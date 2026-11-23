큰사진보기 ▲이천시는 지난 20일 대한노인회 이천시지회에서 민선 9기 공약사업인 '노인 통합 케어넷' 추진을 위한 '노인 돌봄 새바람' 전담조직(TF) 첫 회의를 개최했다고 23일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

AD

경기 이천시가 부서와 기관별로 분산된 노인 돌봄서비스를 하나로 연결하는 '노인 통합 케어넷' 구축에 나섰다. 2027년 남부권과 시내권을 중심으로 단계적 운영에 들어간 뒤 2028년 시 전역으로 확대한다는 계획이다.이천시는 지난 20일 대한노인회 이천시지회에서 민선 9기 공약사업인 '노인 통합 케어넷' 추진을 위한 '노인 돌봄 새바람' 전담조직(TF) 첫 회의를 개최했다고 23일 밝혔다.'노인 통합 케어넷'은 돌봄이 필요한 어르신들이 기존 생활공간에서 건강하게 지낼 수 있도록 복지·의료·건강관리 등 다양한 서비스를 연계해 제공하는 이천형 노인 통합돌봄 사업이다.시는 올해 3월부터 추진한 의료·요양 등 지역돌봄 통합지원 서비스를 중심으로 기존 노인 돌봄사업을 연결하는 통합망을 구축할 방침이다.이를 위해 지난 9월 '노인 통합 케어넷 구축 및 운영 계획'을 수립하고, 5개 부서에서 추진 중인 14개 노인 돌봄사업을 연계 대상으로 지정했다.주요 사업은 노인맞춤돌봄서비스, 노노(老老)케어, 의료·요양 지역돌봄 통합지원, 스마트경로당, 정보통신기술(ICT) 융합 방문건강관리사업, 치매관리사업 등이다.대한노인회 이천시지회와 이천시노인종합복지관, 이천시청미노인복지관, 이천시니어클럽 등 4개 기관도 협력체계에 참여한다.이번 첫 회의에서는 부서·기관별 돌봄사업 현황을 공유하고, 기존 서비스 간 연계 방안과 이천형 특화사업 추진 방향을 논의했다.특히 어르신들이 이용할 수 있는 돌봄서비스를 쉽게 확인할 수 있도록 '이천형 노인 돌봄 수첩'을 제작하기로 했다. 수첩에는 노인 돌봄 관련 서비스 정보를 담을 예정이며, 올해 말까지 제작을 마무리할 계획이다.내년부터는 스마트경로당과 연계해 기존 돌봄 대상자는 물론 새롭게 발굴한 어르신들에게도 다양한 서비스를 지원할 방침이다.시는 이를 위해 가칭 '통합돌봄 지원센터' 2개소를 지정해 운영할 계획이다. 우선 2027년 상반기에는 남부권을 시범지역으로 정하고 이천시청미노인복지관이 전담 수행기관을 맡는다. 같은 해 하반기에는 시내권으로 운영체계를 확대하고, 2028년에는 이천시 전역으로 서비스를 확대할 예정이다.이천시 관계자는 "기존의 단편적인 서비스 연결과 사업 공유에서 벗어나 어르신들이 실제로 이해하고 필요로 하는 서비스가 무엇인지 논의하는 자리였다"며 "부서와 기관 간 긴밀한 협업체계를 구축해 어르신 중심의 돌봄서비스를 제공하겠다"고 말했다.