큰사진보기 ▲11월 20일 세종시농어민문화체육센터에서 열린 ‘온기 나누고, 행복 더하고’ 겨울나기 물품 전달식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 세종시자원봉사센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲전달식에 참석한 공공기관 임직원과 자원봉사자들이 각 가정에 전할 겨울나기 물품을 상자에 담고 있다. ⓒ 세종시자원봉사센터 관련사진보기

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김장조끼와 핫팩, 찜질기 등 겨울용품을 담은 상자가 세종 지역 이웃 300가구에 전달됐다.세종시자원봉사센터는 지난 20일 세종시농어민문화체육센터에서 겨울나기 물품 지원사업 '온기 나누고, 행복 더하고' 전달식을 열었다. 이날 행사에 참석한 공공기관 임직원과 자원봉사자들은 물품을 직접 포장하고 각 가정에 배달하는 일에도 힘을 보탰다.이번 사업에는 지역 기관과 기업의 후원이 이어졌다. 세종사회복지공동모금회가 사업비 6,000만 원을 지원하고, 세종도시교통공사가 300만 원을 후원했다. 한국교통연구원은 100만 원 상당의 물품을, LG생활건강은 선물세트를 보탰다. 지원 대상은 읍·면·동과 사회복지기관·단체 등 50여 곳의 추천을 받아 선정했다.지원 물품은 현장의 목소리를 반영해 실속 있게 꾸렸다. 센터는 지난 11월 6일 열린 관계기관 간담회 의견을 토대로 김장조끼, 찜질기, 핫팩 등 방한용품과 식료품, 생활용품 등 총 18종을 마련했다. 각 가정에는 겨울나기 물품 상자 2개와 이불 또는 카본매트 1개, LG생활건강 선물세트 1개가 전달됐다.이날 전달식에는 이규순 세종사회복지공동모금회 회장 직무대행과 이숙우 아너를 비롯한 아너 소사이어티 회원, 안신일 세종시의회 의장, 강미애 세종시교육감, 시의원, 공공기관 임직원, 복지기관 관계자, 자원봉사자 등 100여 명이 참석했다. 이숙우 아너는 "추운 겨울을 보내는 이웃에게 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역의 나눔 문화가 이어지도록 힘을 모으겠다"고 말했다.전달식 후 참석자들은 각 가정에 보낼 물품을 함께 포장했다. 특히 세종도시교통공사와 한국보건사회연구원, 한국조세재정연구원 임직원들은 포장에 이어 각 가정으로 물품을 직접 배달하는 봉사에도 참여했다. 연서면 바르게살기위원회는 행사장 차량 진입과 주차를 안내하며 원활한 행사 진행을 도왔다.이규순 회장 직무대행은 후원자와 자원봉사자들에게 감사를 전하며 "도움이 필요한 이웃에게 온기가 닿도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다. 김혜경 세종시자원봉사센터장은 "앞으로도 도움이 필요한 이웃을 세심하게 살피고, 시민과 함께 지역사회에 꼭 필요한 자원봉사활동을 이어가겠다"고 전했다.이날 행사장에서 정성껏 꾸린 상자는 사회복지기관·단체와 공공기관 임직원, 자원봉사자들의 손을 거쳐 세종 지역 300가구에 무사히 전달됐다.