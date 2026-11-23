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큰사진보기 ▲냉동 새우는 냉장 해동이나 찬물 해동이 정석이다. 뜨거운 물과 실온 방치는 금물이다. ⓒ 이민호 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

20년 넘게 해산물을 다루고 있다. 냉동 새우는 손질이 되어 있어 편리하고 보관도 쉬워 볶음밥이나 파스타, 샐러드 등 여러 요리에 두루 쓰인다. 가정에서도 냉동실에 한 봉지쯤 넣어두는 식재료다.그런데 냉동 새우는 어떻게 해동하느냐에 따라 맛과 식감이 꽤 달라진다. 급하다고 뜨거운 물에 담그거나 싱크대에 꺼내 몇 시간씩 실온에 두는 경우가 있는데, 이런 방식은 피해야 한다. 겉부터 빠르게 녹으면서 살이 물러질 수 있고, 실온에 오래 두면 세균이 증식할 위험도 커진다. 새우의 탱탱한 식감을 살리려면 해동부터 신경 써야 한다.냉동 새우는 잡은 뒤 급속 냉동해 신선도를 유지하는 식재료다. 제대로 냉동하고 보관한 제품이라면 해동 후에도 충분히 좋은 맛을 낼 수 있다. 마트에서 제품을 고를 때 한 가지 살펴볼 부분이 있다. 새우 표면에 얇게 입혀진 얼음 막이다. 영어로는 글레이즈(Glaze)라고 부르는데, 냉동 상태에서 수분이 빠져나가거나 산화되는 것을 막아주는 역할을 한다.문제는 얼음 막이 새우의 무게에 포함되는지 여부다. 제품마다 표시 방식이 다르기 때문에 포장 뒷면의 순중량(Net Weight)이나 고형량(Drained Weight)을 확인하는 것이 좋다. 얼음 무게까지 포함한 중량인지 살펴보면 실제 새우의 양을 비교하는 데 도움이 된다.봉지 안의 새우가 한 덩어리로 단단하게 뭉쳐 있거나 하얀 성에가 지나치게 많이 끼어 있다면 보관이나 유통 과정에서 온도 변화가 있었는지 의심해 볼 만하다. 이런 제품은 해동했을 때 수분이 많이 빠져나오거나 식감이 떨어질 수 있다. 가능하면 새우가 낱개로 잘 분리되어 있는 제품을 고르는 편이 낫다.주방에서 냉동 새우를 해동할 때 가장 먼저 생각하는 방법은 냉장 해동이다. 요리하기 전날 냉동실에서 냉장실로 옮겨 천천히 녹이는 방법이다. 시간이 조금 걸리지만 온도를 안정적으로 유지할 수 있어 가장 권할 만하다. 시간이 부족하다면 찬물을 이용해도 좋다. 새우를 지퍼백에 넣고 공기를 최대한 뺀 뒤 밀봉해 찬물에 담근다. 새우의 크기와 양에 따라 차이가 있지만 보통 30분 안팎이면 충분히 녹는다. 물이 차갑게 유지되도록 중간에 갈아주는 것이 좋다.이때 새우를 물에 직접 담그는 것은 피하는 편이 낫다. 물을 흡수해 식감이 달라질 수 있고 맛 성분도 빠져나갈 수 있기 때문이다. 뜨거운 물이나 미지근한 물은 겉면부터 빠르게 녹여 온도 관리가 어려워지므로 사용하지 않는 것이 좋다. 전자레인지 해동도 부분적으로 익어버려 탱탱한 식감을 살리려는 요리에는 권하지 않는다.해동한 새우를 다시 얼리는 문제도 알아둘 필요가 있다. 냉장고에서 안전하게 해동했고 계속 낮은 온도로 관리했다면 재냉동이 가능한 경우도 있다. 다만 얼고 녹는 과정이 반복되면 수분이 빠져나가 식감과 품질이 떨어질 수 있다. 실온에 오래 방치한 새우는 다시 냉동한다고 안전해지는 것도 아니다. 그래서 처음 구입했을 때 한 번 사용할 양만큼 나눠 냉동해 두는 방법을 추천한다. 남은 새우는 해동 후 냉장 보관하면서 가급적 빨리 사용하고, 보관 상태가 의심스럽다면 아깝더라도 버리는 것이 낫다.냉동 새우는 영하 18도 이하에서 온도가 일정하게 유지되도록 보관해야 한다. 냉동실에 오래 넣어두면 안전성뿐 아니라 맛과 식감도 영향받는다. 두세 달 안에 사용하는 것을 하나의 기준으로 삼으면 품질을 유지하는 데 도움이 된다. 해동했을 때 시큼하거나 암모니아 같은 냄새가 나고 표면이 끈적거리거나 미끈거린다면 먹지 않는 것이 좋다.해동이 끝난 새우는 조리하기 전 키친타월로 물기를 꼼꼼하게 닦아준다. 이 과정은 생각보다 중요하다. 물기가 많으면 팬에 넣었을 때 새우가 노릇하게 익기보다 수분이 빠져나와 삶아지는 것처럼 될 수 있다.껍질이 있는 새우라면 등 쪽에 칼집을 내고 내장을 제거한다. 새우의 크기에 따라 이쑤시개를 이용해 등 쪽 마디 사이로 내장을 빼내도 된다. 비린내가 신경 쓰인다면 맛술이나 청주를 조금 사용할 수 있지만, 신선한 새우라면 특별한 양념 없이도 충분히 맛있다.날새우를 손질한 칼과 도마는 다른 식재료를 다루기 전에 깨끗하게 씻어야 한다. 특히 채소나 바로 먹는 식재료와 도구를 함께 사용하지 않도록 주의해야 한다.이제 가장 중요한 익힘 과정이다. 새우를 익히면 투명하던 살이 불투명해지고 분홍빛을 띠면서 몸이 둥글게 말리기 시작한다. 주방에서 흔히 이야기하는 것이 바로 'C자'와 'O자' 모양이다.몸이 C자 모양으로 살짝 말렸을 때가 탱탱한 식감을 살리기 가장 좋은 시점이다. 반대로 지나치게 오래 익히면 몸이 더 둥글게 말리고 살이 단단해지면서 질겨질 수 있다. 물론 모양만으로 익힘 정도를 판단해서는 안 된다. 새우의 속까지 충분히 익었는지도 함께 확인해야 한다.볶음밥이나 파스타에 넣을 때는 다른 재료를 먼저 익힌 뒤 새우를 넣는 것이 좋다. 새우는 크기에 따라 익는 시간이 다르지만 대체로 오래 걸리지 않는다. 국이나 찌개에 넣을 때도 처음부터 넣기보다는 조리가 거의 끝날 무렵 넣어 익히면 살이 질겨지는 것을 줄일 수 있다.팬에 볶을 때는 팬을 충분히 달군 다음 기름을 두르고, 새우를 한꺼번에 너무 많이 넣지 않는 것이 좋다. 팬의 온도가 떨어지면 새우에서 수분이 빠져나와 물이 생기기 쉽다.주방에서 냉동 새우를 다룰 때 늘 신경 쓰는 원칙은 두 가지다. 해동할 때 서두르지 않는 것, 그리고 불 위에서 너무 오래 익히지 않는 것이다. 같은 냉동 새우라도 어떻게 녹이고 얼마나 익히느냐에 따라 식탁에 올라오는 맛과 식감은 완전히 달라진다.