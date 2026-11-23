큰사진보기 ▲경기도가 지난 4월 출범한 문화 후원 플랫폼 '컬처모아'에서 이뤄진 성과다. 경기도는 컬처모아 운영 실적을 집계한 결과, 지난 10월 30일 기준 총 172개 프로젝트가 운영됐으며 이 가운데 65개가 목표금액을 달성했다고 23일 밝혔다. 누적 방문자 수는 25만8047명이다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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80세가 넘어 그림을 시작한 어머니와 딸이 함께 만든 새 도감이 경기도민 428명의 후원을 받아 세상에 나왔다. 아파트 주변에서 만날 수 있는 새 100종을 담은 작은 도감은 목표금액의 15배가 넘는 후원금을 모으며 2쇄 제작까지 이어졌다.지난 4월 출범한 경기도 문화 후원 플랫폼 '컬처모아'에서 이뤄진 성과다. 경기도는 컬처모아 운영 실적을 집계한 결과, 지난 10월 30일 기준 총 172개 프로젝트가 운영됐으며 이 가운데 65개가 목표금액을 달성했다고 23일 밝혔다. 누적 방문자 수는 25만8047명이다.컬처모아는 경기도와 경기콘텐츠진흥원이 운영하는 문화 분야 크라우드펀딩 플랫폼이다. 도민이 공연·전시·영화 등 다양한 문화 프로젝트에 1000원부터 후원자로 참여할 수 있도록 마련됐다. 지난 4월 6일 정식 출범했다.공연·전시 관람권과 문화시설 이용권, 지역특화상품부터 유망선수 후원까지 문화·예술·체육·관광 분야의 다양한 프로젝트를 운영하고 있다.경기콘텐츠진흥원과 경기관광공사, 경기아트센터, 경기도체육회 등 여러 기관이 참여해 각 기관의 사업과 문화자원을 활용한 콘텐츠를 선보이고 있다.가장 높은 목표 달성률을 기록한 프로젝트는 경기콘텐츠진흥원의 도서 크라우드펀딩 지원사업을 통해 진행된 '아파트 새 도감 100'이다.이 프로젝트에는 428명이 참여해 당초 목표금액 100만원의 약 15배인 1503만원을 후원했다. '아파트 새 도감 100'은 아파트 단지와 집 주변에서 쉽게 만날 수 있는 새 100종을 소개하는 책이다. 가방 등에 달고 다니면서 새를 찾아볼 수 있도록 작은 열쇠고리 형태로 제작한 것이 특징이다.책은 2020년부터 아파트 주변의 새를 관찰해 온 '아파트 탐조단'의 활동에서 출발했다. 탐조책방 박임자 대표가 이끄는 탐조단은 6년간 아파트와 주변 생활권에서 154종의 새를 관찰했다. 이 가운데 100종을 선정해 도감에 담았다.특히 80세가 넘어 그림을 시작한 박 대표의 어머니 맹순씨가 새 그림을 맡고, 딸인 박 대표가 책을 기획하고 글을 썼다. 김성현 박사는 새 사진과 감수에 참여했다.맹순씨는 이전에도 아파트에서 관찰한 새를 그림으로 그려 손주들에게 엽서를 선물해 왔다. 가족의 일상에서 시작된 새 관찰과 그림 그리기가 시민들의 후원을 통해 한 권의 책으로 탄생한 셈이다. 후원 성과에 힘입어 추가 제작까지 이어졌다.지역특화상품과 체육 분야에서도 성과가 나타났다. 여주 지역 관광 기념상품인 고구마 빵 '여고빵' 프로젝트는 목표금액의 744%를 달성했다. 경기문화재단 경기상상캠퍼스 상주단체가 선보인 대나무 공예품 '죽결온기'도 719%의 달성률을 기록했다.경기도 체조 꿈나무들의 하계 전지훈련을 지원하는 프로젝트에는 목표금액의 411%에 해당하는 후원금이 모였다.강지숙 경기도 콘텐츠산업과장은 "컬처모아를 통해 다양한 문화·예술·체육 콘텐츠가 참여자들과 만날 수 있었다"며 "올해 운영 성과를 바탕으로 도민이 문화콘텐츠에 참여할 방안을 살펴보겠다"고 말했다.컬처모아 프로젝트별 후원 현황은 온오프믹스 컬처모아 누리집에서 확인할 수 있다.