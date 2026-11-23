"철의 여인."
2003년 3월 7일, 노무현 대통령은 과천 중앙공무원교육원에서 열린 국정토론회 만찬장에 지각한 강금실 당시 법무부 장관을 이렇게 불렀다. 당시 서열파괴 인사로 검찰 내부 반발에 직면한 강 장관을 격려하는 취지였다.
판사 출신으로 최연소, 최초의 여성 법무부 장관에 오른 강금실 장관은 노 대통령의 검찰개혁 의지를 상징하는 인물이었다. 본인의 의지도 확고했다. 그는 2003년 <오마이뉴스> 인터뷰에서 "개혁이란 것은 블록화된 것(닫힌 조직)들이 열리도록 하는 것이라고 본다. 검찰이 열려 있다면 굳이 반발을 받아가며 젊은 여자가 나서야 될 필요가 없었을 것"이라며 자신감을 보였다. 그러나 개혁의 길은 험난했다.
안팎으로 흔들리던 강 장관은 취임 1년 5개월 만에 물러날 수밖에 없었다. 그는 2004년 7월 28일 퇴임식에서 "본연의 업무보다는 권력관계의 뒤얽힘 속에서 정치의 중심에 서야 할 때 많은 회의를 느껴야 했다"며 "제가 두서없이 말하기는 했지만 진짜 하고 싶은 말은 하지 못하고 떠나는 것인지도 모르겠다"는 말을 남겼다. 2017년 <법률저널> 인터뷰에서는 참여정부의 검찰개혁을 "미완으로 그쳤던 개혁"이라고 자평했다.
퇴임 후 강 전 장관은 정치계에 입문, 2006년 열린민주당 서울시장 후보로 출마했고 오세훈 당시 새누리당 후보에게 패한 다음에는 정치권과 다소 떨어진 채로 환경·생태 분야 활동에 집중했다. 2015년에는 '지구와 사람'을 창립해 대표를 지냈고, '지구법학'을 알리고자 애썼다. 그는 2022년 <엘르> 인터뷰에서 "인간만 존중받는 게 아니라 지구와 공존해야 한다는 각성이 필요하다"며 기후위기에 적극 대응해야 한다고도 강조했다.
'개혁'에서 '지구'로 눈 돌렸던 강금실, 이재명을 만나다
이러한 활동은 이재명 경기도지사와의 만남으로 이어졌다. 강 전 장관은 2025년 5월 <뉴스토마토> 유튜브 채널에 나가 "2021년에 경기도 기후대응산업전환 특별위원회 공동위원장을 맡고, (더불어민주당 대선) 경선 후원회장을 맡은 인연"이 있다고 밝혔다. 12.3 내란 으로 열린 '장미 대선' 국면에서 이재명 당시 민주당 대선 후보는 강금실 전 장관에게 총괄선거대책위원장이라는 중책도 부여했다.
대통령의 믿음은 취임 직후 강 전 장관을 프랑스 특사로 선택하는 데에서도 드러났다. 당시 특사단은 강 전 장관과 한병도·천준호 의원으로 꾸려졌으며 프랑스 정·재계 주요 인사 및 의회 인사들을 만나 한-프랑스의 교역·투자, AI·우주·방산 등 전략산업, 문화·인적교류 등 다방면에서 협력을 강화함으로써 양국 간 '21세기 포괄적 동반자 관계'를 한층 더 강화하기를 기대한다는 메시지를 전달하는 것이 주된 임무였다.
23일 이재명 대통령은 강 전 장관에게 20여년 만에 '권력기관 개혁'이라는 소임을 다시 한 번 맡겼다. 이날 임광현 대통령비서실장은 강 전 장관의 국가정보원장 후보자 지명 소식을 전하며 "국정원에 대한 민주적 통제를 강화하고, 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에 결단력 있게 풀어나갈 적임자"라며 '조직 개혁'과 '시대에 걸맞은 역할 확립'이라는 두 가지 목표가 담긴 인사라고 소개했다.
실제로 이재명 대통령은 기본적으로 조직에 이질적인 사람을 투입해 변화의 기운을 불어넣는 인사를 선호한다고 알려져 있다. 또한 국정원의 직무에 '경제안보'를 명시하고 사이버 위협 대응 능력을 강화하는 국정원법 개정안도 지난 9월 국회를 통과, 10월부터 시행 중이다. 이 상황을 종합해보면, 법무부 장관 시절 '이질성'을 바탕으로 개혁을 추진한 경험을 지닌 강 전 장관의 기용은 어느 정도 설득력을 띈다.
뜻밖의 인사에... "실무 경험 전무"-"경륜·안정감 고려할 만"
하지만 강 전 장관이 정보기관이나 외교·안보 쪽 전문성이 떨어진다는 점은 이번 인사의 약한 고리다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 "급변하는 국제 정세와 고도화되는 대북·사이버 안보 위협 속에서 국정원장 자리는 고도의 전문성과 안보 감각이 요구되는 중책"이라며 "정보 방첩 분야 실무 경험이 전무한 법조인 출신 인사를 발탁한 것은 국가 안보의 핵심기관마저 '정치적 인연'과 '코드'에 맞춰 하겠다는 선언"이라고 비난했다.
반면 여권에서는 법무부 장관 경험 등을 간과해선 안 된다는 반론도 나온다. 여권 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "법무부 장관은 수사를 보니까 정보를 다루고 행정적인 처리를 하는 데에는 문제 없을 것"이라고 평가했다. 또 "40대 법무부 장관 시절과 60대 후반의 경륜은 비교할 수 없고, 훨씬 안정감과 균형 감각은 커졌을 것"이라며 "첫 여성 수장이라는 점 또한 시대적으로 충분히 고려할 만하다"고 봤다.
또 다른 관계자는 "정보기관장이 지금 되게 중요한 자리"라고 강조했다. 최근 중국 선전에서 열린 APEC 정상회담에서 사상 최초로 미·중·러 정상회담이 열렸고, 여기서 한반도 문제가 논의된 데다 미국과 북한의 정상회담 가능성도 꾸준히 제기되는 등 한반도 정세가 긴박하게 돌아가고 있기 때문이다. 그는 재차 국정원장의 중요도를 언급하며 "이종석 전 원장이 잘 해왔고, 강금실 후보자도 그걸 잘 이어서 제대로 했으면 좋겠다"고 당부했다.
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