게르하르트 슈뢰더 전 독일 총리 부부가 경북 예천을 찾아 한옥에서 하룻밤을 보내고 우리 전통문화를 체험했다.
예천군은 슈뢰더 전 총리 부부가 지난 20일부터 1박 2일 일정으로 풍양면 삼강리 일원을 찾아 전통문화를 체험하고 삼강주막을 찾는 등 한국의 음식과 주거문화를 둘러봤다고 밝혔다.
슈뢰더 전 총리 일행은 20일 송암고택에 머물며 파전과 배추전 등 한국 음식문화를 접하고 21일에는 낙동강과 내성천, 금천이 만나는 삼강나루의 삼강주막을 찾았다.
총리 일행은 꽃마차로 삼강문화단지 강변을 돌아본 후 강문화전시관으로 이동해 낙동강의 역사와 문화를 담은 전시를 관람했다.
슈뢰더 전 총리는 1988년부터 2005년까지 독일 제7대 연방총리를 지냈으며 2018년 전문통역인인 한국인 김소연씨와 5번째 결혼했다. 이 때문에 한국에 대한 관심이 많은 것으로 알려졌다.
총리 일행은 한국 전통문화를 체험한 뒤 "한국의 멋을 가까이에서 느낄 수 있어 무척 좋았다"고 소감을 밝힌 것으로 알려졌다.
또 삼강주막 부엌 벽에 걸려 있는 막대기 모양으로 표시되어 있는 외상장부에 관심을 보이며 자신의 외상장부와 비슷하다는 농담을 건네기도 했다.
꽃마차를 타고 삼강주막 일대를 둘러본 뒤에는 마치 신혼여행을 온 것 같다며 무척 기뻐하기도 했다.
슈뢰더 전 총리의 예천 방문은 삼강리 출신 정재송 제이스로보틱스 회장의 초청으로 이루어진 것으로 알려졌다.
정 회장은 예천국제스마트폰영화제 조직위원장을 8년째 맡아 고향의 문화활동에 적극 노력하고 있다.
정 회장은 "이번 방문이 세계 속에 예천의 역사와 문화, 관광자원을 더 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.