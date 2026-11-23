큰사진보기 ▲판교 제2테크노밸리 산업단지 토지이용계획도. 산업단지 내 E1블록 옹벽 원상복구 명령을 둘러싼 행정소송이 이어지면서 1-2단계 사업기간이 2027년 12월까지 연장됐다. (자료=성남시) ⓒ 성남시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲판교 제2테크노밸리 산업단지 토지이용계획도. 산업단지 내 E1블록 옹벽 원상복구 명령을 둘러싼 행정소송이 이어지면서 1-2단계 사업기간이 2027년 12월까지 연장됐다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 성남시 판교 제2테크노밸리 산업단지 일부 구역이 조성공사를 마치고도 옹벽 원상복구 명령을 둘러싼 행정소송으로 준공 절차를 마무리하지 못한 채 사업기간을 다시 1년 연장했다.특히 한국토지주택공사(LH)가 준공 지연 사유로 밝힌 '산지전용 관련 행정소송'은 소프트웨어드림센터 E1블록에 설치된 높이 약 23m의 옹벽에 대한 원상복구 명령 취소소송인 것으로 확인됐다.23일 국토교통부 고시와 LH, 성남시의 답변을 종합하면 국토부는 지난 10일 '판교 제2테크노밸리 산업단지계획 변경(23차)'을 고시하고 1-2단계 개발기간을 기존 2026년 12월에서 2027년 12월로 1년 연장했다.판교 제2테크노밸리는 성남시 수정구 금토동 일원에 조성되는 43만456.1㎡ 규모의 산업단지다. 이번에 사업기간이 연장된 1-2단계는 전체 면적의 약 4.3%인 1만8682.3㎡다. 이번 변경은 전체 사업구역 가운데 1-2단계의 개발기간만 연장한 것으로, 다른 단계의 사업기간과 산업단지 면적, 재원조달계획 등은 변경되지 않았다.LH는 사업기간 연장 사유를 묻는 질의에 "산지전용 관련 행정소송 장기화에 따른 사업기간 연장"이라고 답했다. 이어 "1-2단계의 단지조성공사는 종료됐으며, 산지전용 관련 행정소송이 진행 중으로 소송 결과에 따라 사업준공 처리 예정"이라고 설명했다.기자가 LH에 추가 확인한 결과, LH가 밝힌 산지전용 관련 행정소송은 소프트웨어드림센터 E1블록 옹벽에 대한 성남시의 원상복구 명령 취소소송인 것으로 확인됐다.해당 소송은 소프트웨어드림센터 건립 과정에서 산지관리법상 15m 이하로 제한되는 옹벽이 약 23m 높이로 설치되면서 불거졌다. 산지관리법은 붕괴 시 대규모 인명피해 우려가 있는 옹벽의 높이를 15m 이하로 제한하고 있다. 하지만 해당 건물은 뒤쪽 산비탈면을 절개해 법정 기준을 크게 초과한 약 23m 높이의 옹벽을 설치한 것으로 나타났다.기존 언론보도에 따르면 성남시는 2023년 8월 LH와 SW공제조합을 산지관리법 위반 등 혐의로 형사고발하고, 2024년 3월 옹벽 원상복구 명령을 내렸다.이에 LH와 SW공제조합은 처분에 불복해 행정심판과 행정소송을 제기했다. 행정심판과 각각의 1심 소송에서는 성남시의 처분을 유지하는 판단이 나왔다. 양측의 항소로 현재 2심이 진행 중이다.LH 관계자는 기자와의 전화 통화에서 다음 달 항소심 판결이 나올 것으로 예상한다고 밝혔다. 다만 판결 이후 추가 상소 여부에 따라 소송이 최종 마무리되는 시점은 달라질 수 있다.성남시 역시 해당 소송이 사업 추진에 영향을 미치고 있다는 입장이다. 성남시 관계자는 E1블록 옹벽 소송이 1-2단계 준공 지연의 직접적인 원인인지 묻는 취재 질의에 이를 단정적으로 표현하는 데는 신중한 입장을 보였다. 다만 "소송이 진행 중이어서 사업 추진이 어려운 상황"이라고 설명했다.옹벽 원상복구 명령 이행 외에 준공을 가능하게 할 다른 방안이 있는지에 대해서도 조심스런 입장을 보였다. 또 다른 성남시 관계자 역시 "소송이 진행 중인 만큼 결과를 지켜봐야 한다"는 취지로 설명했다.앞서 성남시는 사업기간 연장이 사업시행자인 LH의 신청에 따른 것이라고 밝히면서, 1-2단계 행정절차가 완료되면 산업단지 준공을 위한 후속 절차를 신속히 이행하도록 협의하겠다는 입장을 전했다.LH에 따르면 판교 제2테크노밸리의 최초 사업기간은 2015년부터 2018년까지였으며, 1-2단계는 2022년 11월 단계 구분 이후 사업기간이 여섯 차례 연장됐다.반면 다른 구역은 이미 준공인가 절차를 마쳤다. 1-1단계는 2024년 5월 29일, 2-1단계는 2025년 5월 2일, 2-2단계는 2026년 2월 4일 각각 준공인가 고시를 완료했다는 것이 LH의 설명이다. 1-2단계는 단지 조성공사가 종료됐음에도 옹벽 원상복구 명령을 둘러싼 소송이 이어지면서 준공 절차를 마무리하지 못하고 있다.사업기간 연장에 따른 추가 비용이나 기업 입주 차질은 없다는 것이 LH의 설명이다. LH는 추가 사업비와 금융비용 발생 여부에 대해 "금번 연장으로 추가 사업비나 금융비용은 별도로 발생하지 않는다"고 답했다. 기업 입주와 토지 사용, 시설 운영 일정에 대해서도 "개발기간 연장으로 영향을 받지 않는다"고 밝혔다.국토부의 이번 변경 고시에서도 재원조달계획은 종전과 동일하게 유지됐다. LH는 향후 사업 완료 일정에 대해 "소송 종료 시기 및 관련 결과에 따라 추후 사업기간이 변경될 수 있다"고 설명했다. 이에 따라 다음 달로 예상되는 항소심 판결과 이후 행정절차가 판교 제2테크노밸리 1-2단계 준공 일정의 주요 변수가 될 전망이다.