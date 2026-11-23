지난 19일 대법원 전원합의체(재판장 조희대 대법원장) 판결을 둘러싼 논란이 이어지고 있다.
대법원 전원합의체 다수의견(대법관 12명 중 9명)은 항소심 유죄였던 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 3개 행위 중 1개 행위를 무죄로 뒤집었다.
나머지 2개 행위에 대해 '국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다'라고 판단했는데, 이를 두고 명확하게 유죄라고 판단하지 않았고, 파기환송심에서 무죄로 뒤집어질 수 있다는 의견이 제기되면서 논란이 커지고 있다. 나아가 대법원이 명확하게 '12·3 비상계엄은 내란'이라고 판단하지 않았다는 의견도 있다.
이번 판결에 불분명한 부분이 있다거나 '한덕수 봐주기 판결'이라는 비판을 넘어, '대법원이 12·3 비상계엄은 내란이고, 한 전 총리 일부 내란 혐의를 유죄로 판단했다'는 언론보도가 오보라거나 관련 내용은 대법원의 속임수라는 주장까지 나온다. 과연 그럴까.
Q. 대법원은 한덕수 전 총리 내란중요임무종사 2개 행위를 유죄로 판단했나.
A. 그렇다.
서울고등법원 항소심 재판부는 한 전 총리 내란중요임무종사 공소사실 가운데 ① 비상계엄 선포 전 국무회의 심의 외관 형성 부분 ② 비상계엄 선포 후 참석 국무위원들에 대한 서명 종용 부분 ③ 주요 기관 봉쇄 계획 및 특정 언론사 단전·단수 조치 지시 이행방안 논의 부분을 유죄로 판단했다.
내란중요임무종사 유죄가 인정되려면, 피고인에게 국헌문란 목적이 있다는 점이 입증돼야 한다. 대법원 전원합의체(다수의견)는 이번 판결에서 ① 행위에 대해 "파기 사유가 있다"라고 했다. 한 전 총리에게 국헌문란 목적이 있다고 단정하기 어렵다는 것으로, 무죄로 본다는 뜻이다.
반대로 ②, ③ 행위에 대해서는 '피고인에게 국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다'라고 했다. ②, ③ 행위는 파기 사유가 아니니 항소심 유죄 판단에는 문제가 없다는 것으로 해석될 수밖에 없다. 대법원은 보도자료에서 '유죄 취지의 ②, ③ 행위
'라고 적시했다. 반대의견을 낸 대법관 3명 역시 '다수의견은 ②, ③ 행위를 유죄 취지로 판단했다'라고 강조했다.
결국 ②, ③ 행위가 유죄라는 것은 조희대 대법원장과 11명의 대법관 전원 일치 의견
이다. 이런 가운데 서울고등법원 파기환송심이 대법원 판단을 거슬러 다른 결론을 낼 가능성은 거의 없다. 설사 무죄 판단이 나와도, 이미 전원 일치 유죄 판단을 내린 대법원이 이를 그대로 수긍하기 어렵다.
대법원 관계자는 "(대법원 전원합의체가 ②, ③ 행위에 대해) 새롭게 제시된 법리에 비추어 보더라도 한 전 총리에게 국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다고 판시한 상황에서 하급심에서 다르게 판단할 가능성은 사실상 없는 것으로 보인다"라고 말했다.
Q. 대법원은 12·3 비상계엄을 내란이라고 판단했나.
A. 그렇다.
대법원 전원합의체는 12·3 비상계엄을 두고 '그 자체로 위헌·위법함에는 의문이 여지가 없다'라고 했다. 판결문 속 관련 판시 내용이다.
이 사건 비상계엄 선포 당시에는 그러한 국가비상사태가 발생하지 않았고 행정 및 사법 기능의 수행이 현저히 곤란한 상황도 아니었다. 그런데도 군과 경찰을 동원하여 국회, 언론사 등을 장악하려는 의도로, 헌법상 필수적 사전 절차인 국무회의 심의조차 실질적으로 거치지 않은 채 선포한 이 사건 비상계엄은 헌법질서에 어긋나고 국민의 기본권을 침해하는 것으로서 그 자체로 위헌·위법함에는 의문의 여지가 없다.
판결문에는 내란이라는 표현이 여러 차례 나온다. "윤석열 등이
위헌·위법한 비상계엄을 통하여 폭동을 일으켜 국회의 권능행사를 정지시키려는 등의 시도를 함으로써 내란행위에 나아갔다
고 보는 것", "군 병력 동원과 국회 등 주요 기관에의 투입, 포고령 발령 등 내란의 핵심적인 실행행위는 윤석열이 김용현 등과 사전에 수립한 계획
에 따라..."라는 내용이 담겼다.
판결문 내용을 따져보면, 대법원 전원합의체가 '12·3 비상계엄은 내란'이라고 평가했다고 볼 수 있다. 무엇보다 이 사건을 재판에 넘긴 내란특검(특별검사 조은석)은 이번 판결의 의미를 다음과 같이 짚었다.
12·3 비상계엄이 국헌문란을 목적으로 한 내란이라는 사실이 처음으로 판결로서 확정되었습니다. 사법부의 이러한 판단은 12·3 내란의 실체를 확인하고 단죄하는 흔들림 없는 토대가 될 것입니다.