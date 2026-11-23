큰사진보기 ▲하남시는 내년 3월 15일까지 4개월간을 ‘겨울철 자연재난 대책기간’으로 정하고, 대설과 한파에 대비한 종합대책을 추진한다고 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 겨울철 폭설과 한파로 인한 시민 피해를 최소화하기 위해 제설 역량을 확충하고 취약계층 보호를 강화하는 등 선제적인 재난 대응에 나섰다.하남시는 내년 3월 15일까지 4개월간을 '겨울철 자연재난 대책기간'으로 정하고, 대설과 한파에 대비한 종합대책을 추진한다고 밝혔다.이번 대책은 사전 예찰과 신속한 초동 대응에 중점을 두고 출퇴근길 교통안전 확보, 보행자 낙상사고 예방, 한파 취약계층 보호 등 시민 생활과 밀접한 분야에 행정력을 집중하는 것이 핵심이다.우선 하남시는 제설 인력 73명과 살포기 35대, 트럭 35대, 제설 삽날 19대 등 장비 89대를 운영할 계획이다. 총 495개 노선, 267.4㎞를 대상으로 국도와 주요 간선도로를 우선 제설할 계획이다.제설 자재도 확충한다. 친환경 제설제 3811t 확보를 목표로 기존 비축량 1601t에 더해 2210t을 추가 확보할 계획이다. 특히 은고개와 상여고개, 세미로1길, 덕풍공원로 등 제설 취약구간 4곳을 집중관리하고, 자동 염수분사장치 등을 활용해 도로 결빙에 선제적으로 대응한다.보행자 안전을 위해 공무원들도 직접 제설 현장에 투입된다. 시는 육교 18곳과 오르막길 등 25곳을 포함한 취약구역 43곳에 공무원으로 구성된 동별 제설지원반을 투입한다. 대설주의보 발효 시 4명, 대설경보 시 8명으로 지원인력을 확대하고, 제설함 18개와 송풍기 15대를 차등 지원해 보행로와 육교 등 취약지역의 눈을 신속히 치울 계획이다.민·관이 함께하는 제설체계도 운영한다. 하남시는 14개 동과 유관단체를 중심으로 마을제설반을 편성하고 동별 담당구역을 지정하는 한편, 하남시 자율방재단 등 민간단체와 협조체계를 구축했다. 이를 통해 골목길과 학교 주변 등 제설 취약지역을 관리하고, '내 집 앞·내 점포 앞 눈 치우기' 운동을 활성화해 시민들의 자발적인 제설 참여를 유도할 방침이다.아울러 노후주택과 주거용 비닐하우스 등 적설 취약구조물 86곳을 대상으로 정기적인 안전점검을 실시한다. 하남시는 연중무휴 24시간 재난안전상황실을 운영하고, 기상특보에 따라 재난안전대책본부를 가동하는 등 단계별 비상 대응체계를 유지한다.한파 취약계층 보호에도 힘을 쏟는다. 경로당 166곳을 포함한 한파쉼터 187곳과 숙박형 응급대피소 2곳을 운영하고, 기초생활수급 독거노인과 중증장애인 가구에는 월 5만원의 난방비를 지원한다. 한파쉼터로 활용되는 경로당 166곳에도 월 37만원의 특별난방비를 지원한다.또한 방문건강관리 등록 가구 4113가구를 대상으로 전담인력 11명이 방문과 전화 상담을 통해 건강 상태를 확인하고, 한랭질환 예방수칙과 한파쉼터 이용정보를 안내한다. 배달·택배 종사자 등 이동노동자를 위한 쉼터 운영과 농축산업 피해 예방 활동도 병행한다.이와 함께 수도계량기 동파 예방을 위한 긴급지원체계를 구축하고, 안전신문고를 활용한 보도 결빙과 제설 미흡 등 생활 주변 위험요인 신고도 활성화해 시민참여형 안전관리를 강화한다.이현재 하남시장은 "기상 상황에 따른 선제적 제설과 현장 중심의 재난 대응은 물론, 공무원과 민간단체, 시민이 함께하는 제설체계를 통해 겨울철 안전 사각지대를 줄여나가겠다"며 "한파 취약계층 보호에도 빈틈없이 대응해 시민 모두가 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.