 것 같은데, 다이어트 중이니까 떳떳하지는 않습니다. 그래서 사긴 사는데, 숨어서 먹게 되는 거죠. 그리고 이 행동이 반복되면 패턴을 넘어 습관으로 굳어집니다.이런 패턴은 특히 하루 종일 나를 위한 시간이 1분도 없었다고 느낀 날, 일도 사람도 내 마음대로 된 게 하나도 없던 날 많이 나타납니다. 그런 날 퇴근길에 편의점 문을 열고 과자 하나를 고르는 그 순간만큼은 '이건 내가 고른 거야'라는 감각이 들거든요.그래서 간단하게 떠올릴 수 있는 방법부터 짚어보면, 교통카드만 들고 출근하거나 휴대폰 결제를 막아두는 방법이 있습니다. 당장은 확실히 막히겠지만, 저는 이 방법을 추천하지 않습니다. 막으면 보상받고 싶은 마음이 오히려 더 커지기 때문입니다.결국 필요한 건 퇴근 전에 이미 나를 위한 시간이 하루 중 조금이라도 있는 것입니다. 그런데 많은 분들이 바로 이 지점에서 어려워합니다. 거창한 게 아닙니다. 점심에 진짜 먹고 싶은 걸 고르는 것, 5분만 산책하는 것, 입고 싶었던 옷을 입는 것. 하루 안에 내가 원하는 걸 하나라도 주도적으로 선택해 보는 것부터입니다.저녁 식사도 함께 살펴볼 부분입니다. 탄수화물 중심으로만 식사를 하면 밤에 간식이 더 당기기 쉽습니다. 그래서 저녁에 단백질이 빠지지 않도록, 식사 자체가 빈약해지지 않도록 신경 쓰는 것만으로도 밤의 허기가 꽤 줄어듭니다.그리고 마지막으로 꼭 전하고 싶은 말이 있습니다. 왜 숨어서 먹게 되는지 돌아볼 때, 의지를 더 다잡기보다 내가 나에게 어떤 규칙을 지키라고 하고 있는지 먼저 살펴봤으면 합니다. '먹으면 안 된다'는 생각이 강할수록, 간식 하나를 먹는 일도 숨겨야 할 일처럼 느껴질 수 있으니까요.그러다 보면 악순환이 시작됩니다. 먹는 일은 즐거울 수 있는데, 자꾸 숨겨야 하고 참아야 한다고 느끼면 식습관을 바꾸는 일도 더 버겁게 느껴집니다.다이어트 목표를 내려놓으라는 이야기는 아닙니다. 다만 '이건 먹으면 안 돼'라는 생각을 조금 느슨하게 가져봐도 좋겠습니다. 지금 이렇게 고민을 들여다보고 꺼내는 것 자체가 이미 좋은 시작입니다. 거기서 조금씩, 하루 중 내가 원하는 것들을 채워 나가다 보면 먹는 일도 조금은 편해질 수 있을 거라고 생각합니다.혹시 퇴근길 편의점 앞에서, 혹은 아이를 재우고 난 뒤 냉장고 앞에서 비슷한 순간을 마주하는 분이 있다면, 그 손을 탓하기 전에 먼저 물어봐 주세요. 오늘 나에게 내가 원하는 걸 하나라도 줬었는지를요. 그 질문 하나가, 숨어서 먹던 자리에 다른 선택지를 만들어 줄 수 있습니다.