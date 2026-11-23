민선 9기 울산시는 울산 앞바다에서 약 3.5GW 규모로 계획·추진 중인 부유식 해상풍력 사업을 조기에 실현하고, 이를 지역 제조업의 새로운 성장 기회로 연결하는 데 중점을 두고 있다.
이를 위해 김상욱 시장은 지난 22일 울산을 방문한 이재명 대통령에게 동해가스전 해상시설을 활용한 부유식 해상풍력 실증사업을 건의하면서 관심이 고조되고 있다. (관련기사 : 김상욱 시장, 울산 방문 이 대통령에 부유식 해상풍력 실증사업 건의
)
그 연장선으로 울산시는 23일 오전 10시 HD현대중공업 영빈관에서 '부유식 해상풍력·친환경(그린)수소 미래산업 협력 토론회(포럼)'를 열고 부유식 해상풍력 사업의 조기 추진과 지역기업의 공급망 참여 확대 방안을 논의했다.
아울러 재생에너지 공급 확대에 대비한 그린수소 산업의 발전 방향을 모색하는 자리이기도 했다.이는 울산이 기존 수소 생산·공급 기반시설과 자동차·조선·석유화학 등 다양한 수요산업을 갖추고 있다는 것을 감안한 것으로, 이 산업 기반을 활용해 수소 생산부터 저장·유통·활용·발전까지 이어지는 친환경 수소 산업 생태계를 단계적으로 구축해 나갈 구상도 곁들여졌다.
토론회에는 김상욱 울산시장을 비롯해 HD현대중공업, 현대자동차, 고려아연, 한국동서발전 등 해상풍력·수소 관련 주요 기업과 연구기관 관계자 30여 명이 참석해 국내외 선도기업 간 기술 경쟁과 협력을 통해 해상풍력 발전비용을 낮추는 방안을 살폈다. 울산의 조선·해양설비(플랜트) 및 제조기업들이 부유체와 주요 핵심 기자재 제작부터 설치·유지보수까지 공급망 전반에 참여할 수 있도록 기반을 넓히기 위해서다.
토론회에서는 HD현대중공업의 '부유식 해상풍력 상업화를 향한 기술혁신과 과제', 현대자동차의 '차세대 연료전지와 고분자전해질막(PEM) 수전해 체계(시스템)' 발표가 있었다.
또한 세계 1위 비철금속 제련 경쟁력을 가진 고려아연의 '재생에너지 연계 친환경 수소 생산 공급망 구축' 발표도 눈길을 끌었다.
이외 선박해양플랜트연구소의 '부유식 해상풍력, 해양친환경 수소 공급망 입지구축(포지셔닝)과 사업 모형(비지니스 모델)' 주제 발표가 진행됐다.
울산시는 이번 토론회에서 나온 기업들의 기술·사업 경험과 현장 의견을 바탕으로 지역기업의 공급망 참여, 공동 기술 개발과 실증, 미래 수소산업 협력과제를 지속적으로 발굴해 나갈 계획이다.
이날 김상욱 울산시장은 "부유식 해상풍력 사업의 조기 추진을 위해서는 기술력과 경제성 확보가 중요하다"라며 "기업 간 경쟁과 협력을 통해 발전비용을 낮추고, 지역기업의 기자재 공급과 사업 참여 기회를 확대해 나가겠다"라고 말했다.
이어 "재생에너지 공급 확대에 대비해 수전해 기술을 고도화하고 연료전지와 수소발전 등 활용 분야를 넓혀 울산의 수소산업 생태계를 강화하겠다"라고 밝혔다.