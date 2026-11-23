큰사진보기 ▲대흥고 여학생 족구부 선수 여섯 명이 어깨를 맞대고 한쪽 발을 들어 올리며 웃고 있다. 왼쪽부터 이가온, 김하늘, 최인아, 손지효, 이수빈, 김지아. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대흥고 여학생 족구부 선수 한 명이 발로 공을 띄우자 동료들이 공을 바라보고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲신동열(왼쪽) 체육교사와 오세훈(왼쪽) 코치가 파이팅하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국대회 출전 당시 경기에 앞서 선수들이 어깨동무를 하며 투지를 모으고 있다. ⓒ 대흥고등학교 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.

이가온 학생이 발로 공을 띄우자 코트 곳곳에 서 있던 친구들의 고개가 공을 향했다. 수업을 마친 대흥고 여학생 족구부가 17일 오후 7시 예산종합운동장 족구장에 모여 공을 주고받고 있었다.이들은 지난 7~8일 천안에서 열린 제19회 전국학교스포츠클럽 축전 여고부 족구 부문에서 준우승했다. 팀을 꾸린 지 약 다섯 달 만에 거둔 성적이다.대흥고 여학생들은 지난해까지 학교스포츠클럽 풋살 대회에 나갔다. 선배들이 충남에서 2년 연속 우승하고 전국대회에서 2위에 오른 적도 있다. 주축 선수들이 졸업한 뒤 새 종목을 물색하던 신동열 체육교사는 네 명이 한 편으로 뛰는 족구를 택했다.풋살은 한 팀의 명단을 꾸리는 데 열 명가량 필요했기 때문이다. 신 교사는 체육 수업과 교내 체육대회에서 발로 공을 다루는 학생들을 눈여겨봤다.간단한 테스트를 거쳐 참가 의사를 확인하고 6월에 팀을 꾸렸다. 1학년 김지아·이수빈, 2학년 최인아·손지효, 3학년 이가온·김하늘로, 여섯 명 모두 족구는 처음이었다.예산군과 충남도에서 여고부 참가를 신청한 팀이 대흥고 한 곳이어서 예선 없이 전국대회 출전 자격을 얻었다. 대회 준비에 집중한 기간은 8월 말부터 두 달 남짓이다. 학교에 전용 훈련장이 없어 매주 화요일 수업을 마치면 예산종합운동장으로 향했다.지붕이 있는 코트라 비가 오는 날에도 공을 찰 수 있었다. 시험을 앞두고는 2주 넘게 쉬었다. 한창 운동에 재미를 붙인 학생들 사이에서는 쉬는 동안 몸이 근질거린다는 말도 나왔다.신 교사는 "충남에선 여러 여중부 팀이 나왔다. 중학교 때 운동을 즐기던 학생도 고교에 들어가면 진학 준비로 스포츠 활동을 줄이는 경우가 많다. 학교스포츠클럽 대회에 나가려면 학생 스스로 참여하겠다는 뜻이 있어야 한다. 학교장의 허락과 학부모, 담임·교과 교사의 이해도 필요하다"고 말했다.학교를 먼저 찾아와 후배들의 훈련을 거든 사람은 대흥고 졸업생 오세훈 코치였다. 학창 시절 세팍타크로 선수로 뛴 그는 신 교사의 제자다.신 교사는 "예전에 우리 학교 여고부가 세팍타크로로 전국체전에서 동메달을 딴 적도 있다"고 했다. 대흥중·고등학교가 교정을 함께 써 오 코치가 재학할 때 얼굴을 익힌 후배도 이번 팀에 있었다.예산에서 생활체육 족구를 해 온 오 코치는 자신이 매주 운동하러 가는 족구장의 여성 동호인들에게 후배들의 연습 상대가 돼 달라고 부탁했다.신 교사는 "여성 동호인들도 함께 뛸 사람이 많으면 좋겠다며 제안을 받아들였다"고 했다.학생들은 벽에 공을 차고 되받는 연습부터 했다. 2~3주가 지나자 서브를 네트 너머로 보낼 수 있게 됐다. 운동장에 모이면 먼저 몸을 풀고 동호인 팀과 번갈아 맞붙었다. 한 번 모일 때 서너 차례 코트에 섰고, 코트가 비는 시간에는 학생들끼리 편을 나눠 뛰었다.학교 남학생들과도 공을 찼으며 지역 남성 동호인들에게 기술을 배웠다. 운동을 마친 학생들은 동호인들이 사 준 족발을 나눠 먹기도 했다.신 교사는 "처음에는 날아오는 공을 무서워했다. 나중엔 어떻게든 받아 내려고 했고, 세게 찰 듯하다가 발에 힘을 빼 짧게 보내는 요령도 생겼다"고 돌아봤다. 그는 "함께 뛰던 동호인들이 처음보다 많이 늘었다고 말해 주니, 학생들도 자신감을 얻었다"고 했다.오 코치는 "서로 북돋우며 뛸 수 있는 분위기를 만드는 데 신경을 썼다. 처음엔 선후배 사이가 어색했는데, 같이 운동하면서 학생들 표정이 한결 밝아졌다. 나도 후배들과 어울려 운동하는 시간이 즐겁다"고 말했다.학교는 훈련 시간과 장소를 마련할 수 있도록 도왔다. 충남도교육청과 예산교육지원청은 대회 참가에 필요한 비용을 보탰다. 예산교육지원청 관계자는 출전을 앞두고 학교를 찾아 학생들에게 격려금을 전했다.박은영 교장은 "앞으로도 학생들이 스포츠를 통해 도전 정신과 협동심을 키워나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.이번 전국대회에는 대흥고와 경기 중앙예닮학교, 대구 송현여고가 참가해 서로 한 번씩 맞붙었다.경기는 세트당 15점, 3세트 2선승제로 치렀다. 신 교사에 따르면 대흥고는 송현여고에 세트 점수 2-0으로 이겼고, 우승팀 중앙예닮학교에는 1-2로 졌다. 주전으로는 김하늘·최인아·손지효·김지아가 뛰었다.이가온은 교내 스포츠클럽에서 여러 종목을 거친 뒤 3학년인 올해 9월께 족구를 시작했다. 세팍타크로에서는 바닥에 닿기 전에 공을 받아야 했고, 족구에서는 튀어 오른 공도 이어서 다룰 수 있었다.이가온은 "세팍타크로를 할 때처럼 무릎을 쓰지 않고 발로 공을 다루는 게 처음엔 어려웠다. 전국대회에서는 상대 선수들의 키가 커서 긴장했는데, 막상 겨뤄 보니 우리도 우승을 바라볼 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다.주장 김하늘은 "예산에서 다른 팀들과 연습 경기를 할 때는 한 번도 이겨 본 적이 없다. 중앙예닮학교를 상대로 우리 힘으로 첫 세트를 따냈을 때가 가장 기억에 남는다"고 말했다.그는 "대회에 나갈 때만 해도 이길 수 있을지 걱정했다. 운도 따랐고, 선수들이 보여 준 실력이 조금 더 큰 몫을 했다고 생각한다"고 했다.최인아가 맡은 자리는 공격수다. 그는 "안축차기에 가장 자신 있다. 요즘에는 상대를 속이는 동작도 배운다. 족구를 하면서 다리에 근육도 붙고 공을 다루는 솜씨도 늘어 재미를 느낀다"고 말했다.지난해 풋살 대회에 나갔던 손지효는 발로 공을 차는 걸 좋아했다. 체육교사의 권유를 받아 올해 족구를 시작한 그는 "네 명이 힘을 합쳐 공 하나를 넘길 때 느끼는 긴장감이 좋다. 세터로서 인아가 차기 좋게 공을 곧게 올려 주는 데 자신이 있다"고 말했다.중학생 때 배구 대회에 나갔던 김지아는 "운동하는 날마다 빠지지 않고 연습한 것이 선수로 뽑히는 데 도움이 됐다고 생각한다. 수비할 때 발로 상대 공을 막는 데 자신 있다. 이제는 언니들이 없으면 어색할 만큼 가까워졌다"고 말했다.이수빈은 "동작을 익히는 데 선배들보다 시간이 조금 걸렸다. 서로 도와 가며 뛸 수 있다는 게 족구의 매력이다. 기회가 된다면 앞으로도 코트에 서고 싶다"고 말했다.예산종합운동장 족구 경기장에서 만난 권오완 예산군족구연합회장은 "팀을 꾸린 지 얼마 안 됐는데 좋은 성적을 거둔 데에는 학교와 지역 족구인들의 열정이 있었다고 본다. 학창 시절 경험이 훗날 다시 족구를 찾는 계기가 될 수 있기에 학생 선수들을 늘 응원한다"고 말했다.신 교사에 따르면 전국대회 마지막 경기가 끝난 뒤 학생들은 서로를 끌어안고 울었다고 한다. 그는 "후배들은 졸업을 앞둔 선배들에게 우승을 놓쳐 미안하다고 했다. 선배들은 함께 뛸 수 있어서 좋았다고 다독였다"고 전했다.그는 "학생들이 자기가 하고 싶었던 운동을 해 보고 성취감을 얻었다. 함께 땀 흘리고 밥을 먹으면서 서로 가까워진 걸 보니 대회에 출전하길 잘했다는 생각이 들었다"고 말했다.