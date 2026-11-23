큰사진보기 ▲비공개 당원 간담회 발언 논란으로 당 윤리심판원 심의를 앞둔 최민희 더불어민주당 최고위원이 녹취록 제보자의 온라인 활동 이력을 공개하며 반박에 나섰다. 다만 제보자의 정치적 성향을 문제 삼는 것이 본질 흐리기나 흠집 내기가 아니냐는 취재진의 질문에는 별다른 답변을 내놓지 않았다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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큰사진보기 ▲회견 직후 이어진 질의응답에서는 날 선 질문이 쏟아졌다. 간담회 내용 자체에 문제가 있다는 지적에 최 최고위원은 "대통령님께 매우 죄송하게 생각한다"고 답했고, 김지용 중대범죄수사청장과 임광현 국세청장 등을 겨냥한 발언에 대해서도 "그 두 분께 죄송하게 생각한다"고 고개를 숙였다. 오는 27일로 예정된 당 윤리심판원 심의 출석 및 소명 계획을 묻는 질문에는 "우편물이 온 것을 조금 아까 보고받아 아직 내용을 보지 못했다"며 즉답을 피했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

비공개 당원 간담회 발언 논란으로 당 윤리심판원 심의를 앞둔 최민희 더불어민주당 최고위원이 녹취록 제보자의 온라인 활동 이력을 공개하며 반박에 나섰다. 다만 제보자의 정치적 성향을 문제 삼는 것이 본질 흐리기나 흠집 내기가 아니냐는 취재진의 질문에는 별다른 답변을 내놓지 않았다.최 최고위원은 23일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 자신의 지지자 비공개 단체대화방과 지난달 16일 경기 남양주 비공개 당원 간담회 내용을 외부로 유출한 제보자 A씨에 대한 이른바 '팩트체크'를 진행했다. 앞서 최 최고위원은 해당 간담회에서 이재명 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다는 취지로 발언한 녹취록이 지난 12일 언론 보도를 통해 공개되면서 논란에 휩싸였고, 김민석 대표의 지시로 당 윤리감찰을 거쳐 윤리심판원에 회부됐다.최 최고위원은 이날 회견에서 "A씨는 한 언론사와의 인터뷰에서 기획 녹취 의혹을 부인하며 '계파색이 있지도 않다'고 말했지만, 특정 커뮤니티 갤러리에서 '조추털래유 아웃'이라는 활동명으로 수차례 게시글과 댓글을 올렸다"며 "활동명에서 A씨의 성향이 그대로 드러난다"고 주장했다.'조추털래유'는 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장, 추미애 경기도지사, 방송인 김어준씨, 정청래 전 대표, 유시민 작가 등을 비하하는 멸칭이다. 최 최고위원은 A씨가 해당 커뮤니티에서 문재인 전 대통령과 조 원장, 정 전 대표 등을 비판하는 글을 올렸다고 덧붙였다.최 최고위원은 A씨가 간담회 발언에 문제의식을 느껴 우발적으로 녹취했다는 해명도 사실과 다르다고 주장했다. A씨가 이미 지난 9월 지지자 비공개 단톡방 유출 논란 당시에도 유출자였으며, 9월 21일 커뮤니티에 '최민희 제보자입니다'라는 글을 올린 데 이어 간담회 이전인 10월 10일에는 '컷오프까지 제보는 끝나지 않을 것'이라는 제목의 게시물을 올렸다는 것이다.또한 A씨가 언론에 제공한 단톡방 캡처본 역시 수없이 많은 메시지 가운데 일부만 취사선택한 내용이라고 주장했다. 최 최고위원은 "전당대회 이후 단톡방에서 김민석 대표를 비판하는 당원들에게 일관되게 김 대표 체제를 인정한 위에 대화해야 한다고 강조했고, 새 지도부 선출 뒤 청와대 만찬을 다녀온 후에도 대통령을 뵌 소회를 올린 바 있다"고 해명했다.녹취록 전달과 보도 경위도 언급했다. 최 최고위원은 간담회가 10월 16일 열렸고, 김우영 의원이 10월 19일경 제보를 받아 김민석 대표에게 신천지 및 김 대표 관련 내용을 보고했다고 전했다. 앞서 김 대표는 지난 17일 SNS를 통해 지난달 중순 녹취록 일부를 전달받았으나 문제 삼지 않았고, 최근 전체 내용이 확인되면서 성격이 달라 달리 처리한 것이라고 밝힌 바 있다.최 최고위원은 논란이 된 자신의 발언에 대해서는 "비공개 간담회 내용 중 잘못된 기억으로 헷갈리게 발언한 부분에 대해서는 여러 차례, 그리고 지금 이 순간도 죄송하게 생각한다"고 사과했다. 그러면서도 "간담회의 취지와 내용은 대통령의 결정을 이해시키고 당의 단합을 도모하기 위한 것이었다"라며 "비공개 간담회 당시 별도로 녹취를 하지 않아 여러 방법으로 그날 상황을 복기하려 노력하고 있다"고 말했다.회견 직후 이어진 질의응답에서는 날 선 질문이 쏟아졌다. 간담회 내용 자체에 문제가 있다는 지적에 최 최고위원은 "대통령님께 매우 죄송하게 생각한다"고 답했고, 김지용 중대범죄수사청장과 임광현 국세청장 등을 겨냥한 발언에 대해서도 "그 두 분께 죄송하게 생각한다"고 고개를 숙였다. 오는 27일로 예정된 당 윤리심판원 심의 출석 및 소명 계획을 묻는 질문에는 "우편물이 온 것을 조금 아까 보고받아 아직 내용을 보지 못했다"며 즉답을 피했다.특히 취재진이 '제보자 흠집 내기 차원의 조사가 아니냐는 비판이 있을 수 있다', '당원 개인의 성향에 따라 제보의 신빙성이나 간담회 발언 내용이 달라지는 것은 아니지 않느냐', '최고위원 사퇴 요구에 대한 입장은 무엇인가'라고 거듭 물었으나, 최 최고위원은 별도의 답변을 하지 않은 채 회견장을 빠져나갔다.