큰사진보기 ▲전두환기념사업추진위의 경과 보고에 포함된 ‘재심청구 준비’. 김영삼 정부에서 확정 판결받은 전두환 내란수괴 사건에 대해 재심청구를 준비하겠다는 것이다. ⓒ 오마이뉴스 구영식 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 한국기독교연합회관에서 열린 ‘전두환 대통령 제5주기 추모 학술행사‘. ⓒ 오마이뉴스 구영식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1997년 12월 22일 12·12및 5·18 사건과 전직 대통령 비자금 사건에 연루돼 수감중이던 전두환이 정부의 특별사면 조치로 석방, 측근들에 둘러싸여 안양교도소에서 출감하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

육사(육군사관학교), 전씨 종친회, 대구공고 출신 등이 주축인 전두환기념사업회 추진위원회가 출범하고 김영삼 정부 때 이루어진 전두환(2021년 11월 23일 사망) 내란 수괴 사건에 대한 재심 청구를 준비하는 것으로 확인됐다.육사총구국동지회와 전군구국동지연합회, 국군명예회복운동본부는 '전두환 5주기'인 23일 오후 2시부터 한국기독교연합회관 3층 아가페홀에서 '전두환 대통령 제5주기 추모 학술행사'를 열었고, 이 행사에서는 '전두환 대통령 기념사업 추진위원회 출범'에 관한 경과 보고가 있었다. 특히 전두환기념사업추진위원회의 주요 업무에 '재심 청구 준비'가 포함돼 있어 주목된다.최종대 현 전국구국동지연합회 회장 겸 육사총구국동지회 회장이 이날 행사에서 공개한 경과보고에 따르면, 먼저 전두환과 인연(공무원, 정치인, 군, 지연, 학연, 혈연)이 있는 민·관·군 주요 인사들을 추진위원으로 위촉했다. 추진위원장은 박희도 전 육군 참모총장이자 현 대불총(대한민국지키기불교도총연합) 회장이 맡았고, 민간위원에는 황보학 대구공고축구부 후원회장과 전종목 전씨중앙종친회 회장, 박외희 재경합천향우회 회장이 위촉됐다.이와 함께 군 출신 위원으로는 배양일 전 예비역 중장(공사 12기, 전 청와대 공군연락관), 서영길 예비역 중장(해사 22기), 이석복 전 연합사 부참모장(육사 21기, 전 5사단장), 유효일 전 국방부 차관(육사 22기, 전 육군대학 총장, 전 청와대 비서관), 조영호 전 예비역 중장(학군 7기, 전 군단장), 전인구 예비역 장군(육사 27기)이 위촉됐고, 총무는 최종대 회장(육사 31기, 전 육총 회장, 대통령 경호실 근무)이 맡았다.전두환기념사업추진위원회는 전두환 추모 등 기념사업에 대한 업무를 맡고, 유족이나 관련단체, 인사 간의 매개체 역할을 하기로 했다. 내년 초 회칙을 마련하고, 분기 1회 모임을 열기로 했다. 매년 전두환 기일(11월 23일)에 전두환 추모행사를 주최·주관하고, 이후 기념사업회를 거쳐 기념재단으로 조직을 확장할 계획이다.가장 주목되는 것은 전두환기념사업추진위원회에서 진행할 '주요업무'다. 전두환 추모행사, 기념사업회·기념재단 출범 준비, 추모사업을 위한 사무공간과 재원 마련뿐만 아니라 전두환 관련 언론보도, 학술발표시 오류나 왜곡에 대해 시정을 요구하고, 특히 "YS정부 정치 재판의 불법성 여론화, 재심청구 준비"하는 내용이 포함돼 있다. "재심청구"란 김영삼 정부(문민정부) 때 전두환이 반란수괴와 내란수괴 등의 혐의로 구속기소돼 무기징역을 선고받고 확정된 재판에 대해 재심을 청구하겠다는 것이다.김영삼 정부 출범 이후 정승화 전 육군참모총장, 정동년 당시 광주민중항쟁 상임의장 등의 고소·고발에 검찰이 수사에 나섰지만 "성공한 내란은 처벌할 수 없다"라는 논리를 내세워 '공소권 없음'을 처분했다(1995년 7월). 하지만 '노태우 비자금 사건'이 터지자 당시 김영삼 대통령은 '5·18 민주화운동 등에 관한 특별법' 제정을 지시했고, 검찰은 특별수사본부를 구성해 재수사에 착수했다(1995년 11월).이후 전두환은 내란수괴 등의 혐의로 구속 기소됐고(1995년 12월) 1심 재판부는 전두환에게 사형과 추징금 2259억여 원을 선고했다(1996년 8월). 2심 재판부는 6·29 선언과 평화적 정권 이양, 경제발전 기여 등을 이유로 전두환의 형량을 사형에서 무기징역(추징금 2205억 원)으로 감형했고(1996년 12월), 대법원은 이를 최종 확정했다(1997년 4월).다만 대법원 확정 판결 8개월 만에 김영삼 대통령이 김대중 대통령 당선인과의 협의를 거쳐 전두환·노태우를 특별사면했다(1997년 12월). 앞서 대선 때 김대중 당선인은 전두환·노태우 특별사면을 대선 공약으로 내걸었다. 당시 정동영 새정치국민회의 대변인은 "국민화합의 차원에서 국민들도 이해하고 용서할 것으로 본다"라고 논평했다.이렇게 대한민국 헌정사상 두 전직 대통령(전두환·노태우)이 내란죄 등으로 유죄를 확정 판결 받은 첫 사례였던 사건에 대해 재심을 청구하겠다는 것이어서 실제 진행될 경우 큰 반발이 예상된다.한편 지난 2022년 전두환 1주기 때는 '자유우파 시민단체'에서 약식으로 추모행사를 주최했고, 2023년부터 2025년까지는 육사총구국동지회(육총) 주최로 추모공연(2회)과 학술행사(1회)를 진행했다. 추진위원회측은 "2025년 4주기 추모행사 때는 민간 출신 참여를 추진했으나 호응이 부족했고, 이번 5주기 추모행사 때 기념사업추진위원회를 출범시켜 전 국민의 참여를 촉진하려고 한다"라고 밝혔다.