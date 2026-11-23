이번 주제는 사실 열 편 이상의 글을 쓸 수 있을 만큼 방대한 이야기이다. 이를 한 편의 글로 압축할 수밖에 없음이 아쉬울 뿐이다. 다양한 각도에서 북향민의 가족 문제를 살펴보되 핵심만 짚어보려 한다.
가족과 함께 살아가는 것은 많은 북향민의 간절한 소망이었다. 가족을 데려오기 위해 열심히 돈을 벌었고, 위험을 감수하면서까지 가족의 탈북을 도왔다. 그렇게 보고 싶었던 가족을 만났다. 그런데 함께 살게 되면서 미처 생각하지 못했던 또 다른 문제들이 발생한다.
엄마는 희생했는데, 자녀는 버림받았다고 생각했다
조영아의 2012년 연구 <남한에서 자녀와 재결합한 북한이탈여성의 경험>에는 헤어졌던 자녀와 다시 만난 북향민 어머니들의 이야기가 담겨 있다.
한 연구 참여자는 북한에 남겨진 자녀들에게 피해가 갈 것을 두려워해 탈북 이후에도 연락하지 못했다. 그러나 자녀들은 살아 있는 엄마가 왜 자신들을 찾지 않았는지 이해하지 못했다. 한국에서 다시 만나 당시의 사정을 설명하고 나서야 딸은 엄마의 행동을 이해할 수 있었다.
또 다른 참여자는 헤어져 있는 동안 자녀를 돌보지 못했다는 죄책감 때문에 재결합 이후 오히려 자녀에게 지나치게 집착하게 되었다고 고백했다. 부모에게는 자녀를 위한 희생의 시간이었지만, 자녀에게는 버림받았다고 느낀 시간일 수 있었다. 부모는 헤어져 지낸 시간 해주지 못한 것들을 해주고 싶어 한다. 그러나 그 사이 자녀는 이미 성장했고 자신만의 생활방식과 생각을 갖게 되었다.
한국에서 부모가 새로운 가정을 꾸린 경우에는 문제가 더욱 복잡해진다. 같은 연구에는 새 남편의 자녀에 대한 훈육과 통제로 갈등을 겪거나, 자녀가 어머니에게 이혼을 요구한 사례도 등장한다.
부모에게 새로운 가정은 안정된 삶을 위한 선택이었을 수 있지만, 자녀에게는 또다시 적응해야 하는 낯선 환경인 것이다.
가족은 다시 만났지만, 헤어져 살아온 시간까지 되돌릴 수는 없었다. 가족의 재결합이 곧 가족관계의 회복을 의미하는 것은 아니었다.
한 가족 안에 세 개의 사회가
북향민 가족 중에는 북한에서 태어난 어머니와 중국에서 태어나 성장한 자녀가 대한민국에서 함께 살아가는 경우도 있다. 2021년 국제학술지 <Children and Youth Services Review>에 발표된 연구는 북향민 어머니 5명과 중국에서 태어난 그들의 자녀 5명을 각각 심층면접했다.
어머니에게 한국행은 보다 안전한 삶을 위한 선택이었지만 자녀에게는 어머니와의 이별이었다. 재결합 이후에도 어머니는 생계를 위해 장시간 일해야 했고, 자녀는 새로운 환경과 학교생활에 적응해야 했다. 함께 살게 되었지만 약해진 관계를 회복하는 것은 또 다른 과제였다.
2016년 발표된 <제3국 출생 북한이탈주민 자녀의 한국 입국 전후 경험에 관한 현상학적 연구>에서도 유사한 문제가 나타났다. 중국에 있는 가족들의 반대에도 불구하고 엄마를 만나기 위해 한국행을 선택했지만 막상 한국에 와서 만난 엄마의 달라진 모습과 낯선 생활환경에 혼란을 겪는 자녀들이 있었다.
어머니와 자녀 사이에 언어 장벽이 존재하기도 한다. 중국어가 익숙한 자녀와 한국어를 사용하는 어머니가 깊은 감정을 나누는 데 어려움을 겪는 것이다. 북한에서 자란 부모, 중국에서 자란 자녀, 그리고 대한민국이라는 새로운 환경. 한 가족 안에 서로 다른 세 사회의 경험이 공존하는 것이다.
어머니에게 대한민국은 그토록 오고 싶었던 나라였을지 모르지만, 자녀에게는 엄마를 만나기 위해 익숙했던 세상을 떠나온 낯선 나라일 수 있다. 같은 가족이지만, 한국에 온 이유도 한국에서 살아가는 의미도 서로 달랐다.
한국에서 태어난 자녀를 키우는 것도 쉽지 않다
그렇다면 대한민국에서 태어난 자녀를 키우는 북향민 부모들의 상황은 어떨까. 2026년 6월 발표된 한국 출생 청소년기 자녀를 둔 북한이탈주민 어머니들의 양육·교육 경험에 관한 연구에서는 남북한의 양육문화와 훈육방식의 차이, 부모 역할에 대한 혼란, 교육정보 부족 등의 어려움이 나타났다. 부모가 북한에서 배웠던 자녀교육 방식과 한국 사회에서 요구하는 자녀교육 방식이 다르기 때문이다.
여기에 부모의 출신을 둘러싼 문제도 있다. 2025년 5월 7일 경향신문에 보도된 북향민 어머니들의 이야기에는 이러한 현실이 잘 드러난다. 최진혜씨(가명)의 자녀는 북한 사투리를 사용하는 엄마가 학교에 오는 것을 좋아하지 않았다고 한다. 김미숙씨(가명)는 자녀가 친구와 통화할 때 자신의 북한 억양이 들리는 것을 싫어해 스피치 교육까지 받았다.
자녀의 교육에 대한 경제적 부담도 만만치 않다. 같은 기사에 소개된 박장연씨(가명)는 한때 부부 소득의 절반 이상을 자녀들의 학원비로 지출했다고 한다. 남북하나재단의 2024년 북한이탈주민 실태조사에서도 자녀양육의 어려움으로 양육·교육비용 부담을 꼽은 응답이 72.0%에 달했다. 자녀양육에 필요한 지원으로는 경제적 지원이 55.3%로 나타났다.
자신도 대한민국의 교육환경을 경험해보지 못한 상태에서 자녀의 교육을 책임져야 하는 부모들이다. 어떤 교육을 시켜야 하는지, 어디에서 정보를 얻어야 하는지, 자녀가 겪는 어려움에 어떻게 대처해야 하는지 막막할 수 있다. 부모와 자녀 사이에 존재하는 것은 단순한 세대 차이만이 아니다. 서로 다른 사회에서 살아온 경험의 차이도 존재한다.
자녀를 키우며 부모도 성장한다
물론 북향민 가족의 모습이 모두 이와 같은 것은 아니다. 서로의 차이를 이해하고 갈등을 극복해 가는 가족들도 많다.
앞서 소개한 박장연씨는 자신의 출신이 자녀들에게 불이익이 될까 걱정해 북한에서 왔다는 사실을 먼저 이야기하지 못했다고 한다. 그러나 자녀들은 이미 엄마의 출신을 알고 있었다. 큰딸은 중학교 시절 친구로부터 엄마가 북한에서 왔다는 이야기를 들었지만 이를 문제로 받아들이지 않았다. 대학생이 된 딸에게 자신의 탈북 과정을 이야기했을 때 딸은 오히려 엄마가 처음부터 한국에서 살았다면 큰일을 해낼 사람이었을 것이라고 위로를 했다.
때로는 어머니가 가지고 있는 여성에 대한 인식이 오늘날의 가치관과 맞지 않을 때 자녀들이 어머니의 생각을 바로잡아주기도 했다. 부모가 자녀를 가르치지만 자녀를 통해 부모도 새로운 사회에서 살아가는 법을 배우는 것이다.
북향민 가족의 안정적인 정착을 위해서는 경제적 지원뿐 아니라 가족관계의 회복을 돕는 지원도 필요하다. 오랜 시간 헤어져 있었던 부모와 자녀를 위한 가족상담, 서로 다른 문화에서 성장한 부모와 자녀가 서로를 이해할 수 있도록 돕는 교육도 중요하다. 특히 자녀만을 대상으로 한 적응교육이나 부모만을 대상으로 한 양육교육을 넘어 온 가족이 함께 참여할 수 있는 프로그램이 필요하다.
가족이라는 가장 작은 공동체 안에서도 서로 다른 사회에서 살아온 사람들의 경험과 가치관이 충돌한다. 혈육으로 맺어진 가족 사이에서도 서로를 이해하고 받아들이기 위해서는 시간과 노력이 필요하다.
가족이라는 가장 가까운 관계에서도 서로를 이해하기가 이토록 어렵다면, 남과 북의 사람들이 함께 살아가는 일은 얼마나 많은 준비가 필요하겠는가. 북향민 가족이 겪는 갈등과 이를 극복해 가는 과정은 어쩌면 미래의 한반도가 함께 풀어가야 할 과제를 먼저 보여주고 있는지도 모른다.