큰사진보기 ▲경주 동궁과월지. ⓒ 경상북도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김천 사명대사공원. ⓒ 경상북도 관련사진보기

큰사진보기 ▲청송 주왕산 국립공원. ⓒ 경상북도 관련사진보기

경상북도가 정부의 무장애 관광환경 조성 공모사업에서 포항·경주 광역 관광권역과 김천·의성·청송 관광지 9곳이 선정돼 국비 62억 5천만 원을 확보했다.무장애 관광은 관광 활동에 어려움이 있는 장애인과 고령자 등 관광약자의 물리적사회적 장벽 없이 접근 가능한 관광을 뜻한다.경북도는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 '2027년 무장애 관광환경 조성 공모사업'에서 전국 1개 권역만 선정하는 '무장애 관광 연계성 강화사업'에 포항·경주 권역이 선정됐다고 밝혔다.무장애 관광 연계성 강화사업에 경북이 선정된 것은 이번이 처음이다. 이와 함께 '열린관광지 조성사업'에서도 전국 30개소 가운데 9개소가 선정돼 전국 최다 선정 실적을 기록했다. 경북은 열린관광지 조성사업에 4년 연속 선정됐다.경북도는 무장애 관광 연계성 강화사업에 내년부터 3년간 국비 40억 원을 포함해 총 80억 원이 투입해 포항역과 경주역을 관문으로 포항 영일대·환호공원·죽도시장·포항운하·보경사와 경주 관광특구 시내·보문·불국지구를 연결하는 광역형 무장애 관광권역을 조성할 계획이다.이를 위해 휠체어 탑승이 가능한 특장버스 2대와 리프트 미니밴 4대를 도입하고, 관광객이 시간 또는 종일 단위로 이용할 수 있는 예약형 교통체계를 구축한다.주요 승하차 거점 10개소를 정비해 역사문화·해양·야간 관광 코스를 개발하고 보경사에는 무장애 템플스테이를 조성한다. 숙박시설과 음식점 등 민간시설 90개소의 접근성도 개선할 예정이다.또 관광시설 300개소의 무장애 정보를 실측해 제공하고, 교통·관광·숙박을 한 번에 예약할 수 있는 원스톱 플랫폼을 구축한다.거점 안내센터 2개소를 운영하는 한편 대표 여행상품 8종을 개발하고 관광객의 이동과 체험을 돕는 트래블헬퍼 등 전문인력 150명을 양성·배치한다.경주 역사문화 관광과 포항 해양·미식 관광, 보경사 산사 체류를 결합한 '무장애 1박 2일' 코스도 운영할 계획이다.열린관광지 조성사업에서는 김천 4곳, 의성 2곳, 청송 3곳 등 모두 9곳이 선정돼 2027년 사업비로 국비 22억 5천만 원을 확보했다.김천은 교동 연화지·추풍령테마파크·직지사 사명대사공원·산내들오토캠핑장, 의성은 의성펫월드·의성 농촌효테마공원, 청송은 주왕산·백석탄 돌개구멍·주산지가 선정됐다.이들 관광지에는 무장애 탐방로와 편의시설을 확충하고, 장애 유무와 관계없이 즐길 수 있는 오감 체험 콘텐츠 등을 조성한다.경북도는 동해안 포항·경주 무장애 관광권역과 내륙의 열린관광지를 연계해 무장애 관광 기반을 도내 전역으로 확대할 방침이다.박찬우 경북도 문화관광체육국장은 "이번 선정은 여행의 전 과정을 잇는 경북형 무장애 관광의 출발점"이라며 "포항·경주 권역과 김천·의성·청송 열린관광지를 하나로 엮어 누구나 편안하고 안전하게 경북을 여행할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.