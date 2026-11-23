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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 통일부 장관 후보자에 홍익표 전 더불어민주당 의원을 지명했다. 2026.11.23 [청와대 제공. 재판매 및 DB금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 외교부 장관 후보자로 임웅순 국가안보실 제2차장을 지명했다. 2026.11.23 [청와대 제공. 재판매 및 DB금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 23일 통일부와 외교부 장관을 동시에 교체하면서 외교·안보 정책을 둘러싼 잡음을 줄이고 청와대 중심의 정책 조율을 강화하려는 것 아니냐는 해석이 나온다.특히 위성락 국가안보실장은 유임하면서 그와 함께 일해 온 임웅순 국가안보실 2차장을 외교부 장관 후보자로 지명하고, 통일부 장관에는 홍익표 청와대 정무수석을 발탁했다는 점이 눈길을 끈다.두 후보자 모두 이 대통령의 국정 운영 방향을 가까이에서 파악하고 정책 조율에 참여해 온 인물이다. 외교·통일 정책을 추진하는 과정에서 부처 간 이견이나 불필요한 논란을 최소화하고, 대통령의 정책 구상을 보다 일관되게 실행하려는 의도가 담긴 인사로 풀이된다.이번 개각으로 정동영 통일부 장관과 조현 외교부 장관은 취임 약 1년 4개월 만에 물러나게 됐다.그동안 정부 외교·안보라인에서는 남북관계 개선에 적극적인 정 장관과 한미동맹 및 외교적 조율을 중시하는 인사들 사이의 시각 차이가 여러 차례 부각됐다. 특히 정 장관의 일부 공개 발언을 둘러싸고 관계부처와 충분한 사전 협의가 이뤄졌는지를 놓고 논란이 일기도 했다.외교·안보 정책은 통일부와 외교부, 국가정보원, 국방부 등 여러 기관의 긴밀한 협력이 필요한 분야다. 각 부처가 서로 다른 메시지를 내놓을 경우 정부 정책의 일관성에 대한 의문이 제기될 수밖에 없다.이런 점에서 정 장관과 조 장관을 동시에 교체하고 위 실장을 유임시킨 것은 특정 정책 노선에 힘을 실어주기보다는 기존의 갈등 구도를 정리하고 청와대의 정책 조정 기능을 강화하려는 선택으로 해석할 수 있다.통일부 장관 후보자로 지명된 홍익표 정무수석은 이 대통령과 오랫동안 정치적 호흡을 맞춰 온 인물이다.홍 후보자는 한양대에서 정치학 박사학위를 받고 대외경제정책연구원에서 근무했으며, 노무현 정부 시절인 2007년 이재정 통일부 장관의 정책보좌관을 지냈다. 이후 국회의원에 당선돼 3선을 했고, 국회 외교통일위원회에서도 활동했다.특히 이 대통령이 더불어민주당 대표를 맡았던 시절 원내대표로 함께 일했다. 올해 1월에는 청와대 정무수석으로 발탁돼 대통령과 국회, 여당 사이의 소통과 정무 조율을 담당했다.홍 후보자의 강점은 통일부 근무 경험과 대북정책에 대한 이해를 갖추고 있으면서도 대통령의 국정 운영 방향을 잘 알고 있다는 점이다.전임 정동영 장관은 노무현 정부에서 통일부 장관을 지냈고 김정일 북한 국방위원장을 직접 만난 경험이 있는 정치인이다. 남북관계 개선에 강한 의지를 보이며 여러 정책 구상을 적극적으로 제시해 왔다.하지만 이 과정에서 일부 발언이 정부의 공식 입장이나 관계부처의 정책 기조와 차이가 있는 것처럼 비치면서 논란을 낳기도 했다.이에 비해 홍 후보자는 통일부 정책보좌관과 국회 활동, 청와대 정무수석 경험을 바탕으로 대통령의 정책 방향을 충실히 실행하면서 관계부처와의 협의에 무게를 둘 것으로 예상된다.이는 통일부가 독자적인 정책 구상을 앞세우기보다는 청와대와 긴밀히 협의하면서 남북관계 개선 정책을 추진하는 방향으로 운영 방식이 달라질 가능성을 보여준다.외교부 장관 후보자로 지명된 임웅순 국가안보실 2차장은 외교부에서 30년 넘게 근무한 직업 외교관이다.1988년 외무고시 22회로 외교부에 입부한 뒤 주미대사관 정무공사, 주뉴욕 부총영사, 주캐나다 대사 등을 역임했다. 외교부 한반도평화교섭본부에서도 근무해 북핵 문제에 대한 실무 경험도 갖췄다.이재명 정부 출범 직후인 지난해 6월 국가안보실 2차장으로 임명돼 위성락 안보실장과 함께 외교·안보 정책을 조율해 왔다.이번 인사에서 특히 주목할 부분은 위 실장이 자리를 지키는 가운데 임 후보자가 외교부 수장으로 이동한다는 점이다.국가안보실은 대통령의 외교·안보 정책을 종합적으로 조정하는 조직이다. 그동안 안보실에서 위 실장과 함께 일했던 임 후보자가 외교부를 이끌게 되면 청와대와 외교부 사이의 정책 협의와 의사소통이 한층 원활해질 것으로 예상된다.외교부 출신인 임 후보자가 부처 내부 사정에 밝다는 점도 정책 조율에 도움이 될 수 있다. 결국 위 실장을 중심으로 한 기존 청와대 외교·안보 정책 조정 체계는 유지하면서, 외교부와의 연결을 강화하는 인사라는 해석이 가능하다.이번 개각은 남북관계가 장기간 교착 상태에 빠져 있는 가운데 단행됐다.이재명 정부는 출범 이후 남북 간 긴장 완화와 대화 재개를 추진해 왔지만 북한은 여전히 호응하지 않고 있다. 북미대화 재개를 위한 외교적 노력도 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 있다.이런 상황에서 외교부와 통일부 장관을 동시에 교체한 것은 대북정책의 기본 방향을 바꾸기보다는 정책 추진 과정에서 발생하는 불필요한 논란을 줄이고 정부 차원의 대응을 일관되게 하려는 조치로 풀이된다.특히 두 부처에 모두 청와대에서 대통령을 보좌했던 인사를 배치하고, 외교·안보 정책을 총괄하는 위성락 안보실장을 유임시켰다는 점에서 이번 인사의 공통된 방향이 드러난다. 앞으로 청와대와 외교부·통일부 사이에 어떤 역할 분담이 이뤄질지도 지켜볼 대목이다.이번 개각을 통해 대통령과 직접 호흡을 맞춰 온 인사들을 외교·통일 정책의 책임자로 배치한 것은 정부 안에서 서로 다른 목소리가 나오는 일을 줄이고 정책 결정부터 실행까지 청와대의 조율력을 높이려는 시도로 읽힌다.