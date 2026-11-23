큰사진보기 ▲우리금융그룹 계열사인 우리카드가 쇼핑과 디지털 구독 서비스 이용 고객을 겨냥한 프리미엄 신용카드 'THE SHOPPER(더 쇼퍼)'를 출시했다. ⓒ 우리카드 관련사진보기

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우리금융그룹 계열사인 우리카드가 쇼핑과 디지털 구독 서비스 이용 고객을 겨냥한 프리미엄 신용카드 'THE SHOPPER(더 쇼퍼)'를 출시했다.더 쇼퍼는 전월 이용 실적이나 적립한도 제한 없이 국내외 가맹점 결제금액의 1%를 기본 적립해 주는 것이 특징이다. 여기에 쇼핑 업종과 온라인 구독 서비스 이용 시 특별 적립 혜택을 제공한다.온라인 패션 플랫폼과 백화점, 아울렛, 오픈마켓 등 주요 쇼핑 업종에서는 결제금액의 5%를 적립할 수 있다. 편의점과 올리브영, 간편결제, 해외 가맹점 이용 시에는 3% 적립 혜택이 적용된다.디지털 구독과 멤버십 서비스에는 최대 30%의 적립 혜택을 제공한다. 쿠팡 와우와 네이버플러스, 컬리멤버스를 비롯해 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 챗GPT, Grok, Claude 등이 대상이다.프리미엄 바우처 혜택도 마련했다. 고객은 쇼핑 영역 할인형 바우처와 네이버페이 포인트 15만원 중 하나를 선택할 수 있다.쇼핑 할인형 바우처를 선택하면 카드 발급 첫해에는 15만원, 2차년도에는 17만원, 3차년도부터는 18만원의 혜택을 받을 수 있다.고액 결제 고객을 위한 무이자할부 전환 서비스도 제공한다. 국내에서 100만원을 초과하는 금액을 일시불로 결제한 경우 3개월 또는 6개월 무이자할부로 전환할 수 있다.해외여행 관련 혜택으로는 마티나골드를 포함한 국내외 공항라운지 이용 서비스가 제공된다. '더라운지'를 통해 월 2회, 연 4회까지 이용할 수 있으며 인천·김포공항 주차장 이용 시에는 1만원 할인 혜택을 월 2회, 연 8회까지 받을 수 있다.우리카드 관계자는 "쇼핑을 자주 이용하는 고객이라면 다양한 업종 적립과 무이자할부 전환, 해외여행 혜택까지 담은 더 쇼퍼가 유용한 선택지가 될 것"이라며 "다가오는 연말 쇼핑 시즌에도 많은 이용을 부탁드린다"고 말했다.연회비는 국내 전용과 해외 겸용 모두 20만 원이다. 세부 혜택과 이용 조건은 우리카드 홈페이지와 우리WON카드 앱에서 확인할 수 있다.