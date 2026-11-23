큰사진보기 ▲노인일자리 사업 참여자 정기교육 현장 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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올해 노인일자리 사업에 참가해 10개월을 무사히 마쳤다. 당초 기대와 달리 작은도서관 청소업무를 맡았는데 좋은 동료들을 만났다.도서관 환경미화는 생소한 업무다. 처음 해보는 일이다. 당초 지원한 분야와 전혀 다른 일이다. 이러한 경우는 나뿐만이 아니다. 점차 일자리 경쟁이 심해지면서 '미스매칭'을 감수해야 한다.도서관 환경미화에 배치받은 세 사람은 청소 지역을 분담했는데 나는 2층 건물의 계단과 화장실 청소를 맡았다. 다른 두 분은 넓은 도서실 안에 배치돼 청소와 도서 관리를 지원하는 일을 했다.두 분은 노인일자리 선배이면서 여러 일을 해본 유경험자들로 청소 업무도 마다 하지 않았다. 그에 비해 나는 청소가 적성에 맞을지 걱정하고 있었다. 하지만 선배들은 청소가 금방 익숙해질 것이라며 격려를 잊지 않았다.나중에 알았지만 도서실 도서 관리가 가장 힘든 작업이었다. 방문하는 주민들 신경 쓰랴 특히 도서관리에 잔일이 많았다. 지내고 보니 내가 가장 손쉬운 일을 했다. 선배들이 신참인 나를 여러모로 배려한 것이다.10개월 근무가 끝난 지난주 노인일자리 수행기관은 참여자를 대상으로 종결평가회를 하고 공식업무를 마무리했다. 작은도서관 지원업무도 종료됐다. 다음 날 우리들은 도서관장을 모시고 그간 감사를 표하는 쫑파티 식사를 했다. 문제는 식사비, n분의 1로 분담하자고 제안한 분이 전부 부담했다. 이어 우리만 모이는 다음 약속을 잡았다.그리고 오늘 우리 세 사람이 모여 점심 식사를 했다. 오늘 식사는 내가 대접하기로 마음먹고 있었다. 그런데 오늘 점심은 또 다른 분이 냈다. 미리 식사비를 계산하고 만 것이다. 나는 두 번이나 공짜 식사를 대접받은 셈이다. 이런 몰염치는 처음이어서 난처하기만 하다.노인일자리 참가자들은 대부분 근무 일과 시간을 마치면 귀가하기 바쁘다. 노후에 한가하게 지내는 사람이 드물다. 우리들도 마찬가지. 그동안 시간을 내 함께 식사한 적이 없다. 종결 평가 후 식사가 처음이다. 이전에 한두 번 기회가 있었지만 서로 시간이 맞지 않아 성사되지 않았다.두 분은 도서관과 따로 떨어져 일하는 내가 섭섭하지 않게 늘 챙겨주었다. 도서관 현장에서 얻은 정보를 자세히 공유해주었다. 특히 환경미화 업무에 서툰 것을 알고 이것저것 요령과 방법을 알려주면서 적응을 도왔다.노인일자리 동료가 농담 반 진담 반 하는 말이 떠오른다. 일보다 함께 근무하는 동료를 잘 만나야 오래 일할 수 있다는 것이다. 그 점에서 나는 대박 행운을 잡은 것이다.올해 가장 행복한 일과는 노인일자리 도서관 근무일 것이다. 헤어지면서 내년에 또 만나 함께 일했으면 하는 바람을 전했다. 아니 먼저 두 분을 따로 모시고 식사부터 답례하는 것이 순서일 듯싶다.