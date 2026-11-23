큰사진보기 ▲경기 용인특례시는 11월 30일부터 12월 4일까지 ‘2027년 노인일자리 및 사회활동 지원사업’ 참여자를 모집한다고 23일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 11월 30일부터 12월 4일까지 '2027년 노인일자리 및 사회활동 지원사업' 참여자를 모집한다고 23일 밝혔다.시는 어르신의 소득과 건강한 노후 생활을 지원하기 위해 274억원 규모의 예산을 들여 총 5984명의 어르신에게 맞춤형 일자리와 사회활동 기회를 제공한다.시는 어르신의 다양한 경력과 역량, 희망 활동 분야를 폭넓게 반영할 수 있도록 사업을 4개 유형으로 세분화했다.유형별 모집 인원은 ▲65세 이상 기초연금 수급자 등 거리 환경정화·등하교 지킴이 등에 참여하는 '공익형' 3502명 ▲어르신의 경험과 전문성을 살려 돌봄·안전 등 사회서비스를 제공하는 '역량형' 1627명 ▲수익형 모델을 기반으로 어르신들이 직접 사업단을 운영하는 '공동체사업단' 615명 ▲민간 기업·기관에 일자리를 연결하는 '취업지원형' 240명이다.참여를 희망하는 어르신은 모집 기간인 11월 30일부터 12월 4일까지 신분증과 최근 3개월 이내 발급된 주민등록등본 등 구비서류를 지참해 주소지 관할 행정복지센터나 노인일자리 수행기관에서 신청하면 된다.▲국민기초생활보장법에 따른 생계급여 수급자 ▲국민건강보험 직장가입자 ▲장기요양보험 등급 판정자(1~5등급, 인지지원등급) ▲정부 및 지자체가 추진하는 타 재정지원 일자리 사업 참여자는 신청 대상에서 제외된다.시 관계자는 "노인일자리 사업은 어르신의 소득과 사회관계를 넓혀 건강하게 생활할 수 있도록 돕기 위해 마련했다"며 "어르신들의 경험과 지혜가 지역사회의 소중한 자산으로 자리잡을 수 있도록 양질의 맞춤형 일자리를 확대하겠다"고 말했다.