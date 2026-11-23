"이제 (장동혁) 대표님의 시간이 오고 있다."
드디어 '스모킹 건(결정적 증거)'이 드러난 것일까? 지난 1월 13일 오후 9시 43분, 최규동 전 국민의힘 중앙윤리위원은 장동혁 국민의힘 당 대표에게 텔레그램 메시지를 보냈다. "결정문으로 말씀을 대신하면 된다"라고도 말했다. 전직 대통령 윤석열씨에게 사형이 구형된 바로 그날이었다. 이날 최 전 위원은 한동훈 무소속 의원의 제명 결정문을 장 대표에게 여러 차례 전달했다. 밤늦게 5분간 통화한 기록까지 공개됐다. 이때 최 전 위원의 신분은 '전직' 윤리위원으로, 명백히 윤리위원회 '외부' 인사였다.
국민의힘 중앙윤리위원회의 소위 '조작 징계' 의혹을 폭로해 온 황경성 현직 윤리위원이 23일 최 전 위원의 자료와 우종환 전 윤리위원회 부위원장의 증언을 바탕으로 추가 폭로에 나섰다. 배현진 국회의원 징계 당시 최규동·윤민우 중앙윤리위원장 사이의 문자와 결정문 수정 기록을 공개한 데 이어, 이번에는 윤리위 밖의 최 전 위원과 장 대표의 직접 연락 기록을 내놓은 것이다.
황 위원 측은 한 의원의 제명이 윤석열 사형 구형 시점에 맞춰 기획됐다고 주장했다. 장동혁 대표는 해당 의혹을 재차 일축하면서도, 구체적인 답변을 피했다.
"이벤트 마무리 중"에 "편안하게 눕겠다"… 장동혁에게 건너간 제명 결정문
공개된 텔레그램 대화에 따르면 지난 1월 13일 오후 9시 39분 장 대표는 최 전 위원에게 전직 대통령 윤씨에 대한 사형 구형 속보 등을 보냈다. 이어 "민심은 극도로 분노했다"라고 덧붙였다. 최 전 위원은 오후 9시 42분 "이벤트 마무리 중"이라고 답했다. 장 대표는 다음 날 대전·충남 일정이 있다며 "편안하게 눕겠다"라고 했고, 최 전 위원은 "이제 대표님의 시간이 오고 있다"라고 응답했다. 구형 소식은 장동혁 → 최규동 → 윤민우로 이어졌다.
이후 오후 11시 21분 최 전 위원은 장 대표에게 '결정문수정 진짜최종'이라는 이름의 HWPX 파일을 전송했다. 2분 뒤에는 '당 윤리위원회 징계 결정문' PDF도 보냈다. 오후 11시 37분에는 두 사람 사이에 5분간 통화가 이뤄졌고, 11시 47분 다시 '긴급수정FINAL'이라는 파일을 전달했다. 최 전 위원은 "회의 중 당감실에서 조언한 일부 미세수정이 있는 최종본"이라고 설명했다. 이튿날 오전에는 장 대표가 최 전 위원에게 노고를 치하하는 메시지도 보냈다.
이때는 최 전 위원이 이미 윤리위원직을 사퇴한 이후였다. 황 위원 측은 윤민우 윤리위원장이 최 전 위원에게 결정문을 보내고, 최 전 위원이 이를 다시 장 대표에게 전달하는 구조였다고 주장했다. 한동훈 제명 처분이 발표되기 직전 윤리위 결정문이 당대표에게 넘어갔다는 정황이 드러난 셈이다.
황 위원은 이보다 앞선 지난해 12월 31일 장 대표와 최 전 위원이 만나 '장동혁 당대표 체제강화 스케줄' 등을 논의했다고 주장했다. 공개된 기획안에는 '1월 김종혁·한동훈 징계로 강성 윤리위 가동', 윤리위원장 호선, 윤리위의 독립적 운영 발표 등의 구상이 담겼다.
황 위원 측은 이를 윤리위의 독립성을 내세우면서 반대파 징계를 추진하는 기획이었다고 설명했다. 윤석열씨의 사형 구형 직후 한 의원을 제명해 '윤어게인' 강성 지지층을 결집하려는 이른바 '한동훈 십자가 처형 전략'이었다는 주장이었다.
다만, 이날 공개된 기획안 이미지에서 구형 직후 제명한다는 문구가 포함되어 있는 것은 아니었다. 장 대표가 결정문을 수정하도록 지시하거나 제명 수위를 직접 정했다는 구체적 증거까지 제시된 것도 아니었다.
소명 전에 적힌 '제명'… "6시간 심의가 아니라 30분" 주장
그러나 제명 결정문이 실제 의결보다 먼저 작성됐다는 정황이 공개되며 파장이 일 것으로 보인다. 윤 위원장은 1월 12일부터 최 전 위원과 한동훈·김종혁 징계 결정문을 이메일로 주고받았다. 제출된 12일 자 한동훈 초안은 징계 수위를 빈칸으로 남겼지만, 13일 오전 0시 23분 발송된 것으로 표시된 이메일과 함께 제출된 결정문 사본에는 이미 한동훈 '제명', 김종혁 '탈당 권유'가 적혀 있다. 한 의원에 대한 윤리위 소명 절차는 같은 날 저녁에 예정돼 있었고, 김종혁 전 최고위원에 대한 처분은 26일 발표됐다.
황 위원 측은 13일 윤리위가 오후 5시 30분부터 회의를 열었지만 한 의원에 대한 결정문 논의는 30분 정도였고, 위원들이 오후 9시께 귀가했다고 주장했다. 이후 6시간 넘게 심의한 것처럼 발표를 늦췄다는 것이다.
당시 당무감사실에서 당원게시판 사건 관련 자료를 설명했을 뿐 윤리위원들이 직접 진위를 조사하지도 않았다고 주장했다. 우종환 전 부위원장도 결정문의 사실관계가 미진하다며 이의를 제기했지만 받아들여지지 않았다는 취지의 증언을 보탰다.
김종혁 전 최고위원에 대해서도 12일 초안에는 '당원권 정지 2년'이 적혔지만, 이후 탈당 권유로 바뀐 결정문이 작성됐다는 자료가 제출됐다. 황 위원 측은 장 대표가 당무감사위원회 대외비 자료를 최 전 위원에게 전달하고, 최 전 위원이 윤 위원장에게 넘겼다고도 주장했다.
이번 황 위원이 공개한 자료에는 6·3 지방선거 패배 이후에도 장 대표와 최 전 위원이 징계 정치를 논의해 진종오·조경태 의원 등을 대상으로 삼았다는 주장도 담겼다. 황 위원 측은 한동훈·김종혁·배현진·진종오·조경태 등에 대한 징계를 철회하지 않으면 장 대표의 직접 개입 자료를 추가 공개하겠다고 예고했다.
즉답 피한 장동혁 "관심 가질 필요 없고 바쁘다"
그러나 장 대표는 구체적인 해명을 내놓지 않았다. 그는 23일 오후 2시 20분 국회에서 기자회견을 마친 뒤, 황 위원이 직접 증거라며 자료를 추가 공개한 데 대한 입장을 묻자 "제 입장은 똑같다. 내가 굳이 관심 가질 필요 없고 대여 투쟁하기 바쁘다"라고 답했다.
이어 한 의원을 '십자가'에 비유하며 윤석열 사형 구형 시점에 맞춰 제명했다는 의혹에 관해서도 "계속 말하지만 당원게시판 사건은 패륜, 여론조작, 분열에 대한 징계이고 당원게시판 사건의 본질은 그것"이라며 "무슨 이야기를 하더라도 그 본질이 바뀌지는 않는다"라고 주장했다.
특히 기자들이 장 대표가 최 전 위원에게 윤 전 대통령의 사형 구형 속보를 전달한 정황을 거론하며 질문하자, 장 대표는 별다른 답변을 내놓지 않고 자리를 그대로 떠났다. 한 의원 제명 결정문이 자신에게 전달된 경위나 윤 전 대통령의 구형 소식을 최 전 위원에게 직접 알린 이유에 대해서도 구체적인 설명은 하지 않은 것이다.
앞서 박성훈 수석대변인도 이날 오전 최고위원회의 직후 "징계의 본질을 회피하는 지적들"이라며 당원게시판 사건에 대한 경찰 수사 결과를 지켜보자는 입장을 밝혔다(관련 기사: '조작 징계' 추가 폭로 예고에도... 국힘 "본질 회피하는 지적"
https://omn.kr/2kn0g).