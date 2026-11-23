오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲병원 이미지 ⓒ Pixabay 관련사진보기

"회장님이 많이 아프셔서 지금 응급실에 계십니다."

AD

"내가 떠나거든 나를 아는 사람들에게만 소식을 전해다오. 문상은 받지 말고, 무빈소로 조용히 장례를 치르거라. 그리고 화장한 뒤 유골은 남쪽 고향 바다 멀리 뿌려주면 된다. 제사는 필요 없다. 가끔 내가 생각날 때면 남쪽 하늘을 바라보며 '아빠' 하고 한 번 불러 다오. 그것이면 충분하다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그, 브런치에도 실립니다.

지난 4월 어느 날, 평소 가깝게 지내던 한 단체의 회장님(70대 후반)께서 편찮으시다는 소식을 한 지인에게서 들었습니다. 걱정되는 마음에 회장님께 전화했더니 안 받았습니다. 문자와 카톡을 보냈습니다. 며칠 후 사모님으로부터 문자 답장이 왔습니다.그 이후 주변 여러 사람이 문자와 전화, 카카오톡으로 안부를 물었지만, 별다른 답을 들을 수 없었습니다. 시간이 흐르며 회장님의 소식은 점점 알기 어려워졌고, 결국 누구도 정확한 상황을 알지 못한 채 몇 달이 지나갔습니다.9월 중순이 끝나갈 무렵, 저는 먼 곳으로 여행을 떠난 상태였습니다. 그때 모임 지인에게서 한 통의 전화를 받았습니다. 회장님께서 세상을 떠나셨다는 소식이었습니다.연세를 생각하면 어느 정도 마음의 준비는 하고 있었지만, 막상 부고를 접하니 애통한 마음을 떨칠 수 없었습니다. 그런데 이상한 일이 있었습니다. 평소 회장님과 가깝게 지내던 저를 비롯해 몇몇 회원들에게는 부고가 전달되지 않았던 것입니다. 전화를 준 지인 역시 같은 아파트에 살며 오랫동안 알고 지냈지만 부고를 받지 못했다고 했습니다. 그 또한 다른 사람을 통해 뒤늦게 소식을 들었다고 했습니다.평소 함께 모임을 하고 정을 나누던 사람들이었는데 가족들은 외부와의 연락을 차단하고 있었습니다. 여행 중이라 장례식에 참석할 수는 없었지만, 마음 한편이 무겁고 안타까웠습니다.그 일을 계기로 삶과 죽음에 대해 다시 생각하게 되었습니다. 잘 사는 것도 중요하지만, 생을 마감하는 순간 또한 참 중요하다는 생각이 들었습니다. 20년 가까이 인연을 이어온 사람들이 마지막 인사조차 하지 못하도록 막힌 상황을 어떻게 받아들여야 할까요?한 여자의 남편이었고, 자녀들의 아버지였으며, 수많은 사람과 인연을 맺고 살아왔던 한 사람의 마지막 순간이었습니다. 살아 있는 동안 함께 웃고 울며 정을 나누었던 사람들이 조문조차 하지 못한 채 장례가 치러진 것이 과연 고인이 원했던 모습이었을지 문득 궁금해졌습니다.전해 들은 이야기로는 응급실에 실려 가신 이후 의식이 또렷하지 않은 시간이 많았다고 합니다. 그렇다면 장례 절차와 부고 여부는 결국 가족들의 판단에 맡겨질 수밖에 없었을 것입니다.장례식에 다녀온 분의 말에 따르면 빈소에는 문상객이 많지 않았다고 합니다.회장님은 가족을 위해 평생 헌신하셨고, 60대 후반까지 감리 업무에 종사하시며 가정의 안정된 삶을 위해 애쓰셨던 분으로 기억합니다. 그래서 더욱 마음이 무거웠습니다. 한평생 가족을 위해 살아온 분의 마지막 길이 너무 조용하고 쓸쓸하게 마무리된 것처럼 느껴졌기 때문입니다.물론 가족들에게는 우리가 알지 못하는 사정이 있었을지도 모릅니다. 그런데도 삶의 마지막이라는 것은 가족의 시간이면서 동시에 고인과 인연을 맺어온 사람들의 시간이라는 생각을 지울 수 없습니다.그 일을 겪으며 환갑을 넘은 나이에 다시 한번 깨달았습니다.한 사람의 인생은 가족으로 이루어지는 것이 아니었습니다. 친구와 동료, 오랜 지인들과의 인연 또한 그 사람의 삶을 구성하는 소중한 일부였습니다. 사람은 언젠가 죽는다는 사실보다, 어떤 모습으로 마지막을 맞이할 것인가가 더 중요한 문제일 수 있다는 사실을 깨달았습니다. 마지막 순간만큼은 자신이 살아오며 맺어온 관계들이 존중받기를 바라는 마음입니다.언젠가 나에게도 그날이 올 것을 생각하며, 저의 마지막에 관한 생각과 바람을 가족들에게 미리 전해 두어야겠다고 다짐하게 되었습니다.