큰사진보기 ▲그토록 보고 싶었던 자녀, 왜 다시 갈등하게 될까오랜 이별 끝에 다시 만난 북향민 부모와 자녀. 그러나 서로 다른 사회에서 살아온 시간과 문화적 차이는 또 다른 갈등을 낳기도 한다. 가족의 재결합이 곧 관계의 회복을 의미하지는 않는다는 메시지를 담은 AI 제작 이미지. ⓒ 챗지피티 관련사진보기

AD