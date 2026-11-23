"큼... 흡, 지난 토요일 저는 부산시당 청년위원장 출범식에 다녀왔습니다. (울먹) 발대식에서 청년들이, 청년위원들뿐만 아니라 많은 분들이, 부산이 어려운 지역임에도 지금 당내 분위기를 더 걱정했습니다. 그 분들이 '최고위에서 제발 단결의 목소리가 나왔으면 좋겠다'라는 바람을 저한테도 말씀하셨고, 저 또한 '노력을 할 수 있는 선에서 해보겠다'는 말씀을 좀 드렸습니다. 음... 다시 한 번 (울먹) 음, 사과의 말씀을 드립니다. 저 또한 지금 상황이 굉장히... 힘듭니다."
'신천지 교인 집단 입당 의혹' 관련해 계파 간 설전이 오간 23일 오전 더불어민주당 공개 최고위원회의, 권미경 최고위원이 울먹이며 꺼낸 발언이다. '노동존중' 스티커를 붙인 노트북을 앞에 둔 그는 눈물을 삼키는 듯 이날 힘겹게 발언을 이어가며 "(당을 걱정하는 분들께) 사과 말씀을 드린다"라고 했다.
1주일 전인 지난 16일에도 권 최고위원은 "지금 민주당 모습은 국민이 기대했던 모습이 절대 아니다. 수많은 당원과 국민께 부끄러울 따름"이라며 고개를 숙였던 바 있다(관련 기사: 친청계 돌아온 민주당 최고위, "부끄럽다" 개탄 나온 까닭 https://omn.kr/2kjhq )
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한국노총 전국공공연대노조연맹 위원장이자 노동계 몫 최고위원으로 8월 말 지명된 권 최고위원은, 이날 최고위에서 한화오션 노동자 투쟁 상황을 전하며 눈물을 흘렸다. "한화오션 하청 노동자들이 16일부터 단식을 시작했다고 알렸다. 끊이지 않는 극한 투쟁 소식에 마음 아프다"는 것. 이들은 원청과의 교섭과 노동 조건 등 개선을 요구하고 있다.
그는 "공장 지붕 위 고공농성 중이던 (강인석) 한화오션 하청노조 지회장이 지난 20일 미끄러져 손가락과 허리에 심각한 부상을 입었다"며 "강 지회장은 병원 치료 중에도 단식을 이어가고 있다"고 말했다. 이어 "병상에서도 단식을 이어가는 강 지회장은, 국무총리실 산하 사회대개혁위원회 한 청년위원의 아버지"라며 "누군가의 아빠이고 동료, 친구인 노동자들에게 귀 기울여 주실 것을 당부 드린다"고 호소했다.
권 최고위원은 이날 오후 <오마이뉴스>와 한 통화에서 최고위에서 눈물을 흘린 이유에 대해 "복합적인 이유였다"며 "당내 갈등은 연일 계속되고, 노동 현안은 무수히 쏟아지니 화도 나고 답답했다"고 설명했다. 최고위원들 사이에서 단결하자는 공감대가 있었지만, 그럼에도 공개 회의에서 신천지 의혹을 둘러싼 갈등이 반복되는 데 대한 안타까움도 드러냈다.
나아가 그는 최근 단식 농성 중인 강 지회장 자녀와도 개인적 인연이 있어, 발언을 하다가 여러 복합적인 감정이 밀려왔다는 설명이다. 다음은 권 최고위원과 나눈 인터뷰를 1문 1답으로 정리한 것이다.
권미경 "당내 갈등에 노동 현안은 뒷전... 저만 외딴섬 같았다"
- 오늘 공개 최고위원회의에서 당내 상황과 노동계 현안을 발언하다 눈물을 흘렸다. 이유는?
"여러 가지가 복합적이었다. 저는 최고위원회의에 노동의 목소리를 내고자 왔다. 최고위에서 노동 관련 이야기를 하는 사람이 저 말고는 없다. 갈등은 연일 계속되고 노동 현안은 무수히 쏟아지니 화도 나고 답답했다. 한화오션 노동자들을 말하다 그랬지만, 그들 때문에만 눈물을 흘린 것은 아니다. 지금의 상황 자체가 답답했다."
- 당내 갈등으로 노동 등 민생 현안이 뒤로 밀린다는 문제의식도 있었나.
"저만 외딴섬 같지 않나. 다들 신천지 발언들을 하는데, 저는 그럼에도 노동 이슈를 계속 가져가야 하는 게 제 임무라고 생각한다. 노동 현안은 한화오션뿐만이 아니라 산적해있다. 노동계 몫 최고위원으로서 노동 문제를 꿋꿋하게 이야기하고 싶다."
- 계속 노동 현안을 발언하는 게 쉽지 않은 것 같다.
"그렇다. 또 (강 지회장 딸인) 해당 청년위원과 가깝진 않지만 인연이 있다. 제가 일본군 위안부 관련 활동을 오랫동안 했는데, 그 분이 과거 김복동 할머니 유지를 이어 활동가 자녀들에 지급하는 장학금을 받은 적이 있다. 그렇게 훌륭한 청년이 아버지가 단식하고 농성하는 모습을 보면서 얼마나 힘들까 싶었다. 그런 마음을 비롯해 오늘 눈물엔 여러 감정이 복합적으로 작용했다."
- 지난주 '자성'을 촉구했는데, 또 공개 충돌이 반복됐다. 그사이 협의나 중재 시도는 없었나.
"최고위원들끼리 '지금 당내에 중요한 현안이 있으니 한목소리를 내자', '언제 우리가 따로였냐', '다 이재명 정부의 성공을 위해 있는 사람들 아니냐'는 이야기를 나눴다. 비공개 회의에서도, 의원총회 이후 만났을 때도 그랬다. 조희대 탄핵에 모두 동의했으니, 같은 마음으로 추진하자는 데 이견이 없었다."
- 그럼에도 최고위 공개 충돌이 계속되고 있다. 향후 어떻게 전망하나.
"조희대 탄핵에는 이견이 없는데 신천지 문제에서 또 갈라서는 것 같다. 어떻게 될지까지는 제가 전망하기 어렵지만, 차츰 정리될 것으로 기대한다."
한편 이날 권 최고위원 발언을 듣고, 마지막으로 공개 발언을 한 김민석 대표는 굳은 표정으로 당내 갈등 수습을 재차 약속했다.
김 대표는 "조희대 대법원장 탄핵 문제에 대응하고 이재명 정부의 성공을 위해 민생에 모든 역량을 집중해야 할 때"라며 "당내에 이러저러한 현안들이 있지만, 사무총장과 해당 기관을 중심으로 책임 있게 정리해 가면서 최대한 힘을 모아 당면 현안을 풀어가겠다"고 밝혔다. 이어 "당은 대법원장 탄핵 문제와 이재명 정부의 성공, 민생에 모든 역량을 집중해 가겠다"고 거듭 강조했다.