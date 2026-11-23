▲2025년 4월 30일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 제21대 대통령선거 '진짜 대한민국' 중앙선거대책위원회 출범식에서 총괄선대위원장을 맡은 강금실 전 법무부 장관과 정은경 전 질병관리청장이 이재명 대선 후보와 함께 박수치고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기