큰사진보기 ▲오영미 시인이 22일 수상소감을 이야기 하고 있다. ⓒ 오영미 관련사진보기

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충남시인협회는 22일 오후 3시 예산해봄센타에서 문학축전을 개최했다. 이날 행사에서는 충남시인협회가 주관하는 제20회 충남시협상 시상식과 제27집 포에지 충남 출간기념식, 충남시인협회 총회 등이 함께 열렸다.충남시협상 시상식에서 오영미 시인이 본상을 받았다.수상 작품집은 굴포운하로 고려 인종 12년(1134년)에 시작돼 '수에즈운하보다 752년 앞섰고, 파나마운하보다 671년이나 앞서 시도했던' 미완의 굴포운하를 역사적·사회적 맥락에서 출발해 서정시의 내적 긴장이 살아있는 언어로 이끌어 낸 돋보이는 시집이다.심사위원들은 "서정적 안정감과 시어 구사에 무리가 없다는 점", "충남지역 서사인 굴포운하의 역사를 뛰어난 대작으로 형상화했다는 점"을 높이 샀다.오영미 시인은 수상 소감에서 "시간을 박음질하며 인생의 희로애락과 다가오는 환과고독노병(鰥寡孤獨老病)에 대한 두려움을 詩作으로 치유하고 위로하는 삶, 누구도 대신할 수 없는 나의 마지막까지 혼신으로 노력에 게으르지 않도록 명심하며 살겠다"고 말했다.또한 "그동안 쉼 없이 달려오게 가르쳐주신 정끝별 교수님과 김완하 교수님께 고개 숙여 감사를 드리며, 소중한 이정표를 달아주신 충남시인협회 윤효 회장님과 심사를 맡아주신 유재영 선생님, 공광규 선생님, 김재홍 평론가님께 마음을 담아 절 올립니다. 마지막으로 소중한 동반자인 가족, 그리고 소금꽃시문학회 식구들과 충남문인협회, 충남시인협회, 충남아동문학회, 서산시인협회 회원님과 여럿이 기쁨을 함께 나누고 싶다"고 밝혔다.유재영 심사위원장은 "이번 수상자의 작품은 갈수록 특이점을 향해 나아가는 최근 시단의 경향에 의문을 제기하는 듯 오히려 서정시의 본성에 대한 탐색과 응답을 찾아가는 시편들"이라며 "그만큼 치열하고 본질적"이라고 말하고, "시를 향한 열정이 서정시의 근본을 추구할 때 우리는 무릎을 치며 공감하고, 가슴을 쓸어내리며 상찬하게 되는 것이다. 무엇도 염두에 두지 않고 작품만으로 수상자를 선정했다"고 선정 배경을 밝혔다.오영미 시인은 충남 공주 출생으로 한남대학원 문예창작학 석사를 수료했고, 2002년 월간 문예사조 시 부문 등단하였다. 2015년 계간 시와정신 신인상을 수상하며 본격적인 시 창작활동에 열정을 쏟았다. 시집으로 굴포운하 외 13권이 있으며, '에세이집 그리운 날은 서해로 간다 1, 2'가 있다. 2021년에는 격월간 '아동문예'에 동시 등단, 아동문학에도 관심을 쏟고 있다.