큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

Q. 대법원은 한덕수 전 총리 내란중요임무종사 2개 행위를 유죄로 판단했나.

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유죄 취지의 ②, ③ 행위

②, ③ 행위가 유죄라는 것은 조희대 대법원장과 11명의 대법관 전원 일치 의견

큰사진보기 ▲조희대 대법원장(가운데)이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

Q. 대법원은 12·3 비상계엄을 내란이라고 판단했나.

이 사건 비상계엄 선포 당시에는 그러한 국가비상사태가 발생하지 않았고 행정 및 사법 기능의 수행이 현저히 곤란한 상황도 아니었다. 그런데도 군과 경찰을 동원하여 국회, 언론사 등을 장악하려는 의도로, 헌법상 필수적 사전 절차인 국무회의 심의조차 실질적으로 거치지 않은 채 선포한 이 사건 비상계엄은 헌법질서에 어긋나고 국민의 기본권을 침해하는 것으로서 그 자체로 위헌·위법함에는 의문의 여지가 없다.

윤석열 등이

내란행위에 나아갔다

내란의 핵심적인 실행행위는 윤석열이 김용현 등과 사전에 수립한 계획

12·3 비상계엄이 국헌문란을 목적으로 한 내란이라는 사실이 처음으로 판결로서 확정되었습니다 . 사법부의 이러한 판단은 12·3 내란의 실체를 확인하고 단죄하는 흔들림 없는 토대가 될 것입니다.

지난 19일 대법원 전원합의체(재판장 조희대 대법원장) 판결을 둘러싼 논란이 이어지고 있다.대법원 전원합의체 다수의견(대법관 12명 중 9명)은 항소심 유죄였던 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 3개 행위 중 1개 행위를 무죄로 뒤집었다.나머지 2개 행위에 대해 '국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다'라고 판단했는데, 이를 두고 명확하게 유죄라고 판단하지 않았고, 파기환송심에서 무죄로 뒤집어질 수 있다는 의견이 제기되면서 논란이 커지고 있다. 나아가 대법원이 명확하게 '12·3 비상계엄은 내란'이라고 판단하지 않았다는 의견도 있다.이번 판결에 불분명한 부분이 있다거나 '한덕수 봐주기 판결'이라는 비판을 넘어, '대법원이 12·3 비상계엄은 내란이고, 한 전 총리 일부 내란 혐의를 유죄로 판단했다'는 언론보도가 오보라거나 관련 내용은 대법원의 속임수라는 주장까지 나온다. 과연 그럴까.서울고등법원 항소심 재판부는 한 전 총리 내란중요임무종사 공소사실 가운데 ① 비상계엄 선포 전 국무회의 심의 외관 형성 부분 ② 비상계엄 선포 후 참석 국무위원들에 대한 서명 종용 부분 ③ 주요 기관 봉쇄 계획 및 특정 언론사 단전·단수 조치 지시 이행방안 논의 부분을 유죄로 판단했다.내란중요임무종사 유죄가 인정되려면, 피고인에게 국헌문란 목적이 있다는 점이 입증돼야 한다. 대법원 전원합의체(다수의견)는 이번 판결에서 ① 행위에 대해 "파기 사유가 있다"라고 했다. 한 전 총리에게 국헌문란 목적이 있다고 단정하기 어렵다는 것으로, 무죄로 본다는 뜻이다.반대로 ②, ③ 행위에 대해서는 '피고인에게 국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다'라고 했다. ②, ③ 행위는 파기 사유가 아니니 항소심 유죄 판단에는 문제가 없다는 것으로 해석될 수밖에 없다. 대법원은 보도자료에서 ''라고 적시했다. 반대의견을 낸 대법관 3명 역시 '다수의견은 ②, ③ 행위를 유죄 취지로 판단했다'라고 강조했다.결국이다. 이런 가운데 서울고등법원 파기환송심이 대법원 판단을 거슬러 다른 결론을 낼 가능성은 거의 없다. 설사 무죄 판단이 나와도, 이미 전원 일치 유죄 판단을 내린 대법원이 이를 그대로 수긍하기 어렵다.대법원 관계자는 "(대법원 전원합의체가 ②, ③ 행위에 대해) 새롭게 제시된 법리에 비추어 보더라도 한 전 총리에게 국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다고 판시한 상황에서 하급심에서 다르게 판단할 가능성은 사실상 없는 것으로 보인다"라고 말했다.대법원 전원합의체는 12·3 비상계엄을 두고 '그 자체로 위헌·위법함에는 의문이 여지가 없다'라고 했다. 판결문 속 관련 판시 내용이다.판결문에는 내란이라는 표현이 여러 차례 나온다. "위헌·위법한 비상계엄을 통하여 폭동을 일으켜 국회의 권능행사를 정지시키려는 등의 시도를 함으로써고 보는 것", "군 병력 동원과 국회 등 주요 기관에의 투입, 포고령 발령 등에 따라..."라는 내용이 담겼다.판결문 내용을 따져보면, 대법원 전원합의체가 '12·3 비상계엄은 내란'이라고 평가했다고 볼 수 있다. 무엇보다 이 사건을 재판에 넘긴 내란특검(특별검사 조은석)은 이번 판결의 의미를 다음과 같이 짚었다.