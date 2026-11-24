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큰사진보기 ▲모든 잎을 내려놓고 겨울을 준비하는 벚나무 길. 비움으로써 비로소 깊어지는 계절의 풍경이다2026.11.22.. ⓒ 이점록 관련사진보기

큰사진보기 ▲잎을 비워낸 벚나무와 달리, 자신만의 속도로 계절을 배웅하는 모습이 깊고 단단하다. 2026.11.22. ⓒ 이점록 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

기습적인 초겨울 추위가 들이닥친 지난 22일, 옷깃을 여미며 집을 나섰다. 차로 5분이면 닿는 곳, 산자락이 병풍처럼 둘러싼 총신대학교 신학대학원 캠퍼스다. 번잡한 일상에서 잠시 비켜서고 싶을 때마다 찾는 나만의 산책길이다.길을 따라 걷자 나무마다 제각각의 얼굴을 하고 서 있다. 벚나무는 마지막 잎새마저 미련 없이 털어내고 앙상한 가지를 하늘 향해 드러냈다. 반면 단풍나무는 붉은 잎을 제법 매단 채 늦가을의 끝자락을 붙잡고 있다. 같은 땅에 뿌리를 내렸건만, 계절을 건너는 표정은 나무마다 다르다.아스팔트 위로 내려앉은 낙엽들이 바람에 이리저리 몸을 뒤척인다. 길바닥을 긁으며 구르는 소리가 '사라락, 사라락' 발밑을 스친다. 지난 계절에 건네는 작별 인사가 정겹다.문득 걸음을 멈췄다. 바람이 스치는 소리, 낙엽이 구르는 소리. 세상의 모든 소리에는 저마다의 이유와 뜻이 깃들어 있다. 우리가 바쁘다는 핑계로 그 낮고 깊은 울림을 흘려보낼 뿐이다. 자연은 요란한 구호 대신 침묵으로 계절을 바꾸고, 나무는 누구의 눈치도 보지 않은 채 제 속도로 겨울을 맞는다.누군가는 끝까지 잎을 쥐고 있고, 누군가는 흔쾌히 잎을 놓는다. 어느 쪽이 옳고 그르다 재단할 일은 아니다. 각자에게 허락된 시간과 순리가 다르기 때문이다. 어제와 오늘의 빛깔이 다르고, 매일 걷던 길도 계절마다 낯선 얼굴로 다가온다. 인간이 아무리 빼어난 붓질을 흉내 내도 자연이 매일 새로 그리는 풍경화 앞에서는 고개가 숙여진다.산책을 마치고 돌아오는 길, 거대한 자연 앞에 선 인간의 작고 여린 모습을 돌아본다. 계절의 바뀜조차 마음대로 할 수 없는 것이 우리네 삶이다. 그렇다면 모든 것을 손아귀에 움켜쥐려 애쓰기보다, 때로는 기꺼이 손을 펴고 다가오는 변화를 받아들이는 지혜가 필요하다.계절은 우리를 기다려 주지 않지만, 그렇다고 결코 서두르지도 않는다. 나 역시 다가오는 겨울을 밀어내기보다 그 순리대로 몸을 맡기려 한다.나이를 먹는다는 것은 세월의 무게에 눌리는 일이 아니라, 깊고 단단하게 익어가는 일이다. 젊은 날에는 세상을 내 뜻대로 바꾸려 했고, 마음만 앞서 조급해하곤 했다. 하지만 세월을 건너며 비로소 배운다. 내 힘으로 어찌할 수 없는 것들이 세상에 훨씬 더 많다는 사실을.나무가 계절을 거스르지 않고 잎을 비워내듯, 우리도 지나가는 것을 담담하게 보내고 다가오는 시간을 기쁘게 껴안아야 한다. 세월을 탓하며 늙어갈 것인가, 계절을 품으며 익어갈 것인가. 초겨울 산책길에서 돌아온 오늘, 나는 기꺼이 후자를 택한다.