큰사진보기 ▲수도권 인구가 비수도권을 앞지른 것은 2019년의 일이다. 하지만 청년들은 그보다 15년이나 먼저 짐을 싸기 시작했다. 19~34세 청년 인구는 이미 2004년 전후로 수도권이 비수도권을 추월했고, 2000년 47.9%였던 수도권 청년 비중은 2025년 56.0%까지 치솟았다. ⓒ 국회입법조사처 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이를 바탕으로 지역을 네 유형으로 나누자 흥미로운 풍경이 펼쳐졌다. 여건과 청년 유입이 모두 좋은 '지속성장 가능형(유형 1)' 41곳과, 둘 다 열악해 비수도권 인구감소지역의 88.5%가 몰려 있는 '소멸위기 대응형(유형 2)' 84곳은 해법이 비교적 분명했다. 진짜 문제는 여건과 청년의 선택이 엇갈리는 나머지 38곳이었다. ⓒ 국회입법조사처 제공 관련사진보기

수도권 인구가 비수도권을 앞지른 것은 2019년의 일이다. 하지만 청년들은 그보다 15년이나 먼저 짐을 싸기 시작했다. 19~34세 청년 인구는 이미 2004년 전후로 수도권이 비수도권을 추월했고, 2000년 47.9%였던 수도권 청년 비중은 2025년 56.0%까지 치솟았다. 전체 인구의 수도권·비수도권 격차가 약 2%p인 데 비해 청년층 격차는 12.0%p로 6배에 달한다. 지역 불평등이라는 거대한 위기를 가장 먼저 알린 조기 경보가 바로 청년의 발걸음이었던 셈이다.국회입법조사처가 23일 국회 기자회견에서 발표한 '지역간 불평등 분석지표 개발 및 실증분석 연구'는 그동안 우리 사회가 놓쳐온 이 조기 신호에 주목했다. 지난 20여 년간 공공기관을 옮기고 혁신도시를 세우며 막대한 예산을 쏟아부었지만 수도권 집중은 좀처럼 꺾이지 않았다.입법조사처는 그 이유로 기존 지표들이 인구 감소 순위를 매겨 당장 급한 곳에 예산을 나눠주는 데는 쓰였지만, 정작 청년이 왜 떠나는지 원인을 짚어내지는 못했기 때문이라고 봤다. 환자의 열이 39도로 같다고 모두 같은 약을 처방할 수 없듯, 지역마다 다른 병명을 찾아 맞춤형 처방을 내려야 한다는 것이 이번 연구의 출발점이다.연구진이 435개 지표 중 일자리·교통·생활·문화·교육 등 5개 분야 16개 핵심 지표를 추려 비수도권 163개 시·군·구를 들여다본 결과, 지역 여건과 가장 정직하게 맞물린 지표는 단연 청년 순이동률이었다.이를 바탕으로 지역을 네 유형으로 나누자 흥미로운 풍경이 펼쳐졌다. 여건과 청년 유입이 모두 좋은 '지속성장 가능형(유형 1)' 41곳과, 둘 다 열악해 비수도권 인구감소지역의 88.5%가 몰려 있는 '소멸위기 대응형(유형 2)' 84곳은 해법이 비교적 분명했다. 진짜 문제는 여건과 청년의 선택이 엇갈리는 나머지 38곳이었다.먼저 생활 여건은 부족하지만 청년이 들어오는 '정주기반 보완형(유형 3)' 15곳은 신도시나 공장 하나에 위태롭게 기댄 모습이었다. 전남 무안은 남악·오룡 신도시 입주 때마다 청년이 늘었지만, 광주·전남에서 온 청년의 46.5%가 바로 옆 목포에서 넘어온 이웃이었다. 충남 당진은 제철소와 산업단지 덕에 청년을 끌어들였으나 철강 경기가 꺾인 2018~2021년에는 다시 청년들이 빠져나갔다.최근 5년간 유형 3 전체로 보면 같은 도 안에서 9907명이 들어왔지만 다른 시·도로는 1만1801명이 빠져나갔다. 일자리는 청년을 부르는 시작일 뿐, 병원과 학교, 교통 같은 정주 여건을 제때 채우지 않으면 '물 들어올 때 노를 젓지 못하고' 찾아온 기회를 놓치게 된다.더 뼈아픈 대목은 살기 좋다는 평가를 받는 '청년유인 부족형(유형 4)' 23곳이다. 대구 수성구와 부산 해운대구, 창원, 울산 동구, 목포 등 한때 지역을 이끌던 거점도시와 광역시 자치구가 대거 포함됐다.5개 분야 여건이 모두 전국 중앙값을 넘는데도 최근 5년간 이곳에서 20~34세 청년 18만8천 명이 순유출됐고, 그중 78%가 다른 시·도로 떠났다. 인구감소지역으로 지정된 곳이 4곳뿐이라 아직은 버틸 만해 보이지만, 이는 과거에 자리 잡은 중장년층이 규모를 지키고 있는 착시일 뿐이다.청년이 떠나는 속사정은 도시마다 달랐다. 대구 수성구는 초·중·고 교육과 주거 환경은 뛰어나지만 대기업 종사자 비율(10.7%)이 서울 자치구 평균의 절반에도 못 미쳐 대학과 취업을 앞둔 20대가 떠난다. 반대로 울산 동구는 대기업 종사자 비율(43.3%)이 가장 높지만 신규 입직률(2.5%)은 바닥이고, 3대 조선사의 사내하청 비중이 63%에 달해 청년이 들어갈 문이 좁다. 중장년이 살기 좋다고 청년에게도 좋은 도시는 아니라는 방증이다.보고서는 이제 일률적인 지원에서 벗어나야 한다고 강조한다. 유형 3 지역은 신도시 입주나 공장 가동 시점에 맞춰 교통·의료·돌봄·학교를 함께 짓고, 이웃 도시의 청년을 빼앗는 제로섬 경쟁을 막기 위해 권역 단위로 생활권을 설계해야 한다.유형 4 지역은 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 등으로 진학부터 취업·경력까지 이어지는 끊긴 고리를 잇고, 산업도시의 신규 채용 확대와 원·하청 격차 해소, 원도심과 신도시의 통합 관리에 나서야 한다. 특히 아직 인구감소지역으로 지정되지 않은 유형 4 지역 19곳은 조기 관찰 대상으로 삼아 청년 유출을 미리 막아야 한다.국회입법조사처는 현재 '지역불평등 완화연구 TF'를 통해 광산구·나주·원주·김천·구미 등산 현장을 살피고 있으며, 연말까지 그 결과를 내놓을 예정이다. 앞으로 이 지표를 정기적으로 갱신해 지역의 변화를 추적하고, 중장년·노년층과 청년 고용의 질까지 아우르는 지표로 다듬어 나갈 계획이다.