교육부 장관은 물러났다. 그런데 무엇이 달라질 것인가?
AI를 이용한 시험 부정행위 논란으로 최교진 교육부 장관이 사퇴했다. 수능을 앞두고 정부의 대응이 혼란을 빚은 데 대한 책임은 가볍지 않다. 시험의 공정성을 보장하는 것은 국가의 당연한 책무다. 그러나 장관이 물러나고 감독과 처벌을 강화한다고 이번 사태가 드러낸 문제가 해결될까.
이재명 대통령은 국가시험제도를 전면 개편하겠다고 밝혔다. 교육계에서도 서술형과 논술형 평가 확대, AI 활용 능력 평가, 대학입시 개선 등 여러 대안을 제시하고 있다. 나 역시 오랫동안 이러한 개혁을 주장해 왔다. 그러나 이번 사태를 지켜보면서 더 근본적인 질문을 던지게 된다. 우리는 왜 사람의 능력을 평가하고 서열화하는 데 이토록 집착하며, 그 결과에 따라 인간의 삶이 크게 달라지는 사회를 당연하게 받아들이는가.
AI는 능력주의의 무엇을 흔들고 있는가
나는 2012년 <수능 '독일어 I'과 긍정적 Backwash>라는 논문에서 시험이 교육의 내용과 방법까지 지배하는 현상을 분석했다. 14년 전이다. 학생의 학습 수준을 확인하는 시험이 대학입시의 선발 수단으로 사용되면서 교육의 본래 목적을 왜곡한다는 것이다. 당시에는 시험이 교육을 어떻게 왜곡하는가에 관심을 두었다. 이제는 왜 우리 사회가 그토록 시험에 의존하는가를 다시 묻게 된다.
산업화 과정에서 학력과 시험 성적은 사람을 선발하고 직업에 배치하는 중요한 기준이었다. 신분이나 혈통보다 개인의 능력을 중시한다는 점에서 능력주의는 일정한 진보적 의미도 있었다. 그러나 능력에 따른 경쟁의 결과를 공정하다고 여기는 인식은 성공한 사람에게 주어지는 과도한 보상과 실패한 사람이 감수해야 하는 불이익까지 정당화해 왔다.
능력과 노력의 차이, 그에 따른 합당한 보상까지 부정할 생각은 없다. 문제는 출발선부터 다른 사람들이 경쟁한 결과를 개인의 능력과 노력만으로 설명하고, 그에 따른 지나친 소득과 사회적 지위의 격차까지 당연하게 여기는 데 있다. 시험 성적이나 학력이 낮다는 이유로 인간다운 생활조차 걱정해야 하는 현실을 정당화할 수는 없지 않은가.
그런데 AI는 우리가 오랫동안 능력이라고 인정해 온 지식의 습득과 활용, 글쓰기와 문제 해결까지 수행하기 시작했다. 앞으로 인간의 경제적 가치를 판단하는 기준도 달라질 수 있다. 그렇다면 AI를 잘 다루는 사람을 새로운 승자로 선발하면 되는 것인가. AI 활용 능력이 새로운 경쟁의 기준이 될 수는 있다. 그러나 그 능력을 배우고 활용할 기회 역시 경제적·사회적 조건에 따라 달라진다. 평가 기준이 바뀌더라도 승자와 패자를 가르고 그 결과에 따라 삶의 기회를 차등화하는 구조는 그대로 남을 수 있다.
AI의 등장이 능력주의를 저절로 무너뜨리지는 않는다. 오히려 새로운 기술을 기준으로 사람들을 다시 서열화할 가능성도 있다. 그렇기에 우리는 어떤 능력을 평가할 것인가보다 더 근본적인 질문을 던져야 한다. 능력의 차이가 인간다운 삶의 조건까지 결정하는 사회를 계속 유지할 것인가.
기술의 발전은 누구의 삶을 바꾸는가
AI가 인간의 노동을 대신하고 생산성을 높인다면 그 성과는 누구에게 돌아가는가. 기술을 개발하고 소유한 기업과 자본의 이익으로 집중되는가, 아니면 노동시간을 줄이고 시민들의 삶을 개선하는 데 사용되는가. AI는 스스로 사회의 미래를 결정하지 않는다. 누가 소유하고 어떤 목적으로 활용하며 그 성과를 어떻게 나누느냐에 따라 사회에 미치는 영향은 달라진다. 기술의 발전이 곧 사회의 진보를 의미하지 않는 이유다.
나는 지난 9월 경향신문 시론 <선택 안 할 자유>에서 서울로 갈 자유만큼이나 서울에 가지 않고도 원하는 일을 하며 살아갈 자유가 중요하다고 주장했다. AI 시대에는 이 문제를 더 넓게 생각해야 한다. 명문대학에 진학하지 않을 자유, 기술 변화에 뒤처졌다는 이유로 삶의 기반을 잃지 않을 자유, 끊임없이 자신의 능력을 증명하지 않고도 인간다운 삶을 살아갈 자유가 필요하다.
이를 위해서는 교육과 의료, 주거와 돌봄을 사회적 권리로 확대하고 노동과 소득의 지나친 격차를 줄여야 한다. AI로 높아진 생산성이 노동자의 임금 인상과 노동시간 단축, 사회적 서비스의 확대로 이어지도록 해야 한다.
그러나 생산의 성과를 나중에 세금과 복지로 나누는 것만으로 충분할까. 무엇을 생산하고 어디에 투자하며 새로운 기술을 어떤 방식으로 활용할 것인지 결정하는 과정에도 노동자와 시민이 참여해야 한다. AI 도입으로 일자리를 잃거나 노동조건이 달라지는 사람들에게 그 결정에 참여할 권리조차 없다면 민주주의는 어디까지 실현된 것인가.
나는 민주화운동의 계승이 정치적 민주주의를 넘어 경제와 일상의 민주주의를 확대하는 일이어야 한다고 생각한다.
AI라는 새로운 기술문명 앞에서 그 과제는 더욱 절실해지고 있다.
시험에 인생을 걸어야 하는 사회는 그대로 두어도 되는가?
이러한 관점에서 보면 이번 AI 부정행위 사태가 드러낸 문제도 달리 보인다. OECD는 올해 한국경제보고서에서 우리나라의 과도한 교육경쟁이 노동시장의 이중구조와 연결돼 있다고 지적했다. 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직 사이의 임금과 고용안정성 격차가 명문대학 진학 경쟁을 부추긴다는 것이다. 부모와 학생들이 입시에 매달리는 것은 지금의 사회구조에서 자신의 미래를 지키기 위한 합리적인 선택이기도 하다.
나는 지난 8월 오마이뉴스 칼럼 <수능은 사람의 서열을 재는 시험이 아니다>(▶칼럼 바로가기)
에서 수능의 절대평가와 대학입학자격시험 전환을 주장했다. 지금도 그 생각에는 변함이 없다. 그러나 대학과 직업에 따른 보상 격차가 그대로라면 평가제도를 바꾸어도 경쟁은 다른 형태로 계속될 것이다.
우리는 그동안 어떻게 하면 더 공정하게 학생들을 선발할 수 있을지 고민해 왔다. 정작 선발 이후에 주어지는 기회와 보상의 격차가 얼마나 정당한지에 대해서는 충분히 묻지 않았다. 물론 이런 주장에 현실을 모르는 이상론이라는 비판이 따를 것이다. 나 역시 30여 년간 대학에서 교육과 행정을 담당하면서 제도 하나를 바꾸는 일조차 얼마나 어려운지 경험했다. 그러나 어렵다는 이유로 기존의 방식을 되풀이한다면 달라질 것은 없다.
이번 사태를 계기로 시험의 공정성을 지키기 위한 대책은 철저히 마련해야 한다. 동시에 AI 시대에 교육과 노동, 소득과 사회적 권리를 어떻게 재구성할 것인지, 기술 발전의 성과를 어떻게 나누고 그 결정에 누가 참여할 것인지에 대한 사회적 논의를 시작해야 한다. 대통령과 정부도 이를 교육부만의 과제로 남겨두어서는 안 된다.
나는 오랫동안 시험이 교육을 어떻게 바꾸는지 연구해 왔다. 그러나 AI 시대를 맞아 이제 그 질문을 넘어설 필요를 느낀다. AI가 인간의 노동을 대신하고 새로운 부를 창출하는 시대에도 우리는 사람들을 끊임없이 경쟁시키고 그 결과에 따라 삶의 기회를 차등화할 것인가.
어떤 능력을 가졌든 인간다운 삶을 살아갈 수 있는 사회를 어떻게 만들 것인가. AI 시대의 교육개혁은 이 질문에서 출발해야 한다.
/ 세종민주화운동계승사업회 이사장
덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.