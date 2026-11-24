큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 2027년도 건강보험료율 7.19% '동결' 등을 내용으로 한 제15차 건강보험정책심의위원회 결과 브리핑을 하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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다음 달 1일부터 희귀·중증난치질환자의 건강보험 본인부담률이 현행 10%에서 7%로 낮아진다. 이에 따라 산정특례에 등록된 환자 약 136만 명의 의료비 부담이 1인당 연평균 약 22만 원 줄어들 전망이다.보건복지부는 24일 열린 국무회의에서 희귀·중증난치질환자의 건강보험 본인부담률 인하를 담은 '국민건강보험법 시행령' 일부 개정령안이 의결됐다고 밝혔다. 개정안은 12월 1일 진료분부터 적용된다.이번 조치로 산정특례에 등록된 희귀·중증난치질환자 약 136만 명은 해당 질환으로 진료받을 경우 건강보험 급여 진료비의 7%만 부담하면 된다.산정특례는 진료비 부담이 큰 희귀질환과 중증난치질환, 암 등 중증질환 환자의 건강보험 본인부담률을 낮춰주는 제도다. 의료 기관을 통해 국민건강보험공단에 등록하면 혜택을 받을 수 있다.복지부는 이번 본인부담률 인하로 환자 1인당 연평균 본인부담금이 기존 약 75만 원에서 53만 원으로 줄어들 것으로 예상했다. 연간 약 22만 원의 의료비 경감 효과가 발생하는 셈이다. 이에 필요한 건강보험 재정은 연간 약 3000억 원으로 추산된다.그동안 희귀·중증난치질환자의 본인부담률은 10%로, 암이나 심뇌혈관질환 등 다른 중증질환자의 본인부담률 5%보다 높았다. 장기간 치료가 필요한 희귀·중증난치질환자의 특성을 고려할 때 의료비 부담을 더 낮춰야 한다는 지적이 제기돼 왔다.이번 개정은 복지부가 올해 1월 발표한 '희귀·중증난치질환 지원 강화 방안'과 9월 발표한 '건강보험 보장 1단계 혁신 방안'에 따른 후속 조치다. 복지부는 지난 11월 4일부터 16일까지 시행령 개정안을 입법예고했다.다만 본인부담률 인하는 해당 질환에 대한 건강보험 급여 진료비에 한해 적용된다. 비급여 진료비와 입원 중 식대(본인부담률 50%)는 기존과 동일하다.산정특례에 이미 등록된 환자는 별도로 신청할 필요 없이 12월 1일 진료분부터 진료비 계산 과정에서 인하된 본인부담률이 자동 적용된다. 자세한 사항은 국민건강보험공단 고객센터(1577-1000)를 통해 확인할 수 있다.복지부는 이번 7% 인하에 이어 2028년 상반기에는 본인부담률을 5%까지 추가로 낮출 계획이다. 이를 통해 희귀·중증난치질환자도 암 등 다른 중증 질환자와 동일한 수준의 건강보험 본인부담률을 적용받도록 한다는 방침이다.유주헌 복지부 건강보험정책국장은 "희귀·중증난치질환은 완치가 어려워 오랜 기간 치료를 받는 경우가 많아 환자와 가족의 의료비 부담이 클 수밖에 없다"며 "12월 1일 진료분부터 낮아진 본인부담률이 빠짐없이 적용되도록 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원과 함께 의료 기관 안내와 청구 전산 반영을 마무리하고, 2028년 상반기 5% 인하도 계획대로 준비하겠다"고 밝혔다.