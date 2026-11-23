큰사진보기 ▲슈뢰더 전 독일 총리가 지난 20일과 21일 경북 예천을 방문해 한국문화를 체험했다. ⓒ 예천군 관련사진보기

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게르하르트 슈뢰더 전 독일 총리 부부가 경북 예천을 찾아 한옥에서 하룻밤을 보내고 우리 전통문화를 체험했다.예천군은 슈뢰더 전 총리 부부가 지난 20일부터 1박 2일 일정으로 풍양면 삼강리 일원을 찾아 전통문화를 체험하고 삼강주막을 찾는 등 한국의 음식과 주거문화를 둘러봤다고 밝혔다.슈뢰더 전 총리 일행은 20일 송암고택에 머물며 파전과 배추전 등 한국 음식문화를 접하고 21일에는 낙동강과 내성천, 금천이 만나는 삼강나루의 삼강주막을 찾았다.총리 일행은 꽃마차로 삼강문화단지 강변을 돌아본 후 강문화전시관으로 이동해 낙동강의 역사와 문화를 담은 전시를 관람했다.슈뢰더 전 총리는 1988년부터 2005년까지 독일 제7대 연방총리를 지냈으며 2018년 전문통역인인 한국인 김소연씨와 5번째 결혼했다. 이 때문에 한국에 대한 관심이 많은 것으로 알려졌다.총리 일행은 한국 전통문화를 체험한 뒤 "한국의 멋을 가까이에서 느낄 수 있어 무척 좋았다"고 소감을 밝힌 것으로 알려졌다.또 삼강주막 부엌 벽에 걸려 있는 막대기 모양으로 표시되어 있는 외상장부에 관심을 보이며 자신의 외상장부와 비슷하다는 농담을 건네기도 했다.꽃마차를 타고 삼강주막 일대를 둘러본 뒤에는 마치 신혼여행을 온 것 같다며 무척 기뻐하기도 했다.슈뢰더 전 총리의 예천 방문은 삼강리 출신 정재송 제이스로보틱스 회장의 초청으로 이루어진 것으로 알려졌다.정 회장은 예천국제스마트폰영화제 조직위원장을 8년째 맡아 고향의 문화활동에 적극 노력하고 있다.정 회장은 "이번 방문이 세계 속에 예천의 역사와 문화, 관광자원을 더 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.