큰사진보기 ▲전은수 더불어민주당 원내대변인이 23일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 이재명 정부의 외교·통일·행안·문체부 개각에 대해 "외교·안보의 실용성과 전문성을 살리고 국민 안전과 지역 성장, 문화 정책에 새 활력을 더할 이번 인선을 환영한다"고 밝혔다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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▲더불어민주당, 외교·통일·행안·문체 개각에 "국익 지킬 인선" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲박성훈 국민의힘 수석대변인이 23일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 이재명 정부의 외교·통일·행안·문체부 개각에 대해 "오늘 발표된 이재명 대통령의 개각은 국민적 눈높이와 국정 쇄신 요구를 철저히 외면한, 전형적인 회전문·보은 인사이자 청와대 인력풀의 처참한 한계만 확인시켜 준 돌려막기 인사이다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲국민의힘, 외교·통일·행안·문체 개각에 "코드와 보은 앞세운 돌려막기 인사" 유성호 관련영상보기

23일 청와대가 발표한 개각을 두고 더불어민주당은 "국익을 지키고 국민의 일상에 변화를 더할 인선"이라고 환영했다. 반면 국민의힘은 "국민적 눈높이와 국정 쇄신 요구를 철저히 외면한 전형적인 회전문·보은 인사"라고 비판했다.전은수 민주당 원내대변인은 이날 오후 국회 소통관에서 브리핑을 열고 "이재명 대통령이 오늘 국가정보원장 후보자와 외교부·통일부·행정안전부·문화체육관광부 장관 후보자를 지명했다"며 "외교·안보의 실용성과 전문성을 살리고 국민 안전과 지역 성장, 문화 정책에 새 활력을 더할 이번 인선을 환영한다"고 밝혔다.강금실 국정원장 후보자와 관련해선 첫 여성 법무부 장관으로 검찰개혁을 이끌고 외교부 여성인권대사로 국제무대에서 활동한 이력을 짚었다. 전 원내대변인은 "권력기관 개혁 경험을 바탕으로 국정원의 정치적 중립과 민주적 통제를 강화하고, 사이버 위협 등 새로운 안보과제를 국제사회와 협력해 엄정하게 대응할 것으로 기대된다"고 했다.임웅순 외교부 장관 후보자를 두고는 "주미대사관 공사와 국가안보실 제2차장을 지내며 국익 중심의 실용외교를 추진해 온 정통 외교관"이라면서 한미동맹을 토대로 안보와 통상·첨단기술 분야에서 국민과 기업의 이익을 지켜 달라고 당부했다.홍익표 통일부 장관 후보자에 대해선 대외경제정책연구원과 국회 외교통일위원회에서 남북관계를 다뤘고, 민주당 원내대표와 청와대 정무수석을 지내며 당·청 관계를 조율해 왔다고 평가했다. 이어 "이러한 전문성과 조정력을 살려 남북 간 긴장을 낮추고 대화와 신뢰를 회복할 길을 열어줄 것을 기대한다"고 말했다.전 원내대변인은 한준호 행정안전부 장관 후보자가 재선 의원으로 국토·교통·인공지능 등 주민 생활과 밀접한 정책을 다뤄 왔다고 소개하면서 "국민 안전을 세심히 챙기고, 지역이 스스로 성장의 방향을 정하고 실행할 수 있도록 뒷받침할 것으로 기대한다"고 밝혔다.강유정 문화체육관광부 장관 후보자에 대해선 "평론가와 교수로 20년 가까이 문화예술 현장을 지켰고, 국회 문화체육관광위원과 청와대 수석대변인을 지내며 입법과 국정을 경험했다"면서 기초예술의 토대를 다지고 국민이 일상에서 문화를 누릴 기회를 넓혀 달라고 주문했다.전 원내대변인은 "국회 인사청문회에서 후보자들이 각자의 경험을 어떤 정책으로 실현할지 국민을 대신해 꼼꼼히 살피겠다"고 덧붙였다.전 원내대변인에 앞서 브리핑을 한 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이번 개각을 "비전문성과 회전문으로 점철된 내 편 챙기기식 돌려막기 인사"라고 혹평했다. "국정 전반에 활력을 불어넣고 민생을 챙기기 위한 인적 쇄신은커녕, 청와대 참모진과 여당 핵심 인사들을 부처 수장으로 이동시킨 '그들만의 잔치'일 뿐"이라는 비판이다.특히 강금실 후보자 지명은 "도무지 납득하기 어렵다"며 "정보 방첩 분야 실무 경험이 전무한 법조인 출신 인사를 발탁한 것은 국가 안보의 핵심 기관마저 정치적 인연과 코드에 맞춰 하겠다는 선언과 다름없다"고 했다.한준호 후보자 지명에 대해선 행안부 업무의 정치적 중립성을 우려했다. 박 수석대변인은 "공명정대한 행정과 엄격한 정치적 중립성이 생명인 부처의 수장에 여권 핵심 정치인을 앉히는 것은 중대범죄수사청까지 정권의 입맛대로 장악하겠다는 노골적인 수사기관 길들이기 포석이자 선거 관리의 공정성 시비를 자초하는 처사"라고 주장했다.외교부·통일부·문체부 장관 후보자로 청와대 참모 출신을 잇달아 지명한 데 대해서도 "대통령의 의중을 잘 아는 내부 인사로만 내각을 채우겠다는 불통의 인사 기조를 고스란히 드러낸 것"이라고 비판했다.박 수석대변인은 "국민이 바라는 것은 측근들의 자리 챙기기가 아니라 엄중한 민생과 안보 위기를 돌파할 유능하고 검증된 인재의 기용"이라며 "국민의힘은 제1야당의 사명을 걸고 후보자들의 자질과 도덕성, 그리고 업무 전문성을 철저히 검증해 나갈 것"이라고 말했다.한편, 브리핑 후 기자들과 만난 전 원내대변인은 국민의힘의 '회전문·보은 인사' 비판에 대해 "후보자가 이재명 정부의 국정 철학을 얼마나 잘 이해하고 국정과제를 실행할 역량이 있는지를 기준으로 봐 달라"고 반박했다.강금실·한준호 후보자가 이 대통령 대선 캠프에서 중책을 맡아 '보은 인사'라는 말이 나오는 것 아니냐는 질문에는 "캠프에 참여했다는 건 당시 후보였던 대통령의 국정 철학을 이해하고 있다는 뜻이기도 하다"며 "두 후보자가 위기관리 역량을 어떻게 발휘할지 살펴봐 달라"고 했다.