큰사진보기 ▲서울 은평구 내 '제로웨이스트(Zero Waste, 포장을 줄이거나 재활용이 가능한 재료를 사용해 쓰레기를 줄이는 활동) 가게' 햇빛상점이 퇴거될 위기에 놓였다. 은평구청은 햇빛상점을 운영하는 태양과바람에너지협동조합에 공간 사용 계약이 11월 30일자로 만료된다고 고지한 상태다. ⓒ 햇빛상점 관련사진보기

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서울 은평구 내 유일한 제로웨이스트 가게 '햇빛상점'이 오는 30일 퇴거를 앞두고 있다. '햇빛상점'의 퇴거는 은평구청의 요구에 의한 것인데, 은평구청은 '햇빛상점' 측에 한 달 전 퇴거를 요구하고도 해당 공간 활용 여부를 결정하지 않은 것으로 드러났다.이곳을 운영하던 태양과바람에너지협동조합(아래 '조합')은 "은평구청으로부터 일방적인 퇴거 통보를 받았다"며 반발하고 있다. 이에 은평구청은 20일 <오마이뉴스>에 "계약 만료에 따른 점포 반환"이라며 "공공서비스 수요와 공간의 특성, 운영 여건을 종합적으로 살펴 (앞으로의) 활용 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.'햇빛상점'은 원래 한국토지주택공사(LH) 소유로 은평구가 LH와의 협약을 통해 10년간 무상으로 사용할 수 있는 권한을 가진 공간이다. 지난 2021년 11월 조합은 입주 기업으로 선정돼 은평구와 무상 임대 계약을 맺었고, 이후 계약을 한 차례 더 연장해 총 5년간 이곳에서 '제로 웨이스트' 가게를 열었다.조합은 이곳이 은평구 내 유일한 녹색매장·녹색특화매장이자 세제 소분 매장(리필스테이션)인 점, 우유팩·멸균팩 등을 수거할 수 있는 점을 들어, "기후위기를 강조하고 탄소중립 실천을 내세운 은평구가 관련 정책과 활동을 더 늘리지는 못할망정, 협치과제로 만든 에너지 전환 공간을 없애는 모습은 납득하기 어렵다"고 비판했다.조합은 2021년 당시 LH가 은평구와 맺은 협약서에 해당 공간의 용도를 '에너지 카페 등 커뮤니티 시설'로 명시한 점을 들어 "기후위기 대응 공간을 없애고 전혀 다른 용도로 바꾸는 것은 최초 협약과도 어긋난다"고 말했다.이들은 "계약 만료 5개월 전부터 재공모를 준비하면서 기다렸으나 은평구청으로부터 어떤 안내도 받지 못했다"고 주장했다. 또한 "2021년 입주 공고문에는 계약 기간이 만료했을 경우 입주기업 재공모 실시로 명시되어 있으나 구청은 재공모 없이 일방적으로 다른 방식의 계약을 추진하고 있다"고도 비판했다.2021년 당시 은평구 '에너지 전환도시 은평만들기' 민관공동실행단에 참여했던 이신애 마을자치교육연구소 책임연구원은 <오마이뉴스>에 "당시 실행단에서는 기후위기 시대에 대응하겠다는 목적 아래 공간을 찾았다. 구청이 몇 년 뒤에 본인들 입맛대로 공간 용도를 변경할 수 있다고 하면, 앞으로는 어떻게 행정기관을 믿고 사업을 수행하겠나"라고 지적했다.이 책임연구원은 "(협약에서 말하는) '커뮤니티 시설'이란 청년 주택 건물 입주자들이 모임이나 활동할 수 있는 공간을 운영하라는 의미"라며 "이걸 자의적으로 해석해서 노인 일자리 홍보관 용도로 검토하겠다는 건 취지에 맞지 않는다"고 비판했다. 은평구는 현재 이 공간을 노인일자리 홍보관 운영 등으로 검토하고 있다.은평구 관계자는 "협약에서 정한 용도인 '에너지카페 등 커뮤니티 시설'은 에너지카페로 용도를 한정한 것이 아니라 주민들이 이용할 수 있는 다양한 커뮤니티 시설을 포괄하는 개념"이라고 반박했다.그러면서 "(해당 공간의) 구체적인 운영계획이 마련되면 LH와 협의해 협약상 용도에 부합하는지 확인하고, 용도 변경이 필요한 경우에 한해 LH의 동의 등 관련 절차를 진행할 예정"이라고 덧붙였다.또한, 협동조합의 반발에 대해서는 "기존 입주단체와 체결한 공간사용계약은 사용기간이 명시돼 있으며, 계약기간 만료에 따른 별도의 사전 통지 절차는 규정돼 있지 않다"면서도 "계약 종료와 공간 반환에 필요한 절차는 조합과 소통하며 진행하겠다"고 밝혔다.다만 은평구청은 "'햇빛상점'의 공간 사용 계약 만료가 은평구 탄소중립 정책의 축소나 중단을 의미하는 것은 아니"라며 "앞으로도 주민들이 가까운 곳에서 세제 리필, 재활용품 분리배출, 물품 재사용 등에 참여할 수 있도록 생활권 자원순환 사업을 확대하겠다"고 밝혔다.