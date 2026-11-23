큰사진보기 ▲6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 3차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성이 5:1로 승리한 뒤 선수들이 기뻐하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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프로야구 삼성라이온즈의 통산 9번째 한국시리즈 우승을 기념하는 카퍼레이드가 오는 29일 대구 도심에서 열린다. 삼성라이온즈가 한국시리즈 우승을 기념해 대구에서 카퍼레이드를 진행하는 것은 2006년 이후 20년 만이다.대구시와 삼성라이온즈는 오는 29일 오후 2시부터 30분 동안 'V9! 삼성라이온즈 한국시리즈 우승 기념 카퍼레이드'를 개최한다고 23일 밝혔다. 이번 행사는 삼성라이온즈가 12년 만에 한국시리즈 정상에 오른 것을 시민·야구팬들과 함께 축하하기 위해 마련됐다.카퍼레이드는 중구 반월당에서 출발해 중앙네거리를 거쳐 종각네거리까지 약 1.6km 구간에서 진행된다.퍼레이드에는 타격왕이자 한국시리즈 MVP를 거머쥔 구자욱 선수와 원태인 선수 등 삼성라이온즈 주요 선수들이 대부분 참석한다. 추경호 대구시장도 선수단과 함께 퍼레이드에 참여해 시민들과 우승의 기쁨을 나눌 예정이다.삼성라이온즈의 우승 기념 카퍼레이드는 2006년 통산 네 번째 한국시리즈 우승 당시 개최된 이후 처음이다. 대구시는 20년 만에 열리는 이번 행사를 시민 축제이자 관광 행사로 확대해 도심 상권 활성화와 스포츠 관광 도시로서 인지도를 높이는 계기로 삼겠다는 계획이다.카퍼레이드가 끝난 뒤에는 대구삼성라이온즈파크에서 팬 페스티벌도 열리며 우승을 기념한 관광객 환대 행사도 마련된다.대구시는 대구를 찾는 관광객들을 대상으로 오는 27일부터 29일까지 사흘 동안 동대구역에 관광 홍보부스를 설치해 삼성라이온즈 우승 기념 엽서를 배부하고 포토존을 운영한다. 대구관광 SNS 채널에서는 카퍼레이드와 대구 주요 관광지를 연계한 홍보 이벤트도 진행한다.추경호 대구시장은 "모두가 열세를 점칠 때도 선수들과 코칭스태프, 팬들, 그리고 대구시민의 간절함이 하나로 모여 기적 같은 우승을 일궈냈다"며 "이번 카퍼레이드로 우승의 환희를 마음껏 누리고 대구가 새롭게 도약하는 에너지를 얻기를 바란다"고 덧붙였다.한편 대구시는 행사 당일 대규모 인파가 몰릴 것에 대비해 경찰·소방 등 관계기관과 안전관리 대책을 마련한다. 퍼레이드 구간을 지나는 시내버스는 우회 운행하고, 교통 통제 구간을 사전에 안내할 예정이다. 행사 구간별로 안전요원과 응급차도 배치해 시민 불편과 안전사고를 최소화할 방침이다.