큰사진보기 ▲윤희신 군수와 박수현 지사, 해수부 장관 등이 신진도항에 마련된 대책본부에서 수색 지원에 대해 논의하고 있다. ⓒ 태안신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남도와 태안군이 근흥면 격렬비열도 인근 해상에서 발생한 연안통발 어선 '해광호' 실종 사고와 관련해 24시간 재난안전대책본부를 가동하고, 수색 지원과 실종자 가족 보호에 모든 행정력을 집중한다.사고가 난 해광호(7.93톤급, 안흥외항 선적)는 지난 16일 오전 7시 16분 내국인 선장·선원 3명과 인도네시아 국적 외국인 선원 4명 등 승선원 7명을 태우고 신진도항(안흥외항)을 출항했다.이후 17일 오전 3시 7분 최종 위치보고를 마친 뒤, 18일 오전 1시 13분께 격렬비열도(서격비도) 북서방 22해리 해상에서 위치 미표출과 교신 불가 상태로 확인되며 승선원 7명 전원 연락이 두절됐다.해군 통영함은 지난 22일 사고 해역 인근 수심 53m 해저에서 침몰한 선박을 발견했으며, 현재 함정 20여 척이 투입돼 실종자 수색 작업을 이어가고 있다.충남도는 사고 발생 직후 지역재난안전대책본부를 가동하고 어업지도선과 소방헬기 등을 현장에 투입해 수색을 지원하고 있다.특히 해경에 등록된 민간수난구조대 가운데 전문 수색·구조 장비를 갖춘 어선의 수색 활동비 등을 지원하고자 예비비를 긴급 투입하기로 했다.지휘부의 현장 점검과 대응 독려도 이어졌다. 박수현 충남도지사는 지난 21일 황종우 해양수산부 장관, 한만식 해양경찰청장 등과 함께 근흥면 서산수협 안흥지점 2층에 마련된 재난현장통합지원본부(태안군 재난안전대책본부)를 찾아 수색 상황을 살핀 뒤, 신진도 해녀휴게실에서 실종자 가족들을 만나 위로했다.박 지사는 "민간 어선들이 수색에 참여할 경우 도 차원에서 예비비와 인력 등 가용 자원을 적극 지원할 것"이라며 "해경과 태안군과 협조해 작은 정보라도 가족들과 공유할 수 있게 하겠다"고 강조했다.이어 홍종완 행정부지사도 23일 재난현장통합지원본부를 방문해 인력·장비 투입 현황과 가족 지원 실태를 점검했다.홍 부지사는 빠른 유속과 3~4m에 달하는 높은 파고 등 기상 여건을 고려해 수색 작업 재개 시 현장 안전을 최우선으로 확보할 것과 인도네시아 선원 가족의 국내 입국에 차질이 없도록 행·재정적 지원에 만전을 기할 것을 당부했다.태안군은 7개 기관 42명이 참여하는 재난안전대책본부를 24시간 상시 운영하며 빈틈없는 현장 대응에 나선다는 방침이다.군은 사고 직후 실종자 가족들의 불안과 불편을 덜기 위해 팀장급 공무원 7명을 1:1 전담공무원으로 지정해 수시로 상황을 살피고 건의사항을 처리하고 있다.신진도항 내에는 가족대기소를 마련해 숙식 등 생활 편의를 제공하는 한편, 행정안전부(대한적십자사 재난심리회복지원센터) 인력 3명과 태안군보건의료원 심리·의료지원 인력 4명을 현장 배치해 가족들의 건강과 심리 안정을 돕고 있다.아울러 해경의 수색을 뒷받침하고자 어업지도선 2척(태안격비호, 충남209호)을 상시 대기시키고 수색 인력과 장비·물품 지원을 위한 예비비 3000만원을 편성했으며, 민간전문구조협회에도 긴급 협조를 요청했다.특히 23일부터는 충남도와 해양수산부, 행정안전부, 태안군, 수협중앙회 등 10개 기관이 참여하는 '해광호 실종사고 피해자지원센터'가 서산수협 안흥지점 2층에 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.센터는 주말과 공휴일을 포함해 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며, 피해 가족 전담 지원과 법률·보험 상담, 의료·심리치료, 외국인 가족 입국·통역 지원 등 종합적인 사고 수습과 후속 지원 업무를 수행한다.윤희신 군수는 "실종자 가족들이 겪고 계신 고통과 애타는 심정을 무겁게 받아들이고 있다"면서 "실종자들이 하루빨리 가족의 품으로 돌아올 수 있게 관계기관과 긴밀히 협력해 수색 지원부터 사고 수습, 후속 지원까지 행정이 해야 할 역할을 끝까지 다하겠다"고 말했다.