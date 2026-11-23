경기도가 DMZ국제다큐멘터리영화제(아래 DMZ영화제)의 내년 도비 지원 예산을 올해 당초 편성액보다 약 71% 줄이는 예산안을 제출하자, 43개 단체와 개인 1843명이 연서명으로 반대 뜻을 밝혔다. 영화인연대는 23일 연서명 결과를 발표하고, 경기도와 경기도의회에 2027년 영화제의 정상 개최를 위한 예산 확보와 안정적인 공공지원 체계 마련을 촉구했다.
경기도가 의회에 제출한 2027년 DMZ영화제 도비 지원 예산안은 9억 원이다. 올해 당초 편성액인 31억 원보다 22억 원 줄었다. 앞서 도는 제18회 영화제 개막을 앞둔 지난 8월에도 도비 지원액을 6억5300만 원 줄이는 추가경정예산안을 제출해 논란을 빚었다. (관련기사 : "이건 횡포" 개막 앞둔 DMZ영화제에 날아든 예산 삭감)
지난 20일 경기도의회에서는 'DMZ국제다큐멘터리영화제와 연대하는 영화인·관객·시민 일동'과 영화인연대, 문화연대가 기자회견을 열고 문화예술 예산 삭감 철회를 촉구했다.
주최 측이 공개한 자료에 따르면, 경기도의 2027년 예산안에서 문화체육관광국 예산은 올해 약 6072억 원보다 1326억 원 줄어든 4746억 원으로 편성됐다. 예술정책과 예산은 753억 원에서 476억 원으로 36.8% 감소했고, 문화기반시설 확충 예산은 약 144억 원에서 43억 원이 됐다. 지난해 1만여 명의 예술인에게 지급된 예술인 기회 소득은 올해 하반기 지급이 중단된 데 이어 2027년 예산안에서는 사업 항목 자체가 사라졌다.
예산 삭감 논의는 추미애 경기도지사가 지난 8월 5일 재정 비상상황을 선포한 뒤 본격화됐다. 당시 경기도는 "재정 비상상황에 따라 모든 사업을 원점에서 검토하면서 영화제 예산 감액도 불가피했다"고 설명했다. 다만 "그해 추경안은 아직 확정되지 않은 상태"라고 덧붙인 바 있다.
일련의 상황에 연서명 참여자들은 성명을 통해 "2027년 예산안이 그대로 확정된다면 영화제의 정상적인 개최는 물론 창작지원, DMZDocs 인더스트리, 국제교류, 시민참여 및 감상교육 등 핵심사업의 지속이 매우 어려워진다"고 우려했다.
이어 연대 측은 "재원 다변화와 자립 역시 안정적이고 예측 가능한 공공지원 위에서 이뤄져야 한다"며 "DMZ영화제 핵심사업의 중단은 아시아 다큐멘터리 생태계와 한국 다큐멘터리의 국제적 위상에 큰 손실"이라 진단했다. 이들은 2027년 영화제의 정상 개최와 핵심사업 지속을 위한 예산 확보, 중앙정부와 지방정부가 연계하는 지속 가능한 공공지원 체계 마련, DMZDocs 인더스트리의 재원 보장 등을 요구했다.
"한 번 끊긴 영화제는 돌아오지 않는다"
부산국제영화제, 전주국제영화제, 부천국제판타스틱영화제 등 국내 주요 영화제 29곳 또한 23일 오전 'DMZ영화제 정상 개최를 위한 호소문'을 통해 "지금의 예산안은 축소의 문제가 아닌 영화제 존폐의 문제"라고 지적했다.
이들 영화제는 경기도가 감액 근거로 내세운 높은 도비 의존도와 재정난에 대해 국비 확보와 민간 후원, 자체 수입 확대를 통한 재원 다변화의 필요성은 인정하면서도 "한 번 끊긴 영화제는 이듬해 예산을 되돌린다고 다시 이어지지 않는다. 흩어진 네트워크, 국제적 신뢰를 다시 쌓는 데 드는 비용은 지금 지키는 비용보다 훨씬 크다"고 강조했다.
<뉴스1>에 따르면, 23일 오전 열린 경기도의회 문화체육관광위원회 예산안 심사에서 최규진·한규찬 의원 등이 DMZ영화제 예산 삭감 폭과 편성 방향을 문제 삼았다.
특히 최 의원은 영화제가 제출한 자구안과 예산 요구가 충분히 반영되지 않았다고 지적하고, 상임위에서 사업비를 13억 원 수준으로 증액할 경우 집행부도 적극 검토해 달라고 요구했다. 한 의원 또한 "운영 구조를 고치는 일과 영화제를 지키는 일은 다른 문제"라 지적하며 "9억 원이 구조를 고치기 위한 금액인지, 영화제를 정리하기 위한 금액인지 묻고 싶다"고 질의했다.
도의회 문화체육관광위원회는 오는 25일 소관 예산안을 의결할 예정이다. 이후 예산결산특별위원회 심사와 본회의 의결을 거쳐 내년도 예산이 최종 확정된다.
DMZ영화제 내부 관계자는 23일 오후 <오마이뉴스>에 "오늘 영화인연대와 창작자 성명서를 의회에 제출했다. 의원들은 영화제에 대한 이해도도 높고 호의적인데 워낙 (추미애) 도지사가 (삭감) 입장을 강하게 갖고 있다"며 "오는 수요일에 (예산안 심사) 결정이 날 텐데 이후에도 증액을 위해 노력해봐야겠다"라고 말했다.