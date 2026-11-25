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큰사진보기 ▲옥녀봉에서 내려다 본 금강. ⓒ 이숙자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 논산 강경읍 옥녀봉에서 바라본 금강의 노을. 서쪽 하늘을 붉게 물들인 석양이 강물 위로 번지며 장관을 이루고 있다. 하루의 끝자락, 옛 강경포구를 품은 금강이 황금빛으로 물들고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경성지성당. ⓒ 이숙자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 개인 브런치에도 실립니다.

무슨 미련 때문인지 나무는 아직 가을 풍경인 단풍잎이 매달려 바람에 떨고 있다. 그 아래 낙엽들은 수북이 쌓여 아직은 가을이라고 소리치는 것 같다. 가을은 미쳐 겨울 맞이를 못했는데 기온은 오르락 내리락 겨울과 가을 사이를 왔다 갔다 하면서 우리를 헷갈리게 한다. 엊그제, 내가 사는 곳에 첫눈도 내렸다. 가을과 겨울이 서로 뒤엉켜 갈길을 잃어버린 것 같다.이런 날씨에 가을이라고 말하기도 멋쩍다.낮인데도 불구하고 깜깜한 하늘에서는 눈보라까지 몰아쳤다. 마치 겨울의 한가운데 서 있는 듯한 느낌이었다. "오, 겨울이 왔구나." 나는 아직 가을을 보낼 마음의 준비가 되지 않았는데, 어쩌란 말인가, 심란했다. 다음날은 시 낭송 모임에서 가을 나들이를 가기로 한 약속된 날인데.그러나 염려는 기우에 불과했다. 다음 날은 다시 가을로 돌아와 날씨도 포근하고 햇살도 고왔다. 세상에, 하루 이틀 사이에 계절이 이처럼 옮겨 다니다니 놀라울 따름이다. 지난 21일 우리는 버스를 타고 군산에서 가까운 강경으로 향했다. 첫 번째 목적지는 박범신 작가의 소설 제목에서 이름을 가져온 소금문학관이었다.문학관에 도착하자 비스듬한 언덕 위에 자리 잡은 건물의 위치가 마음을 사로잡았다. 소설 <소금>의 배경이 된 금강이 한눈에 들어왔다. 마치 어머니의 품처럼 아늑하고 아름다운 풍경은 한적하고 고요했다. 해설사가 상주하고 있어 작가님은 부재중이지만 티브이로 영상을 보여준다. 작가님의 일상과 글을 써온 내력과 작품들에 관해서.갈대가 바람에 서걱 대는 갈대 숲을 따라 혼자 사유하며 하루 종일 책을 읽고 글을 썼을 작가의 일상을 상상해 보았다. 어쩌면 그에게는 눈앞에 펼쳐진 모든 풍경과 마주하는 사람들, 스쳐 가는 바람 소리까지도 글의 소재였을 것이다. 글이란 원래 고통스럽고, 외롭고 고요한 시간 속에서 태어나는 영혼의 소리다. 슬픔이 마음속에 깊이 내재해 있을 때, 그것은 새로운 언어로 바꾸어 스스로 위로 받고자 하는 마음의 변신 술 인지도 모른다.박범신 작가에게도 어린 시절 아버지의 부재와 가난은 외로움이었을 것이며, 그 삶에서 벗어나고자 하는 간절함이 글쓰기의 출구가 되었을 것이다.소금 문학관 뒤편에는 옥녀봉이 자리하고 있다. 금강을 감돌아 흐르는 강 언덕에 자리한 옥녀봉은 예전부터 풍경이 아름답기로 소문난 곳이다. 작가에게는 글쓰기 소재를 찾을 수 있는 놀이터와도 같은 곳이었을 것이다. 금강에 떠오르는 아침해와 저녁 무렵 강물 위로 내려앉는 노을을 바라보는 것만으로도 문학의 세계에 몰입할 수 있는 아름다운 배경이 되었으리라.수령 400년이 된 당산나무 몇 그루와 커다란 바위들 사람의 손으로 옮겨 놓을 수 없는 자연 그대로의 모습이라 더욱 흥미로웠다. 당산나무 아래 않아 눈앞에 펼쳐진 금강의 풍경을 바라보며 글을 썼다는 박범신 작가의 고향 강경은 작은 도시지만 정겨웠다. 조선시대 세워졌다는 봉수대며 잠시 쉼을 할 수 있는 송재 정이란 정자도 자리하고 있어 쉼을 할 수 있는 곳이다.우리 몇 사람은 그 기운을 조금이라도 받고 싶어 한참 동안 그곳에 앉아 유유히 흐르는 금강의 물결을 바라보았다. 이른바 물멍이었다. 그렇게 한참을 머물다 아쉬운 마음으로 자리에서 일어났다. 이런 곳은 많은 사람보다 한두 사람이 여유 있는 시간을 갖고 천천히 걷는 여행이 더 많은 걸 느낄 수 있을 것 같았다.점심 때가 되어 강경의 유명한 젓갈 백반 집으로 향했다. 사람들이 줄을 서서 기다리고 있었지만 미리 예약한 덕분에 우리는 곧바로 식당에 들어갈 수 있었다. 식탁에는 여러 종류의 젓갈 반찬이 한꺼번에 차려졌다. 종류가 어찌나 많은지 무엇이 무슨 젓갈인지 구분하기도 어려웠다.여행을 가면 그곳의 유명한 음식을 먹어야 하다는 것, 그것 또한 여행이 주는 소소한 즐거움이다.식사 후 식당에서 바로 보이는 곳에 성당이 있어 그곳도 들렸다. 천주교 신자가 아니더라도 천주교 성지는 누구나 찾아볼 수 있는 곳이다. 김대건 신부님이 마카오에서 배를 타고 우리나라에 들어온 곳이 강경 포구였다는 이야기들 들으면 이곳이 천주교 성지라는 역사적 의미가 있는 곳이다.우리는 성모님상 곁에 촛불을 밝히고 저마다 소원 하나 씩을 빌었다. 회원 중에 한 분이 천 원 씩 나누어 준 돈으로 촛불을 켠 것이다. 복 지은 사람, 넓은 잔디 정원과 성당의 모습도 아름다웠다. 햇살 또한 포근포근해 사람들의 마음까지 따뜻한 기운은 받았다. 마치 초등학교 시절 소풍이라도 나온 듯 즐거워하는 여인들의 모습이 참 보기 좋았다. 나이를 잊고 함께 웃으며 즐거워하는 모습에서 삶의 작은 행복을 발견하기도 한다.다음은 강경에 왔으니 빼놓을 수 없는 젓갈 시장 구경이었다. 다행히 강경에는 나와 함께 다도 공부를 함께 했던 지인이 있어 그분이 운영하는 젓갈 가게로 향했다. 매번 놀러 오라는 말을 오늘에야 실행에 옮긴 셈이다. 가계에 들어서는 순간 나는 깜짝 놀랐다. 이건 가게가 아니라 젓갈 공장에 가까웠다. 커다란 드럼통마다 새우젓이 가득 담겨있었다. 올해는 새우젓 가격도 비싸다고 한다.젓갈 가계 지인은 간식으로 찐 고구마와 감귤까지 준비해 놓은 배려라니, 작은 정성에 기분이 좋았다.우리는 이번 여행에 함께하지 못한 회원들의 몫까지 생각해 새우젓 1Kg씩 열 개를 샀다. 다른 회원들도 각자 좋아하는 젓갈을 종류 별로 골라 사고 모두가 분주하다. 그런데 그것으로 끝이 아니라 지인은 무장아찌까지 참석한 사람 수대로 선물도 챙겨 차에 올려 주었다.그 넉넉한 마음이 참 고마웠다. 사람은 혼자 살아갈 수 없다. 서로의 마음을 나누고 작은 정을 주고받으며 살아가는 것이 인생이라는 생각이 들어 흐믓한 시간이다.다음 코스는 이병헌 주연의 드라마 '미스터 선 샤인' 촬영 세트 장 이었다. 그곳에는 우리가 어린 시절 보았던 풍경을 그대로 재현한 건물들이 세워져 있었다. 어찌나 낯익고 생경 한 지, 그 시절에는 정말 그랬지 하면서 몇십 년 전으로 시간 여행을 떠나는 기분이었다.세트 장에는 모형 건물들이 늘어서 있었지만 '금성 다방' 한 곳만 문을 열고 손님을 기다리고 있었다. 우리는 다리도 쉴 겸 다방으로 우르르 몰려 들어가 자리를 잡았다. 갑자기 많은 손님이 들이닥치니 나이 지긋 한 주인 어른들은 주문 받은 차를 내느라 분주했다. 차가 나오기를 기다리는 동안 누군가 휴대폰으로 흘러간 옛 노래를 틀었다.'섬 마을 선생님' 이미자의 노래를 시작으로 익숙한 노래들이 흘러나왔다. 우리는 하나둘 노래를 따라 부르기 시작했고, 어느새 탁자를 두드리며 박자를 맞추는 흥겨운 합창이 되었다. 다행히 이층에는 우리 회원들뿐이었다. 누구의 눈치도 볼 것 없이 마음껏 노래하고 웃었다. 참으로 유쾌한 시간이었다.여행이란 때로 이렇게 뜻밖의 순간에 더 큰 즐거움을 선물 받는다.차를 마시신 뒤 다시 버스에 올라 서 천에 있는 문헌 서원으로 향했다. 고려시대 문신이자 학자인 이색의 숨결을 더듬어 볼 수 있는 곳이다. 단풍이 곱게 물든 언덕 위에서 사진도 찍고 멋들어진 한옥을 배경으로 함께 찍은 사진은 참 아름다웠다. 가을 끝자락에서 만난 풍경과 사람들, 그 모든 것이 한 장의 추억으로 남는다.시 낭송 모임의 가을 나들이는 근사한 곳에서 저녁 만찬까지 하고서야 멋지게 마무리되었다.사람은 무엇으로 사는가.나는 때때로 이 질문을 스스로에게 던진다. 매일 치열하게 나 자신과 싸우며 살아가는 삶, 그 안에서 나는 어떤 모습으로 살아가고 있는가, 인생이란 무대에서 나는 어떤 역할로 나를 승화시킬 것인가. 생각해 보면 우리는 모두 인생이라는 무대에 선 배우들이다.누군가가 정해 준 배역을 연기하는 것이 아니라 스스로 자신의 삶을 만들어 가는 배우다. 그 무대의 주인공은 바로 나다. 오늘도 나는 나에게 주어진 하루라는 무대에서 나만의 연극을 하고 있다.