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"내 발가락에

붉은 실이 있어요.

말랑말랑, 따뜻하게

나를 감싸던 길."

"지금은 보이지 않아도

마음은 언제나

따뜻하게 이어져 있어요."

"으악!"

"비켜, 내 자리야!"

"암 환자끼리 행복하게 살아야지."

"할아버지, 할아버지."

덧붙이는 글 | 《내 발가락에 실이 있어》는 양순길이 글을 쓰고 성금례가 그림을 그린 책으로, 대경북스에서 펴냈습니다. 뒤표지에는 조한욱 한국교원대학교 명예교수와 《느리게 걷는 미술관》의 저자 임지영 님의 추천사가 실려 있습니다. 종이책 정가는 18,000원이며, 교보문고·예스24·알라딘에서 구입할 수 있습니다. 전자책으로도 출간됐습니다. 종이책 ISBN은 979-11-7168-153-2입니다.

살다 보면 말로 설명하기 어려운 끌림이 있다. 누군가는 한 권의 책에 마음을 빼앗기고, 누군가는 낯선 여행길에 이끌린다. 내게 손녀 재이가 그랬다. 딸이 보내온 사진 한 장을 몇 번이고 들여다보았다. 영상 속에서 재이가 노래를 부르고 두 팔을 벌려 달려가면, 내 마음도 어느새 태평양을 건너 아이 곁에 가 있었다. 영상이 끝나고도 재이가 지금 무얼 하고 있을지 궁금했다.재이는 2022년 10월 미국 브루클린에서 태어나 지금은 뉴저지에서 자란다. 우리 부부는 양평에서 산다. 딸이 보내온 사진을 보며 아내는 붓을 들었고, 나는 그 곁에서 그리움과 기다림을 글로 옮겼다.처음에는 아이의 시간을 조금 더 오래 붙잡아 두고 싶은 할배와 할미의 마음이었다. 그러나 그림과 글이 한 장 한 장 쌓이면서 그것은 단순한 성장 기록이 아니었다. 그렇게 그림책 <내 발가락에 실이 있어>가 세상에 나왔다.책 속 아이는 그 실을 따라 세상으로 나왔다고 속삭인다.재이의 웃음소리가 뉴저지에서 울려 퍼질 때, 그 울림은 태평양을 건너 양평의 집에도 닿았다. 멀리 떨어져 있어도 서로를 향해 이어지는 가족의 사랑이었고, 시간과 거리를 건너 마음을 연결하는 보이지 않는 실이었다.신 자두를 한 입 베어 문 재이의 눈이 번쩍인다. 새콤한 맛에 얼굴이 쪼글쪼글해지자, 그림책 속 못난이 인형 삼 형제가 슬금슬금 다가온다.아내의 붓 끝에서 손녀의 찡그린 얼굴은 한바탕 소동의 시작이 되었다. 그 페이지를 펼칠 때마다 나는 재이의 얼굴부터 본다. 아이는 자기가 그날 어떤 표정을 지었는지 기억할까.돌아보면 우리 부부에게도 쉽지 않은 시간이 있었고, 지금도 그 길 위에 있다. 나는 2016년 조기 위암 진단을 받고 5년 뒤 완치 판정을 받았다. 그런데 올해 1월 다시 조기 위암 진단을 받았고, 수술을 받은 뒤 지금은 경과를 지켜보고 있다. 아내는 6월 19일 유방암 수술을 받았다.어느 날 아내가 외출을 준비하다 내게 말했다.비장한 각오가 아니었다. 삶을 그대로 받아들이면서도 끝내 행복을 선택하겠다는 조용한 다짐이었다. 나는 그 한마디를 지금도 마음에 두고 있다. 검사 결과를 기다리며 마음이 무거운 날에도 영상 속에서 재이가 웃으면 나도 따라 웃었다. 작은 등불 같은 그 웃음 덕분에 지친 하루를 다시 일으켜 세울 수 있었다. 사랑하는 사람과 함께 웃는 평범한 하루가 얼마나 귀한지, 그 시간을 지나며 조금씩 배웠다.올해 6월 6일, 재이가 한국에 와 있는 동안 가족과 친지들이 모인 자리에서 출간기념회를 열었다. 수술을 앞둔 아내와 나란히 서서 감사 인사를 드렸다. 고희를 넘긴 나이에 우리 두 사람의 이름이 실린 책을 들고 그 자리에 서 있으니, 나도 모르게 눈물이 흘렀다.재이가 부르며 달려와 두 팔을 벌려 나와 아내를 안아 주었다. 재이와 함께 책장을 넘기며, 우리는 보이지 않는 실로 이어져 있던 서로의 마음을 다시 확인했다. 조잘거리던 작은 입술, 호기심 가득한 눈으로 그림책 속 세상을 탐험하던 재이의 모습을 우리 가족 모두 오래도록 잊지 못할 것 같다.우리 부부는 이 책으로 받는 인세 전액을 국제 구호·개발 단체 옥스팜에 기부하기로 했다. 내가 5년 넘게 후원해 온 곳이다. 말로만의 위로가 아니라 실제의 나눔으로 삶의 빛을 나누고 싶었다. 이 책은 손녀 한 사람만의 이야기가 아니라, 세상의 모든 아이를 향해 보내는 할배와 할미의 조용한 응원이기도 하다.재이가 자라 이 책을 다시 펼쳐 볼 날을 생각해 본다. 신 자두를 먹던 날은 잊어도, 그림 속에서 얼굴을 잔뜩 찡그린 어린 자신을 보고 활짝 웃어 주면 좋겠다. 그 작은 표정을 오래 기억한 할배와 할미가 있었다는 것도 알아주었으면 한다.사랑은 언어보다 깊고, 그리움은 시간보다 길다.